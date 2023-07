Baissez les stores en été pour garder votre maison au frais !

Comment se protéger de la chaleur sans climatisation ?

Les stores, alliés de choix contre les températures élevées

Alors que les températures estivales battent des records dans de nombreuses régions du pays, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger notre maison de la chaleur étouffante. Si vous ne disposez pas de climatisation ou si vos fenêtres ne sont pas bien isolées, les stores deviennent votre meilleur allié pour lutter contre la canicule. La stratégie idéale consiste à aérer votre maison pendant 30 à 45 minutes aux heures les plus fraîches de la journée, puis à baisser les stores, les auvents ou les persiennes pour bloquer les rayons du soleil. En utilisant cette méthode, vous pourrez emprisonner la fraîcheur à l'intérieur de votre maison et la protéger des températures élevées.

En particulier, les pièces les plus exposées de votre maison sont les plus vulnérables à la chaleur. Pour les protéger, utilisez également des rideaux et des stores pour empêcher la chaleur de pénétrer de l'extérieur.

Des plantes pour rafraîchir votre intérieur

Outre l'utilisation de stores, vous pouvez également utiliser des plantes pour apporter de la fraîcheur à votre maison. Certaines espèces de plantes, telles que la langue de tigre, l'areca ou le ruban, sont particulièrement bénéfiques pour créer une atmosphère plus fraîche. De plus, si vous avez des plantes à grandes feuilles, vous pouvez les vaporiser d'eau pour augmenter la fraîcheur dans votre maison.

Vous pouvez également profiter de votre jardin en plantant des arbres pour créer de l'ombre autour de votre maison. De plus, teinter vos fenêtres et utiliser des rideaux blancs ou gris ainsi que renforcer l'isolation de votre plafond et de vos murs dans les pièces les plus exposées à la chaleur sont d'autres astuces à prendre en compte.

Des gestes simples pour garder la fraîcheur

En plus des mesures précédentes, il existe d'autres gestes simples pour garder votre pièce fraîche. Par exemple, frotter votre terrasse, balcon ou les surfaces entourant votre maison peut contribuer à réduire la chaleur. Vous pouvez également passer la serpillière sur le sol de votre maison et utiliser un ventilateur pour vous rafraîchir. De plus, il est recommandé de fermer les pièces inutilisées et de minimiser l'utilisation des appareils électriques, car ils dégagent de la chaleur.

N'oubliez pas que chaque maison a des besoins différents, mais il est crucial de respecter deux principes de base : aérer la maison le matin et le soir, et baisser les stores pendant les heures les plus chaudes de la journée. Ces remèdes maison vous permettront non seulement de vous protéger de la chaleur, mais également d'éviter de mauvaises surprises sur votre facture d'électricité. Protégez-vous et restez au frais cet été !

