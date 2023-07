Attention : Le signe du zodiaque à éviter en cas de crise

Vous savez probablement vers quelles personnes de votre vie vous vous tourneriez en cas de crise, et vous savez également qui vous feriez mieux d'éviter.

Ceux de ce dernier groupe paniqueront, deviendront très émotifs et seront trop distraits face à une urgence. Peut-être qu'ils n'ont jamais appris quoi faire dans ces situations – ou peut-être que leur horoscope est à blâmer. Continuez à lire pour entendre les astrologues parler des signes du zodiaque que vous ne devriez jamais appeler en cas de crise, de ceux qui sont un peu déséquilibrés aux personnes qui seront certainement désastreuses.

Le cancer : besoin de protection mais peu de solutions

Le cancer est le signe que vous appelleriez si vous avez besoin d'être pris en charge, pas le signe que vous devriez appeler en cas de crise. Ils n'auront pas beaucoup de solutions lorsque la vie vous mettra dans une situation difficile, Ryan Marquardt, astrologue et fondateur de L'astrologie de Ryan, raconte Best Life. Ils veulent être utiles mais peuvent se fâcher si vous ne suivez pas leurs conseils. Ils sont également passifs-agressifs et peuvent causer plus de problèmes que de solutions si leurs émotions deviennent incontrôlables. “Le cancer protège incroyablement les personnes qu'il aime le plus, ils seront donc votre meilleur allié en cas de crise, mais ils ne seront pas des joueurs stratégiques pour vous aider à traverser la crise”, déclare Marquardt.

Le Taureau : trop lent pour être utile

Le Taureau est généralement cool, calme et recueilli, ce qui le rend idéal pour une crise, mais il est trop lent pour être réellement utile. Stina Garbis, astrologue et propriétaire de Stina psychique, dit qu'ils ne sont pas du genre à se lever et à vous aider en cas de besoin. Une planification rapide fait toute la différence, et quelqu'un d'autre pourrait faire le travail pendant que Taurus est encore assis à la maison. Selon le problème, Garbis suggère de demander à ces signes de terre de vous Venmo ou de passer des appels dans le confort de leur canapé.

Les Verseaux : penseurs avant-gardistes mais distraits

Les Verseaux sont généralement des penseurs avant-gardistes, mais ils peuvent aussi être piégés dans leur tête. Garbis les décrit comme un peu distraits et flous. Si une crise survient, ils essaieront probablement de vous donner des conseils. Mais en tant que signe hautement intellectuel et décalé, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas pertinent par rapport à ce à quoi vous avez réellement affaire, dit Garbis. Ainsi, même s'ils voudraient vous aider, vous pouvez gagner du temps en sautant l'appel téléphonique au Verseau lorsque vous avez besoin d'un coup de main.

Les Lions : rois du théâtre et égocentriques

“Les Lions sont des reines du théâtre et ils ont normalement leurs propres affaires, c'est évidemment plus important que les vôtres”, déclare Garbis. Ces signes de feu concernent l'ego et la façon dont ils peuvent être au premier plan tout le temps. Il y a de fortes chances que si vous les appelez en cas de crise, ils finiront par renverser le récit et parler de leurs problèmes. “Ils sont excellents pour garder leur sang-froid lorsque la pression est forte, et ils savent trouver la lumière au bout d'un tunnel sombre, mais ils ne feront généralement attention qu'à eux-mêmes dans ce processus”, confie Marquardt.

Les Sagittaires : optimistes mais peu fiables

Les Sagittaires ont assez d'optimisme pour 20 personnes. Ils vous encourageront à sortir de toute situation délicate, mais lorsqu'il s'agit d'offrir une assistance utile, ils ne seront probablement pas à la hauteur. Garbis dit que c'est parce qu'ils ne prennent rien au sérieux. De plus, ils ont du mal à s'engager. Leur comportement volage et envie de voyager ne vous aidera pas lorsque vous devez planifier les choses et y réfléchir. Et parfois, leur approche positive de la vie est trop importante – et vous aurez besoin de quelqu'un de plus pragmatique et fiable en temps de crise.

Les Poissons : indécis et trop émotifs

Les Poissons peuvent être assez indécis et trop émotifs lorsqu'ils sont plongés dans des situations d'incertitude. Ils s'énervent facilement, il est donc évident qu'ils sont le signe du zodiaque que vous ne devriez jamais appeler en cas de crise. “Il est essentiel d'agir rapidement et de suivre un plan clair et concis, dont aucun n'est le point fort des Poissons”, déclare Marquardt. Ils ont également du mal à séparer leurs sentiments personnels et à regarder les situations de manière objective. En tant que signe non conflictuel, ils sont essentiellement inefficaces lorsqu'il s'agit d'affronter une crise de front. Ils ont une épaule douce sur laquelle pleurer lorsque vous traversez quelque chose, mais ils n'offriront pas grand-chose d'autre pour vous aider à vous en sortir, ajoute Marquardt.

Alors, maintenant que vous savez quels signes du zodiaque éviter en cas de crise, vous pourrez choisir les personnes les plus adaptées pour vous aider dans ces moments difficiles.

