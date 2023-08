Attention danger : Marcher sur les cafards peut avoir de graves conséquences, découvrez pourquoi.

Les canicules estivales en France sont synonymes de prolifération de cafards dans les rues et les maisons. Les insectes sont de plus en plus nombreux et de nombreux remèdes ont été mis au point pour les éliminer. Cependant, la méthode traditionnelle consistant à marcher dessus reste populaire malgré les recommandations des experts.

Marcher dessus ne sert à rien

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, marcher sur un cafard ne permet pas de le tuer. Les cafards peuvent supporter jusqu'à 900 fois leur poids, ce qui rend un simple pas inefficace pour les éliminer.

Marcher sur un cafard peut causer des problèmes de santé

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) déconseille vivement de marcher sur les cafards. En effet, écraser un cafard peut provoquer la propagation de bactéries dans l'environnement, pouvant entraîner des allergies et de l'asthme. Des bactéries telles que la salmonelle, le staphylocoque et le streptocoque peuvent se propager après l'écrasement des cafards, pouvant causer des maladies graves.

Où les cafards entrent-ils dans la maison ?

Les cafards peuvent accéder aux maisons par différentes voies, comme les égouts, la salle de bain ou la cuisine. Ils peuvent également entrer par les fentes et les trous d'accès à l'extérieur. Il est donc important de prendre des mesures de prévention pour éviter leur entrée.

Conseils pour éviter l'entrée des cafards

Pour empêcher l'entrée des cafards dans la maison, il est essentiel d'avoir des habitudes de nettoyage régulières et de garder les espaces propres. Il est également recommandé de ne pas laisser de nourriture à l'extérieur des sacs poubelles fermés et de vérifier régulièrement les zones humides et chaudes où les cafards peuvent se trouver.

Comment se débarrasser des cafards à la maison ?

Éliminer les cafards de sa maison peut être une tâche difficile. Ils ont tendance à s'installer dans des endroits sombres, chauds et isolés, tels que l'arrière des meubles ou les fissures. Plusieurs remèdes maison peuvent être utilisés pour lutter contre les cafards, comme le mélange de bicarbonate de soude et de sucre en poudre ou l'utilisation d'insecticides en aérosol.

Les odeurs que les cafards détestent

Les cafards ont une aversion particulière pour certaines odeurs, notamment celles du concombre, du vinaigre, de l'ail et du laurier. Placer des peaux de concombre dans les zones où les cafards pénètrent habituellement peut les dissuader de s'installer.

Marcher sur un cafard ne permet pas de le tuer et peut même causer des problèmes de santé. Il est préférable d'utiliser des méthodes alternatives pour se débarrasser des cafards et d'adopter des mesures de prévention pour éviter leur entrée dans la maison.

