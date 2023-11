Ces 10 espèces animales surprenantes ont des cœurs pas comme les autres

Découvrez ces 10 espèces animales étonnantes dont le fonctionnement du cœur est bien différent de celui des autres animaux. De la pieuvre au ver de terre, en passant par le poisson-globe, leur anatomie cardiaque vous surprendra.

1. La pieuvre

La pieuvre possède trois cœurs : deux branchiaux pour pomper le sang vers les branchies et un cœur systémique pour faire circuler le sang oxygéné dans tout le corps. Cette configuration permet à la pieuvre de maintenir une circulation sanguine efficace malgré sa faible teneur en hémoglobine.

Les cœurs des pieuvres sont également capables de ralentir ou d'accélérer en fonction des besoins de l'animal, ce qui lui permet de s'adapter rapidement à son environnement et d'économiser de l'énergie.

2. Le ver de terre

Le ver de terre possède cinq paires de cœurs, soit un total de dix cœurs ! Ces organes sont situés dans la partie antérieure du corps et servent à pomper le sang vers les différents segments du ver. Le sang circule ensuite dans un système de vaisseaux sanguins qui irriguent tout le corps.

Les cœurs du ver de terre sont simples et constitués d'un seul type de cellule musculaire.

sont simples et constitués d'un seul type de cellule musculaire. Leur fonctionnement est essentiel à la survie de l'animal, car il permet de maintenir une pression sanguine suffisante pour assurer les échanges gazeux et nutritifs.

3. Le poisson-globe

Le poisson-globe, également appelé fugu, possède un cœur à deux chambres : une oreillette et un ventricule. Ce type de cœur est caractéristique des poissons osseux et permet une circulation sanguine en deux temps : le sang est d'abord oxygéné dans les branchies, puis il est pompé dans le reste du corps.

Le cœur du poisson-globe est particulièrement résistant aux variations de température et de pression, ce qui lui permet de survivre dans des environnements extrêmes.

4. Le poulpe

Comme la pieuvre, le poulpe possède trois cœurs. Cependant, leur configuration est légèrement différente : les deux cœurs branchiaux sont situés près des branchies, tandis que le cœur systémique est situé au centre du corps.

Le cœur systémique du poulpe est plus gros et plus puissant que celui de la pieuvre, ce qui lui permet de maintenir une circulation sanguine efficace malgré sa taille plus importante.

5. Le requin

Le requin possède un cœur à deux chambres, comme le poisson-globe. Cependant, son cœur est plus complexe et possède des structures supplémentaires, telles que des valves et des sinus veineux, qui permettent une meilleure régulation de la circulation sanguine.

Le cœur du requin est également capable de moduler sa fréquence cardiaque en fonction des besoins de l'animal, ce qui lui permet de s'adapter rapidement à son environnement et d'économiser de l'énergie.

6. Le crabe

Le crabe possède un cœur à deux chambres, comme le requin et le poisson-globe. Cependant, son cœur est plus petit et moins puissant, ce qui limite sa capacité à maintenir une circulation sanguine efficace.

Le cœur du crabe est également sensible aux variations de température, ce qui peut affecter son fonctionnement et sa survie dans des environnements extrêmes.

7. L'étoile de mer

L'étoile de mer possède un système circulatoire unique, appelé système ambulacraire, qui fonctionne grâce à la pression hydraulique. Ce système permet à l'étoile de mer de se déplacer et de se nourrir sans avoir besoin d'un cœur.

Cependant, certaines espèces d'étoiles de mer possèdent un organe pulsatile qui ressemble à un cœur et qui aide à maintenir la pression hydraulique nécessaire au fonctionnement du système ambulacraire.

8. Le homard

Le homard possède un cœur à deux chambres, comme le crabe et le requin. Son cœur est plus gros et plus puissant que celui du crabe, ce qui lui permet de maintenir une circulation sanguine efficace malgré sa taille importante.

Le cœur du homard est également capable de moduler sa fréquence cardiaque en fonction des besoins de l'animal, ce qui lui permet de s'adapter rapidement à son environnement et d'économiser de l'énergie.

9. La limace de mer

La limace de mer possède un cœur simple, constitué d'une seule chambre. Ce type de cœur est caractéristique des animaux à sang froid et permet une circulation sanguine lente et peu énergivore.

Le cœur de la limace de mer est sensible aux variations de température, ce qui peut affecter son fonctionnement et sa survie dans des environnements extrêmes.

10. Le poisson-chat

Le poisson-chat possède un cœur à deux chambres, comme le poisson-globe et le requin. Cependant, son cœur est plus petit et moins puissant, ce qui limite sa capacité à maintenir une circulation sanguine efficace.

Le cœur du poisson-chat est également sensible aux variations de température, ce qui peut affecter son fonctionnement et sa survie dans des environnements extrêmes.

