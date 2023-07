Avis aux seniors : évitez ces 5 vêtements par temps chaud pour votre bien-être !

5 vêtements que vous ne devriez jamais porter par temps chaud si vous avez plus de 65 ans

Cet été est venu avec des vagues de chaleur record et une humidité stupéfiante, qui peuvent toutes deux être dangereuses pour votre santé. Cependant, tout le monde n'est pas exposé au même risque de maladie ou de blessure liée à la chaleur : les personnes de plus de 65 ans sont plus susceptibles que les autres d'éprouver des problèmes de santé liés au temps chaud, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

“Les personnes âgées sont confrontées à des risques importants pendant la saison estivale en raison du processus de vieillissement naturel du corps humain, qui peut rendre plus difficile l'adaptation aux changements de température”, explique Gavin Dawson, PA-C, WEMT, assistant médical et fondateur et instructeur principal de Médecins d'urgence mondiaux. “Ces risques sont encore aggravés par des conditions médicales préexistantes et des médicaments qui interfèrent avec la réponse thermique du corps et la production de sueur.”

Mais par quelque chose d'aussi simple que de faire les bons choix de vêtements lors des journées chaudes, vous pouvez aider à minimiser votre risque de souffrir d'un coup de chaleur ou d'autres maladies liées à la chaleur. Lisez la suite pour savoir quels sont les cinq vêtements que vous ne devriez jamais porter par temps chaud si vous avez plus de 65 ans et quoi porter à la place.

1. Matériaux synthétiques : optez pour des fibres naturelles

La plupart des matériaux synthétiques absorbent mal la transpiration, ce qui peut vous empêcher de vous rafraîchir par une journée chaude. Lorsque votre sueur colle, elle peut également irriter votre peau, entraînant chaleur épineuse ou éruptions cutanées similaires. “Au lieu de matériaux synthétiques comme le polyester ou le nylon, choisissez des fibres naturelles telles que le coton, le lin ou le bambou, qui sont respirantes et évacuent l'humidité, vous gardant au frais et au sec”, explique Josh Weight, directeur de la clinique australienne de physiothérapie. Gravité Physio. “Ces matériaux permettent une circulation d'air optimale, empêchant l'absorption et la rétention de chaleur qui pourraient potentiellement entraîner une surchauffe”, confirme Dawson.

2. Vêtements serrés : optez pour des vêtements amples et fluides

Porter des vêtements serrés les jours chauds peut entraver l'évaporation de la sueur, entraînant une gêne et pouvant entraîner une surchauffe, explique Weight. C'est pourquoi il conseille d'opter pour des vêtements amples et fluides qui offrent une ventilation naturelle. Dawson ajoute que les vêtements avec une coupe décontractée permettent “des mouvements sans restriction, ce qui s'avère particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des limitations de mobilité liées à l'âge, réduisant le risque de blessures”.

3. Couleurs foncées : optez pour des couleurs claires

Les vêtements de couleur foncée peuvent piéger la chaleur plutôt que de refléter les rayons du soleil, donc le port de ces articles peut également vous faire surchauffer soudainement. Cependant, il convient de noter que les vêtements de couleur foncée ont tendance à offrir une meilleure protection contre les rayons UV que les vêtements de couleur plus claire. En effet, selon le Association de l'Académie américaine de dermatologie (AADA), “une chemise en jean à manches longues fournit un FPS d'environ 1 700, tandis qu'un t-shirt blanc fournit un FPS d'environ sept.” Pour équilibrer sécurité et confort, Weight recommande de s'en tenir à des vêtements de couleur claire dans une palette de blancs et de pastels fabriqués avec des matériaux spécialement conçus pour protéger contre les rayons UV. Vous pouvez également mettre de la crème solaire sous vos vêtements de couleur claire pour une protection solaire supplémentaire.

4. Vêtements légers : optez pour une couverture suffisante

Peut-être contre-intuitivement, il peut être avantageux de se couvrir les jours chauds lorsque vous avez plus de 65 ans. C'est parce que la plupart des cas de cancer de la peau frappent les gens. 65 ans et plus et le mélanome menaçant le pronostic vital est le plus souvent diagnostiqué chez les personnes âgées de 65 à 74 ans. “Soyez conscient des styles de vêtements minuscules qui exposent trop la peau au soleil, car cela peut augmenter le risque de coup de soleil ou de surchauffe. Envisagez de porter des manches longues et des pantalons amples et légers qui offrent une protection solaire tout en permettant la circulation de l'air”, suggère Lester. Si vous décidez d'aller sans manches, assurez-vous de choisir un écran solaire avec un FPS élevé et réappliquez-le toutes les deux heures.

5. Tissus lourds : optez pour des matériaux légers et respirants

Porter du tissu épais par une chaude journée serait inconfortable pour n'importe qui, mais les experts préviennent que les personnes âgées font face à une menace unique lorsque les températures augmentent. “Les personnes âgées ne peuvent pas s'adapter aux changements soudains de température aussi rapidement que les jeunes”, note le CDC. “Cela peut arriver à cause de certains médicaments qu'ils prennent ou de maladies chroniques qui affectent leur capacité à réguler la température corporelle.” Par conséquent, Weight dit qu'il est essentiel d'éviter les tissus lourds tels que la laine ou le polyester par temps chaud, en optant plutôt pour des matériaux plus légers et plus respirants comme le lin ou le coton. “Ces tissus plus légers permettent une meilleure circulation de l'air, évitent les échauffements et favorisent le confort”, précise-t-il.

Il est crucial de faire les bons choix de vêtements pendant les journées chaudes si vous avez plus de 65 ans. Optez pour des fibres naturelles qui évacuent l'humidité, des vêtements amples et fluides, des couleurs claires pour une meilleure protection contre les rayons UV, une couverture suffisante pour protéger votre peau et éviter les tissus lourds qui pourraient vous faire surchauffer. En suivant ces conseils simples, vous pouvez minimiser les risques de maladies liées à la chaleur pendant l'été.

