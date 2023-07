Astuce infaillible pour éviter que le sable de la plage ne vous colle cet été

Découvrez comment éviter que la plage ne s'invite chez vous grâce à des astuces simples et pratiques. Finies les sensations désagréables de sable dans vos chaussures, vos serviettes ou vos cheveux !

La science derrière l'adhérence du sable

Playa, sol et sable effrayant. Pour beaucoup de personnes, le sable encombrant est la principale raison de préférer la montagne à la plage. Et même ceux qui adorent la côte admettent qu'il est presque impossible d'échapper au sable qui finit dans les chaussures, les serviettes, les sacs ou les cheveux. Heureusement, quelques astuces peuvent nous aider à éviter que le moindre grain de sable ne pénètre dans la voiture ou à la maison. Selon un article de Popular Science, le sable est hydrophile, ce qui signifie qu'il attire l'eau. L'air des plages, étant donné sa proximité avec la plus grande source d'eau de la planète, est chargé d'humidité, favorisant l'adhérence du sable.

L'eau forme de petits ponts entre les grains et crée ce qu'on appelle la tension superficielle – une propriété d'une surface liquide qui se manifeste en agissant comme une membrane élastique tendue. Elle agit comme un élastique entre les grains.

Mais le sable ne s'humidifie pas seulement en étant dans un environnement avec de l'eau, il le fait également avec la transpiration des baigneurs. La crème solaire contribue également à coller les grains de sable. Il est donc préférable de garder vos objets personnels aussi secs que possible, sinon le sable y adhérera inévitablement.

Des astuces simples pour éviter que le sable ne vous suive partout

Utilisez les douches de plage

La meilleure méthode pour réduire la quantité de sable qui colle à votre corps est de prendre une douche avant de quitter la plage. De nombreuses plages ont des douches publiques accessibles aux baigneurs. Lavez-vous les pieds et le corps, séchez-vous rapidement et enfilez vos chaussures pour ne pas ramasser plus de sable.

Si vous êtes dans une crique ou un lac rocheux, rincer votre corps avec de l'eau claire est également utile pour éliminer tout contaminant éventuel. De plus, cela évitera les irritations cutanées.

Mais si l'eau est la raison pour laquelle le sable adhère en premier lieu, pourquoi ajouter de l'eau est-il efficace ? L'explication est que trop d'eau rompt le pont ou la bande élastique qui s'est formée, ce qui fait que le sable se sépare et se déplace librement.

Appliquez de la poudre de talc pour bébé

La poudre de talc pour bébé est plus hydrophile que le sable. Elle absorbera donc l'humidité qui fait adhérer le sable à notre peau. Le sable séchera et se détachera plus facilement. Lorsque vous l'appliquez, vous remarquerez que, comme par magie, il sèche presque complètement. Pour le retirer, vous pouvez utiliser une brosse, une serviette propre, un chiffon, voire un pinceau.

Pour tirer le meilleur parti de cette astuce, vous pouvez appliquer de la poudre de talc sur vos mains avant de manger pour éviter de croquer dans les grains de sable croquants.

Utilisez de l'assouplissant sur vos serviettes de plage

Les serviettes imperméables n'existent pas. Mais vous pouvez réduire la quantité de sable qui colle aux serviettes en utilisant de l'assouplissant. Ce produit est hydrophobe, il repousse l'eau. De la même manière, il évite également le sable humide.

Il est important de noter que l'assouplissant fonctionne comme une mesure préventive. Ensuite, lors du lavage après avoir profité du soleil et de la plage, il est préférable de ne pas utiliser ce produit, car il crée un petit film sur les vêtements. Seul le détergent éliminera efficacement le sable.

Optez pour des chaussures adaptées au sable et à l'eau

Les pires chaussures que vous pouvez porter à la plage sont des baskets. Cela va de soi. Étant donné qu'elles ont de nombreux plis et sont sensibles à l'eau et à l'humidité, elles se remplissent plus facilement de sable.

En revanche, les chaussures ouvertes, telles que les tongs, les sandales et les chaussons, sont parfaites pour la plage. Elles permettent au sable de retourner au sol plutôt que de coller aux pieds. De plus, vous pouvez les laver en même temps que vous vous douchez pour vous débarrasser du sable qui s'est collé à votre peau.

Évitez les contenants métalliques pour les boissons

La glacière est un classique des journées à la plage. Mais si vous sortez une canette de soda, d'eau minérale ou de bière par une chaude journée, il est possible qu'elle se remplisse de sable en raison de l'eau de rosée qui se forme autour du contenant de la boisson. Si vous voulez l'éviter, vous pouvez utiliser des gobelets en plastique ou recouvrir les contenants d'une housse en mousse.

