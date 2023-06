Bébé : Conseils pour détecter les hausses de température

Avec l'arrivée des vagues de chaleur dans tout le pays, l'une des plus grandes préoccupations des parents est de savoir comment éviter les coups de chaleur chez leurs plus jeunes enfants, sachant que les bébés ne peuvent pas nous dire s'ils ont trop chaud ou non.

Il est important, avant tout, de prêter attention aux enfants âgés de quelques mois seulement, car leur système d'autorégulation de la température corporelle n'est pas encore complètement développé et ils sont donc des cibles parfaites pour les coups de chaleur. En général, les bébés ont froid, mais les pédiatres déconseillent de trop les habiller ou, au contraire, d'enlever presque tous leurs vêtements lorsqu'il fait chaud. Ils conseillent d'être attentif aux signaux émis par le bébé pour savoir s'il a chaud ou froid.

Observer le bébé

Il faut savoir que les enfants de quelques mois régulent leur température en transpirant par la tête. C'est pourquoi l'idéal est de toucher sa nuque et si elle est moite, cela signifie qu'il a chaud, même si ses mains et ses pieds sont froids. En ce sens, les bébés n'ont pas encore complètement développé leur circulation sanguine, de sorte que des pieds ou des mains froids ne signifient pas qu'ils ont froid. D'autres informations fournies par le corps du bébé pour connaître son état sont qu'il a du mal à se nourrir, que ses joues sont rouges et que ses mouvements sont lents ou sourds. Dans ces cas, il est très probable que le bébé soit en surchauffe. Vous pouvez l'habiller d'un body et garder la pièce fraîche, mais n'abusez pas de l'air conditionné.

Température du corps

La température normale pour les adultes et les enfants se situe entre 35°C et 37°C, mais les bébés sont plus sensibles aux changements de température. Il arrive qu'un enfant soit fiévreux. Cela se produit lorsque la température du corps se situe entre 37º et 37,5 C, ce qui indique une température plus élevée que la normale. La meilleure chose à faire dans ce cas est d'enlever quelques vêtements et d'attendre que la température baisse. Si ce n'est pas le cas, il est conseillé de consulter un spécialiste.

Vêtements recommandés en cas de canicule

Lorsque l'été arrive, l'idéal est d'habiller le bébé le plus fraîchement possible, avec des vêtements en tissus naturels comme le coton, le lin ou la mousseline qui, en plus d'être doux, évitent les irritations de la peau et permettent la transpiration. Bien entendu, les couleurs claires comme le blanc et les pastels sont conseillées. Évitez les tons sombres qui concentrent la chaleur.

Les clés pour vérifier la température de votre bébé

Chambre à coucher. Selon les spécialistes, la température idéale de la chambre du bébé doit se situer entre 21º et 22º C. Bien entendu, elle doit être aérée au préalable. Vous pouvez utiliser un thermomètre d'ambiance pour vérifier la température. Main sur la poitrine. Si vous voulez vous assurer que votre enfant n'a ni chaud ni froid pendant son sommeil, vous pouvez entrer dans sa chambre et placer votre main sur sa poitrine et le haut de son dos. Si elle est chaude, votre bébé va bien ; si elle est froide, il a probablement froid ; et s'il transpire, il a probablement chaud. Les spécialistes insistent sur le fait qu'il est normal que les membres, les pieds, les mains, les joues et le nez soient plus froids que le reste du corps. Observez leur peau. C'est un facteur important pour savoir ce qui se passe dans son corps. Lorsqu'il fait très chaud, votre bébé aura une température corporelle élevée et sa peau sera chaude, humide de sueur et rouge. Un linge humide. Si vous remarquez que votre bébé a très chaud, il est conseillé d'enlever les couches de vêtements qu'il porte et de l'hydrater. Si la chaleur est très intense, l'idéal est de passer un linge humide sur son corps pour faire baisser la température petit à petit. Suivez ces astuces pour éviter que votre bébé ne souffre de la chaleur estivale. Prenez soin de lui et assurez-vous qu'il reste frais et à l'aise tout au long de l'été.

