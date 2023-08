Boostez votre habilité logique avec ces 7 astuces astucieuses pour résoudre des puzzles

Résoudre des puzzles est un excellent moyen de passer du temps, de se connecter avec sa famille ou ses amis et d'améliorer sa santé cognitive.

Et bien que la tâche à accomplir soit simple, de nombreuses personnes se retrouvent dans une impasse frustrante à mi-chemin du processus. Si cela vous est arrivé, vous vous demandez peut-être comment surmonter la difficulté et persévérer. La bonne nouvelle? Les experts disent qu'il existe plusieurs façons de se remettre sur la bonne voie. Lisez la suite pour apprendre sept astuces astucieuses pour résoudre des puzzles, afin que vous puissiez enfin maîtriser les conceptions les plus difficiles et garder votre esprit vif dans le processus.

1. Rapprochez-vous de l'image

Avant de commencer et tout au long de votre processus de puzzle, vous devez utiliser l'image sur la boîte comme référence, conseille Steve Vickers, co-fondateur de la société de puzzle Baie des nuages. Cela peut vous aider à reconnaître les modèles et à trier vos pièces avec un contexte plus clair pour ce qui va où. “Votre plan de jeu de puzzle doit être dérivé de l'image elle-même. Attraper les petits détails dès le début peut faciliter l'assemblage du puzzle”, note-t-il.

2. Aménagez un espace protégé

DeDe Bailey, designer et fondateur de La table des casse-tête, dit que le fait d'avoir un espace bien éclairé et désigné pour les énigmes réduira la frustration et les pièces perdues. “Rien n'est pire que d'essayer de résoudre un puzzle sans un espace suffisant pour étaler les pièces qui sont triées”, déclare Bailey. “Avoir suffisamment d'espace pour le cadre du puzzle ainsi qu'un espace supplémentaire pour les pièces facilite l'expérience lorsque vous travaillez sur un puzzle. Plus vous pouvez voir de pièces, plus il est facile de trouver des pièces.” Bailey ajoute que les enfants et les animaux domestiques sont les coupables les plus courants derrière les pièces de puzzle perdues, elle recommande donc de couvrir votre puzzle chaque fois que vous ne travaillez pas dessus.

3. Utilisez une planche de puzzle

L'utilisation d'un plateau de puzzle peut également aider à prévenir les pièces manquantes et la désorganisation, explique Elena Essex, fondatrice de Elena Essex Puzzles. “Nous préférons toujours utiliser une planche de puzzle spécialisée, avec des planches de pose en feutre incluses, plutôt que des plateaux ou des plats plus petits que vous pourriez avoir dans la maison, car cela signifie que vous pouvez voir toutes les pièces du puzzle face visible et qu'elles ne sont pas renversées ou s'est retourné”, a-t-elle déclaré. “Notre premier puzzle sur un plateau de puzzle a changé la donne ; nous ne reviendrons jamais en arrière !”

4. Triez vos pièces par couleur et par design

Ensuite, vous aurez envie d'organiser les pièces. “Cela peut sembler une évidence, mais il existe des astuces pour rendre le tri de vos pièces encore plus efficace, accélérant ainsi l'ensemble du processus de résolution d'énigmes”, déclare Vickers. L'expert en puzzle suggère de commencer par retourner toutes les pièces afin que vous puissiez voir les détails avant de les trier par couleur, motifs et caractéristiques de conception. “Vous pouvez les disposer en rangées et en colonnes ou procéder pièce par pièce au fur et à mesure que vous les sortez de la boîte”, dit-il. “Si vous visez à terminer un puzzle rapidement, vous voudrez trier vos pièces dès le début. Avec un puzzle de 1000 pièces pour adultes, il y aura beaucoup de détails passionnants qui ajoutent une couche de défi, mais c'est pourquoi vous devez être super observateur pour éviter de perdre du temps”, ajoute Vickers.

5. Construisez d'abord le cadre

Vous pouvez ensuite procéder à l'identification de toutes les pièces de bord et d'angle, qui seront plates sur un ou deux côtés. “Cela vous aide à construire le “cadre” classique qui fait généralement du reste un jeu d'enfant ! Si la boîte fournit les dimensions du puzzle, utilisez ces informations pour vous aider à comprendre à quoi ressemble la bordure et accélérer le processus”, explique Vickers.

6. Abordez une section à la fois

Une autre stratégie clé pour résoudre les puzzles consiste à se concentrer sur une section à la fois, en commençant par les images les plus identifiables et en partant de là. “Avec votre ensemble de bordures et les pièces triées, vous pouvez commencer à construire à partir de la bordure pour remplir différentes sections. Si le puzzle a des sections bien définies, il peut être plus rapide de construire chaque petite image dans l'ordre”, suggère Vickers. “Commencez par des morceaux ou des images qui apparaissent, comme ceux avec du texte ou des visages. Une fois que vous avez terminé ces sections, vous pouvez les placer à leur place dans la bordure, puis remplir le fond.”

7. Gardez le plaisir vivant

Les puzzles peuvent être soit un passe-temps relaxant, soit une source de frustration, selon votre approche. “Peu importe si vous visez un record du monde ou si vous testez simplement vos limites, essayer de terminer un puzzle rapidement peut parfois conduire à la fatigue du puzzle”, explique Vickers. “Écoutez vos morceaux, podcasts ou livres audio préférés pour maintenir l'élan (mais n'oubliez pas de choisir votre liste de lecture avant de commencer à vous embrouiller !)”. Jodi Jill, une créatrice de casse-tête professionnelle et fondatrice de National Puzzle Day, dit que prendre des pauses aidera votre élan. “Si je suis perplexe, j'utilise ma règle des cinq minutes. Je m'éloigne pendant cinq minutes et je fais autre chose, sans aucun rapport avec mon puzzle, puis je reviens. Ce nouveau regard me donne un coup de pouce pour trouver des pièces négligées. Sinon, ça aurait été cinq minutes de frustration”, a-t-elle déclaré.

