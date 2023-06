Canicule 2023 : L’Occitanie et l’Île-de-France en ligne de mire

L'été 2023 risque de marquer les esprits avec une canicule prévue dans plus d'une dizaine de départements français. L'Occitanie et l'Île-de-France pourraient être les régions les plus touchées par ces températures extrêmes.

Canicule 2023 : les départements sous haute surveillance

“Les Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94) parmi les départements les plus affectés par la chaleur.”

D'après les prévisions, la canicule 2023 risque de frapper particulièrement ces départements, entraînant des épisodes de forte chaleur insoutenable. Paris intra-muros, habitué aux canicules, pourrait également connaître des températures alarmantes, certains arrondissements étant plus concernés que d'autres. L'Occitanie, quant à elle, sera probablement la région la plus affectée, et ce n'est pas tout, des prévisions inquiétantes ont été faites pour le Nord de la France.

Vigilance jaune : une trentaine de départements concernés

Avec une forte canicule à prévoir, le sud de la France a été mis en “vigilance jaune” par Météo France, notamment en raison des orages prévus. 37 départements ont été alertés, dont 12 des 13 territoires de l'Occitanie. Des orages pourraient également persister de la Gironde jusqu'à la Haute-Savoie. Le ministère de la Transition écologique, face à cette situation, a tenu à rassurer la population et promis de tout mettre en œuvre pour prévenir les risques liés à la canicule.

Les comportements à adopter face à la canicule

Face à la canicule, certaines mesures sont à prendre pour garantir sa sécurité et celle de ses proches. Les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap ou les bébés, sont particulièrement concernées.

“Boire régulièrement de l'eau pour rester hydraté, mouiller son corps et se ventiler sont des comportements à adopter.”

Quels sont les symptômes d'une déshydratation ?

“Les fortes chaleurs peuvent entraîner des complications importantes chez les personnes les plus fragiles.” Par exemple, une forte fatigue, des difficultés à se déplacer, des maux de tête, des étourdissements, des vertiges ou encore des troubles de la conscience peuvent être les signes d'une déshydratation due à la canicule.

Une canicule 2023 aussi intense que celle de 2022 ?

Rappelons que l'été 2022 a été l'un des plus chauds que la France ait connu depuis le début des relevés en 1900. Les experts climatiques prévoient d'ores et déjà que de fortes chaleurs sont attendues cet été. Mais faut-il craindre un été 2023 aussi harassant que celui de l'année dernière ?

Plan Canicule : des mesures nationales et locales

Devant ces prévisions alarmantes, le Plan Canicule a été lancé au niveau national, mais également dans plusieurs communes. Ce plan comporte 3 niveaux : la veille saisonnière, la mise en garde et actions, et enfin la mobilisation maximale, qui serait déclenchée sur instruction du Premier ministre dans le cas où la canicule est aggravée par d'autres facteurs.

Alors que le risque de canicule en 2023 semble se confirmer, il est important de rester vigilant et de suivre les recommandations des autorités afin de minimiser les risques liés à la chaleur.

