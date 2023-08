Attention aux erreurs de fête surprise à éviter à tout prix !

Les fêtes surprises peuvent être un sujet polarisant. Certaines personnes les aiment et adorent la vue de leurs amis et de leur famille au même endroit, apparemment sans coordination. D'autres personnes, en revanche, supplient leurs amis de les éviter.

Mais si vous avez déjà organisé une fête surprise, vous savez qu'elle peut être difficile à organiser. Vous devez faire toutes les tâches traditionnelles de planification de fêtes, comme les invitations, la décoration et la préparation des collations, mais vous devez canaliser ces choses à travers l'objectif de la personne que vous hébergez. Aiment-ils le gâteau au chocolat ou à la vanille ? Jeux de société ou conversations profondes ? Chips ou plateau de fromages ? Si vous en avez une à venir, considérez ceci comme une liste de choses à ne pas faire. Ici, des experts partagent les erreurs courantes que vous devriez toujours éviter lors de la planification d'une fête surprise.

Règle n°1 : Ne jamais surprendre ceux qui détestent les fêtes

Nous avons tous ces amis et membres de la famille qui détestent célébrer leur anniversaire ou qui sautent de leur siège au moindre bruit surprenant. Les experts disent que vous ne devriez pas leur organiser une fête surprise. “Ils détesteront la surprise et vous n'obtiendrez pas la réaction que vous espérez”, déclare Chantelle Hartman Malarkey, expert en esthétique hébergement et architecte d'intérieur. “L'idée de la fête surprise est pour eux et pour personne d'autre, donc s'ils ne sont pas fans de ceux-ci, il vaut mieux ne pas y participer !” Un invité d'honneur réticent ne passera pas un bon moment et pourrait même se fâcher après. Prenez-les au mot et permettez-leur de se célébrer comme ils l'entendent, même si c'est quelque chose de petit.

Règle n°2 : Planification des invités – ne manquez pas le mémo

Une fois que vous êtes certain que la personne pour qui vous organisez une fête surprise en veut réellement une, vous devrez planifier une liste d'invités de son point de vue. “Rien n'est pire que d'organiser une fête surprise et que les bonnes personnes manquent et que les mauvaises personnes sont là – cela donne l'impression que vous avez manqué le mémo et cela crée une réaction maladroite”, déclare Hartman Malarkey. “La personne à qui la fête surprise est destinée peut être à la recherche de son entourage pendant sa surprise, et vous pourriez avoir une mauvaise réaction.” Cela pourrait faire en sorte que les personnes qui y assistent se sentent indésirables, et la personne qui est célébrée souhaite que la fête se déroule différemment. « Puisez dans le cerveau de la personne que vous surprenez et demandez-vous : qui sont ses meilleurs amis, qui voudraient-ils être là, voudraient-ils aussi avoir de la famille ? Qu'en est-il des collègues ? Ou juste des amis ? suggère Hartman Malarkey.

Règle n°3 : Personnalisez la fête selon les goûts de la personne surprise

En plus de penser aux personnes que votre invité d'honneur voudrait inviter, vous voudrez également considérer le type de fête qu'il aimerait. “Évitez de planifier une fête surprise uniquement en fonction de vos préférences ou de vos hypothèses sur ce que la personne aime”, déclare Cristy Stewart-Harfmann, fondatrice de Blog de famille heureuse. “Prenez le temps de comprendre leurs intérêts, passe-temps et préférences pour créer un événement qui reflète vraiment leur personnalité et les fait se sentir spéciaux.” S'ils sont très sentimentaux, demandez aux invités de se préparer à partager un souvenir préféré avec la personne dont c'est l'anniversaire. Ou, s'ils sont des habitués des soirées quiz, apportez un jeu auquel tout le monde pourra jouer. Cela s'étend également à la nourriture et aux boissons. Assurez-vous d'avoir des options que la personne que vous surprenez apprécie. “Soyez conscient des restrictions ou préférences alimentaires que l'invité d'honneur ou les membres de sa famille proche pourraient avoir”, déclare Stewart-Harfmann.

Règle n°4 : Ne compliquez pas trop l'organisation de la surprise

Votre plan n'a pas à être exagéré. “Bien que les surprises élaborées puissent être excitantes, évitez de rendre l'élément de surprise trop complexe ou difficile à exécuter”, explique Stewart-Harfmann. “Cela pourrait entraîner des problèmes logistiques, des retards ou même des fuites involontaires, compromettant l'excitation et l'expérience globales de la fête surprise.” Cependant, vous ne voulez pas aller trop loin dans l'autre sens et laisser une tonne de détails au hasard. Tenez vos invités informés de l'heure à laquelle la fête commence, de son emplacement et de tout autre détail dont ils ont besoin. “Une communication claire garantira que tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut participer à la célébration sans aucune confusion”, a déclaré Stewart-Harfmann.

Règle n°5 : Capturez les souvenirs de la fête surprise

Recevoir une fête surprise est une chose spéciale et votre invité d'honneur voudra probablement s'en souvenir toute sa vie. “Planifiez à l'avance pour capturer le moment de surprise et le reste de la fête à travers des photos ou des vidéos”, explique Stewart-Harfmann. “C'est une grande occasion, et la préservation de ces souvenirs sera chérie par l'invité d'honneur et les participants.” Cela pourrait être aussi simple que d'affecter un invité à prendre des photos et un autre invité à prendre une vidéo. Vous pouvez même laisser des appareils photo jetables autour de l'espace de fête. Votre invité sera ravi d'avoir des souvenirs à conserver.

3.8/5 - (13 votes)