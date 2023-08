Attention ! Évitez ces endroits de la maison pour vos plantes afin d’éviter la malchance

Les plantes d'intérieur sont souvent utilisées pour apporter une touche de fraîcheur et de nature à nos maisons.

Mais saviez-vous qu'elles peuvent également être liées à la chance ou à la malchance et aux énergies négatives ? C'est ce que reflètent certaines cultures et croyances, comme c'est le cas avec le feng shui. Cette pratique consiste à organiser l'espace de vie pour créer un équilibre avec le monde naturel et est basée sur l'exploitation de l'énergie, ou chi, dans la maison pour exploiter les forces et établir l'harmonie. Mythe ou réalité, certaines règles sont à respecter lorsqu'il s'agit de placer des plantes d'intérieur dans différentes zones de la maison.

6 endroits malchanceux où il ne faut pas planter de plantes chez soi

Découvrez ces endroits à éviter selon les croyances du feng shui :

Chambre à coucher

Le feng shui recommande d'éviter de placer trop de plantes dans la chambre à coucher, car cela peut perturber le repos et la relaxation en raison de l'énergie active des plantes.

Devant la porte d'entrée

Avoir de grandes plantes juste devant votre porte d'entrée peut obstruer le flux d'énergie et rendre difficile l'entrée d'opportunités et de chance.

Derrière les meubles

Selon le feng shui, il est recommandé de profiter des espaces plus grands et plus aérés de la maison pour placer vos plantes. Par contre, les placer derrière les meubles peut gêner le passage de l'énergie.

Au dessus de la table de la salle à manger

Placer des plantes directement sur la table à manger n'est pas non plus recommandé selon le feng shui, car l'énergie active des plantes peut interférer avec l'harmonie pendant les repas.

Dans la salle de bain

Bien que les plantes d'intérieur soient parfaites pour être placées dans la salle de bain car elles absorbent l'humidité, certaines espèces, comme les succulentes ou la sansevieria, peuvent attirer la mauvaise énergie en raison de l'excès d'humidité.

Sous les miroirs

Bien que la combinaison de plantes et de miroirs puisse sembler merveilleuse, selon le feng shui, il est déconseillé de placer des plantes, surtout des plantes succulentes, sous les miroirs. Ensemble, ces éléments bloquent et renforcent la mauvaise énergie.

Des curiosités que vous ne connaissiez pas sur les plantes d'intérieur

Outre leur aspect décoratif, les plantes d'intérieur ont de nombreux avantages pour la santé et peuvent apporter une touche relaxante et naturelle aux espaces intérieurs. Découvrez quelques curiosités sur ces organismes :

Purification de l'air : Certaines plantes d'intérieur, comme le lys de la paix, le palmier bambou et le pothos, peuvent purifier l'air en absorbant certaines toxines et polluants présents dans l'environnement.

Relaxation et réduction du stress : Le simple fait de regarder les plantes d'intérieur peut avoir un effet positif sur l'humeur et la réduction du stress.

Communication végétale : Les plantes peuvent communiquer entre elles via des substances chimiques et des signaux électriques pour se préparer et se défendre lorsque l'une d'entre elles est attaquée par des insectes.

Noms scientifiques curieux : Certains noms scientifiques de plantes d'intérieur peuvent être curieux et refléter des caractéristiques uniques, comme la "Monstera deliciosa" également appelée la "plante à fromage suisse".

Adaptabilité : Les plantes d'intérieur sont capables de s'adapter à différentes conditions de lumière, d'humidité et de température à l'intérieur des maisons.

Propagation : De nombreuses plantes d'intérieur peuvent être facilement propagées par bouturage ou division, ce qui permet d'élargir votre collection de plantes.

Fleurs nocturnes : Certaines plantes d'intérieur, comme le cactus de Noël et la dame de la nuit, produisent des fleurs qui libèrent leur parfum la nuit pour attirer les pollinisateurs nocturnes.

Amélioration de la concentration : Avoir des plantes d'intérieur sur le lieu de travail ou dans les études peut améliorer la concentration et la productivité.

