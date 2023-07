Attention : 9 gestes à éviter absolument lors d’un orage pour votre sécurité !

Une démonstration de la puissance brute de la nature, les orages peuvent être un spectacle à voir. Cependant, ils représentent également un grave danger, entraînant des centaines de blessés et des dizaines de morts chaque année.

Heureusement, si vous savez ce qu'il ne faut jamais faire pendant un orage, vous pouvez rester en sécurité.

Les orages sont plus fréquents pendant les mois d'été, grâce à des niveaux d'humidité élevés. En fait, 73 % des décès dus à la foudre se produisent en juin, juillet et août, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). C'est parce qu'il y a trois conditions essentielles nécessaire pour créer un orage, explique le Service météorologique national : une humidité excessive dans l'air, une instabilité atmosphérique et un déclencheur qui fait bouger l'atmosphère. Pris ensemble, ils peuvent être le catalyseur de fortes pluies, du tonnerre, de la foudre, des vents violents et même de la grêle.

Mais il y a plusieurs façons vous pouvez préparer pour les orages violents cet été, dit la Croix-Rouge. Par exemple, l'inscription aux alertes d'urgence de votre gouvernement local, l'installation de batteries de secours dans votre maison et l'élaboration d'un plan familial pour les conditions météorologiques dangereuses peuvent tous vous aider en cas d'urgence.

Cependant, il y a aussi pas mal de choses dangereuses que vous devriez complètement éviter de faire pendant un orage pour maintenir la sécurité lorsque vous roulez par temps dangereux. Poursuivez votre lecture pour découvrir les neuf choses que vous ne devriez pas faire, selon les experts en préparation aux situations d'urgence.

1. Ne pas utiliser d'eau

Vous savez probablement déjà que l'eau conduit l'électricité et que nager à l'extérieur pendant un orage est une proposition dangereuse. Mais saviez-vous que les sources d'eau dans vos maisons peuvent également présenter un risque pour votre sécurité ? Selon le CDC, vous ne devriez jamais prendre de douche ou de bain, faire la vaisselle ou avoir tout autre contact avec de l'eau dans votre maison pendant une tempête.

2. Ne pas toucher les appareils électroniques branchés

Les appareils électroniques branchés sont une autre source de danger pendant un orage. C'est pourquoi vous ne devez jamais toucher quoi que ce soit connecté à une prise électrique, y compris les ordinateurs, les téléphones fixes, les téléviseurs, les systèmes de jeux, les laveuses, les sécheuses, les cuisinières ou d'autres appareils. Une surtension électrique peut endommager vos appareils électroniques même s'ils sont éteints.

3. Éviter d'utiliser la cheminée

Les cheminées sont une autre source inattendue de danger dans la maison pendant un orage. “De nombreux inserts de cheminée sont en métal et peuvent conduire l'électricité tout au long du tuyau de cheminée et dans la maison”, explique Platten. Il est donc préférable d'éviter d'utiliser la cheminée pendant un orage pour éviter les risques.

4. Trouver un abri intérieur

Comme le dit le dicton, “Quand le tonnerre gronde, rentrez à l'intérieur.” Il est important de chercher immédiatement un abri dans un bâtiment sécurisé si vous savez qu'un orage se prépare. Il est particulièrement crucial de ne pas se tenir dans des espaces surélevés ou ouverts où votre corps est le point culminant, car la foudre est attirée par les points hauts.

5. Se mettre en position accroupie

Si vous vous retrouvez à l'extérieur pendant un orage sans accès à un abri sûr, la meilleure chose à faire est de vous accroupir dans une position en boule avec la tête repliée et les mains sur les oreilles. En gardant votre corps bas, vous êtes moins susceptible d'être frappé par la foudre.

6. Éviter les arbres

Les grands espaces peuvent faire de vous une cible plus probable pour la foudre, mais les zones couvertes d'arbres représentent leur propre type de menace. Les arbres peuvent tomber ou perdre des branches lors d'une tempête, ce qui peut causer des dommages importants. Il est préférable d'éviter de se tenir sous des arbres pendant un orage.

7. Éviter les poteaux téléphoniques et les lignes électriques

Les poteaux téléphoniques et les lignes électriques sont deux points élevés plus courants qui peuvent attirer la foudre. Il est préférable de rester complètement à l'écart de ces éléments, car les lignes électriques tombées peuvent créer une zone dangereuse autour d'elles.

8. Sécuriser les objets en vrac dans votre cour

Avant le début d'un orage, il est important de sécuriser tous les objets en vrac dans votre cour, tels que les parasols ou les bacs de recyclage. Les orages s'accompagnent souvent de vents violents et ces objets peuvent être emportés par le vent, causant des dégâts ou heurtant des personnes.

9. Garder votre chien en laisse

Si une tempête survient de manière inattendue pendant que vous sortez avec votre chien, il est important de le garder en laisse et de se diriger directement vers l'intérieur. Les animaux domestiques peuvent être effrayés par de forts coups de tonnerre et peuvent se mettre en danger s'ils se retrouvent paniqués à l'extérieur.

En suivant ces conseils, vous pouvez vous protéger et rester en sécurité pendant un orage violent. N'oubliez pas de rester vigilant et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les situations dangereuses.

