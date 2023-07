Boostez votre intelligence avec ces 6 jeux cérébraux incontournables

En vieillissant, il est normal de remarquer quelques changements mineurs dans vos capacités cognitives.

Par exemple, au fur et à mesure que vous atteignez l'âge de la retraite, vous constaterez peut-être qu'il est un peu plus difficile de maintenir votre attention, d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de trouver le mot juste ou de vous rappeler des informations aussi rapidement qu'auparavant. Selon le Centre de la mémoire et du vieillissement de l'UCSF, certains changements dans la capacité de penser sont considérés comme une partie normale du processus de vieillissement. Cependant, il existe six façons clés pour aider à promouvoir la santé cognitive, selon Harvard Health Publishing.

Stimuler activement votre cerveau

En plus de manger des aliments à base de plantes, de faire de l'exercice, de bien dormir, de réduire le niveau de stress et d'entretenir vos liens sociaux, stimuler activement votre cerveau peut aider à garder votre esprit vif jusqu'à l'âge d'or. Les jeux qui mettent à l'épreuve vos compétences en résolution de problèmes sont un excellent moyen d'y parvenir.

Jeux de mots : stylo et papier contre jeux en ligne

Les jeux de mots sont un excellent moyen de développer vos compétences en résolution de problèmes et en vocabulaire à mesure que vous vieillissez. Cependant, il peut y avoir des avantages à choisir des jeux de mots avec stylo et papier plutôt que ceux que vous trouverez en ligne, selon Vernon Williams, MD, neurologue du sport et spécialiste de la gestion de la douleur. Selon lui, les jeux en ligne peuvent devenir coûteux et potentiellement addictifs, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé du cerveau. Il recommande donc de compléter votre routine avec des mots croisés, des mots-clés et d'autres jeux de mots.

Apprendre une nouvelle langue

Apprendre une nouvelle langue est un autre excellent moyen de garder l'esprit vif en vieillissant. Les jeux basés sur le langage peuvent mettre vos compétences à l'épreuve avec des contraintes de temps, ce qui peut aider à renforcer la capacité de votre cerveau à traiter et à rappeler plus rapidement de nouvelles informations. Peu importe votre âge ou votre état de santé, la science a prouvé que votre cerveau aime apprendre, selon Williams.

Jouer à des jeux de société

La recherche révèle que jouer à des jeux de société peut grandement améliorer vos capacités cognitives. Les jeux de société traditionnels sont liés à une réorganisation neuronale des zones cérébrales associées au contrôle attentionnel, à la mémoire de travail et à la résolution de problèmes. Les jeux de société modernes semblent également améliorer les capacités cognitives et exécutives. De plus, les jeux de cartes tels que le bridge, le poker, le rami et l'euchre favorisent la connexion sociale, le raisonnement analytique et la mémoire à court terme.

Bouger votre corps

Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour maintenir une cognition optimale est de faire bouger votre corps. Les activités dynamiques, telles que les sports de compétition ou les exercices cardiovasculaires, sont essentielles pour une santé cérébrale optimale tout au long de la vie, selon Williams. Apprendre un nouveau sport peut être un moyen idéal de garder votre esprit vif et de favoriser votre forme physique.

Les jeux de réflexion

Que vous préfériez les puzzles, les sudoku, les cryptogrammes ou les puzzles mathématiques, ils sont un excellent moyen d'améliorer votre mémoire à court terme, d'augmenter votre vitesse de traitement et de reconnaître des modèles. Ces avantages peuvent aider à développer la neuroplasticité de votre cerveau, sa capacité à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie.

Les jeux “d'évasion de la pièce”

Les jeux “d'évasion de la pièce” sont devenus un passe-temps populaire ces dernières années. Ils mettent des groupes au défi de résoudre un mystère, d'accomplir une tâche ou de s'échapper physiquement d'un espace clos. Faire régulièrement ce type de jeux peut être bénéfique pour votre cerveau. Selon Williams, cela permet de mettre en place une “double tâche” et d'augmenter progressivement une charge cognitive avec des distractions et une pression de temps limité.

En résumé, pour améliorer votre santé cognitive, stimulez activement votre cerveau en jouant à des jeux de mots, en apprenant une nouvelle langue, en jouant à des jeux de société, en bougeant votre corps, en pratiquant des jeux de réflexion et en faisant des jeux “d'évasion de la pièce”. Ces jeux sont non seulement amusants, mais ils peuvent aussi aider à garder votre esprit vif et à prévenir les dysfonctionnements cognitifs liés à l'âge.

