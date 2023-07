Benching : découvrez cette tendance sur les réseaux sociaux et apprenez à la détecter

Avec les réseaux sociaux, de nouvelles façons d'interagir, de se mettre en relation et de rester constamment connecté ont proliféré, ce qui, malheureusement, a également entraîné une prolifération de comportements toxiques, égocentriques et égoïstes tels que le ghosting, le pocketing ou la hantise ces dernières années.

Des anglicismes qui sont nés pour identifier les comportements qui ne sont pas bénéfiques dans ce type de relation et qui sont désormais également rejoints par le benching. Un nouveau concept qui est de plus en plus présent dans ce type de relation moderne à travers les réseaux sociaux.

Qu'est-ce que le bench ?

Benching est un terme qui vient de bench et qui voudrait dire quelque chose comme “être sur le banc” ou ce qu'on pourrait aussi identifier comme plan B. Avec ce type de comportement, ce que la personne souhaite c'est que le contact avec l'autre personne ne disparaisse pas , mais toujours à travers une communication brève et coupante qui n'implique aucun type d'engagement.

De cette façon, vous pouvez nourrir votre intérêt et bénéficier de cette personne uniquement lorsque votre plan A échoue. Normalement, ce type de comportement apparaît généralement après plusieurs rencontres et juste au moment où vous pensez que tout va bien et que la relation peut être renforcée, l'autre personne décide de réduire le contact avec vous.

Mais lorsque vous pensez que tout est fini, cette personne réapparaît avec un message pour vous rattraper et vos espoirs de reprendre la relation augmentent à nouveau. Ainsi, la personne qui en souffre ne finit pas par rompre ce lien, restant dans une attente sans fin et espérant reprendre ce qu'elle avait avant.

Pourquoi le benching se produit-il et quelles en sont les conséquences ?

Il convient de noter que ce type de comportement est généralement lié à ces personnalités narcissiques qui se caractérisent par une demande constante d'attention et d'admiration des autres envers eux-mêmes.

A tout cela, il faut ajouter que nous vivons de plus en plus dans une société où l'individualité et l'égocentrisme sont de plus en plus présents et que ce type de comportement profite d'une certaine manière.

D'autre part, il peut également être utilisé par des personnes ayant une faible estime de soi qui ont besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien dans leur peau ou même par des personnes qui ont peur d'être seules et qui ont recours à ce crochet comme plan B au cas où elles le feraient. ne trouve rien d'autre. Une autre option est que la personne qui fait le bench joue avec plusieurs relations simultanées.

Quelle qu'en soit la cause, ce qui est clair c'est que ce comportement de « Ni avec toi, ni sans toi » est un comportement hautement toxique pour la personne qui le subit. Et c'est que, non seulement cela rend la personne qui en souffre incapable d'oublier et de continuer sa vie, mais elle doit aussi souffrir d'être ignorée.

La conséquence de tout cela générera de la confusion, de l'incertitude et une déception progressive chez la personne concernée, ce qui finira par nuire à son estime de soi. Un autre aspect dangereux du benching est que ce type de comportement favorise également les relations de dépendance, ainsi que l'émergence de difficultés ultérieures dans le rapport à l'autre, le tout lié à un haut niveau de souffrance.

