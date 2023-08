Attention aux erreurs courantes avec votre chien : les risques de contracter des maladies sont nombreux

Aimer un animal de compagnie est un sentiment merveilleux. Ces animaux de compagnie font partie de la vie de leurs propriétaires et partagent des milliers de moments avec eux.

Son évolution est suivie et le moment de la mort est une catastrophe. Les chats ou les chiens prennent des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux et habitent les espaces communs des foyers. Ses soins sont cruciaux, mais c'est pourquoi les soins du propriétaire ne doivent pas être négligés.

Mais il ne faut pas les ignorer : de graves infections bactériennes provoquées par un chien à lécher ont été décrites dans les antécédents médicaux. Par exemple, un agent pathogène rare mais potentiellement mortel, Capnocytophaga canimorsus, peut être particulièrement risqué pour les personnes âgées, celles qui boivent beaucoup ou parmi celles qui sont immunodéprimées ou dont la rate ne fonctionne pas.

Les risques de se faire lécher par son chien

Les chances d'en tomber malade sont très faibles, mais il existe certains risques. La cause? Que ces animaux, en faisant attention à leur nature, vont généralement sucer ce qu'ils trouvent, même les excréments. Également leurs zones intimes ou les corps sans vie d'autres animaux. Et c'est alors ce qui se rapproche de la peau humaine.

Ainsi, certaines actions peuvent être dangereuses. Même s'ils sont courants et considérés comme inoffensifs. Dans le cas des chiens, une solution très courante consiste à leur permettre de vous lécher le visage. Le laisser venir vous lécher n'est pas considéré comme dangereux, mais cela pourrait l'être.

Les infections à Capnocytophaga sont plus fréquentes après une morsure, mais peuvent survenir sans être mordues. Même si ces risques semblent effrayants, il est important de se rappeler qu'ils sont extrêmement rares, explique Sonya Krishnan dans le Washington Post. Le spécialiste des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins affirme que les chances sont similaires à “être frappé par la foudre”. Certaines recherches ont estimé le taux d'incidence de la septicémie à Capnocytophaga entre 0,5 et 0,7 cas par million de personnes et par an.

Moyens de réduire les risques

Même en suivant les conseils d'un expert, il peut arriver qu'un chien se penche et tète, vous prenant au dépourvu. Pour réduire cet événement imprévu, l'une des principales mesures consiste à maintenir l'animal vacciné en ordre. “Votre peau constitue une barrière solide permettant aux bactéries de pénétrer et de provoquer une infection. Il y a donc peu de risque d'infection si un chien vous lèche la peau”, a insisté Krishnan.

L'une des précautions de base est de garder votre chiot à l'écart des plaies ouvertes, ainsi que des boutons et des boutons de fièvre. Il est également plus sûr d'éviter les muqueuses comme la bouche, le nez ou les yeux. Et bien entendu, il n'est pas recommandé qu'un chien errant ou inconnu vous lèche.

Les risques pour les enfants

Une autre préoccupation liée au fait de rapprocher votre visage d'un chien est qu'il vous mordra. En effet, une étude réalisée par le journal américain affirme que 37% des quelque 1 300 enfants soignés pour des blessures liées à des morsures de chien souffraient d'un animal de compagnie.

De plus, la plupart de ces morsures se situent sur les mains ou les membres inférieurs, mais elles peuvent survenir sur la tête ou le cou. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas les laisser sans surveillance avec l'animal, même si rien ne les empêche de profiter de l'amour domestique. Quitte à tester votre peau, vos selles et vos dents pour rester en bonne santé. Ce sera aussi un remède pour les humains.

Les chiens sont des compagnons merveilleux, mais il convient de prendre des précautions lorsqu'ils nous lèchent. Les risques d'infections graves sont rares, mais ils existent. Il est important de maintenir une bonne hygiène et de garder les animaux vaccinés. Évitez également de laisser les chiens lécher vos plaies ouvertes, boutons ou muqueuses. En particulier, les personnes immunodéprimées devraient prendre des précautions supplémentaires. Et n'oublions pas de surveiller les interactions entre les chiens et les enfants pour éviter les morsures.

