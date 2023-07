Ces signes du zodiaque remarquent tout – découvrez si vous en faites partie !

Certaines personnes remarquent tout. Ils remarqueront des changements subtils dans votre langage corporel ou votre ton de voix, ils se rendront compte que vous êtes passé du lait entier au lait écrémé dans votre café, et ils se souviendront de ce détail banal que vous leur avez dit il y a près d'un an.

Si vous connaissez quelqu'un avec cette attention pointue aux détails, il peut être judicieux de considérer son horoscope. Continuez à lire pour entendre les astrologues parler des signes du zodiaque les plus observateurs, de légèrement conscients à profondément perspicaces.

Les Vierges : observateurs perfectionnistes et méticuleux

Personne ne fait autant attention aux détails qu'une Vierge. Ce sont des perfectionnistes méticuleux, organisés et autoproclamés, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient le signe du zodiaque le plus observateur. “C'est presque surnaturel à quel point ils peuvent observer et rendre compte des personnes, des lieux et des situations”, déclare Betty Andrews, coach de vie, astrologue et médium à Registre Nouveau départ. Rien ne les dépasse; ils verront quelque chose et l'analyseront pendant une longue période. Les Vierges sont également gouvernées par Mercure, la planète de la communication, ce qui signifie qu'elles ont une capacité naturelle à “trier et organiser les informations afin qu'elles soient plus faciles à mémoriser plus tard”, explique Lauren DeGolia, consultante en clarté et astrologue chez Registre Nouveau départ, qui se réfère à leur banque de mémoire comme “les référentiels de données de leur esprit”.

Les Balance : des observateurs axés sur l'esthétique

Les Balance sont gouvernées par Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, elles sont donc toutes axées sur l'esthétique. Mais leurs capacités d'observation s'étendent bien au-delà des vêtements élégants et de l'art intemporel. En tant que signe aérien, les Balances sont connues pour communiquer. DeGolia note qu'ils peuvent capter de petites nuances sur une personne à partir d'une simple conversation. “Leur capacité amplifiée à observer ce qui motive les autres est leur superpuissance et cela les sert bien.” Et bien que cela en fasse l'un des signes du zodiaque les plus amicaux et les plus sociaux, cela les amène également à se détourner du territoire qui plaît aux gens.

Les Poissons : des observateurs des relations

Vous ne considérerez peut-être pas les Poissons comme du type observateur grâce à leurs tendances oublieuses et à leur rêverie constante. Cependant, ils peuvent être très attentifs en ce qui concerne les relations. Ces poissons émotifs et romantiques savent exactement ce dont leurs partenaires ont besoin physiquement et émotionnellement, déclare Lauren DeGolia. Ils ont une excellente mémoire et peuvent garder une trace de tout ce qu'ils ont observé sur leur partenaire, que ce soit une nouvelle veste qu'ils regardent ou qu'ils pourraient utiliser un câlin.

Les Sagittaires : des observateurs curieux

Les Sagittaires aiment voyager et apprendre de nouvelles choses. “Cette curiosité naturelle fait d'eux les observateurs ultimes car ils veulent comprendre comment tout fonctionne et s'emboîte”, explique Lauren DeGolia. Ils regardent toujours vers l'avenir, donc tous les détails qu'ils recueillent deviennent une collection de points de discussion qu'ils peuvent regarder en arrière et partager avec d'autres. Ils auront des informations sans fin sur les personnes, les lieux, les événements ou même les dates et les heures.

Les Capricornes : des observateurs organisés

Les Capricornes ne sont pas du genre à voler par le siège de leur pantalon. Ces bourreaux de travail apprécient l'organisation et ont une grande attention aux détails qui les aide à tout compléter sur leurs listes de tâches. Betty Andrews dit que, dans les situations professionnelles, “ils comprennent les défis et les risques qui peuvent survenir avant même qu'ils ne se produisent, en raison de leurs capacités d'observation étonnantes.” Alors que d'autres pourraient manquer ces indices, les Capricornes se lancent directement dans la résolution de problèmes.

Les Verseaux : des observateurs perspicaces

Même s'ils passent beaucoup de temps avec leurs propres pensées, ces signes aériens remarquent tout. “Leurs esprits analytiques examinent chaque détail de chaque situation, dans chaque dimension”, partage Betty Andrews. Elle dit que la perspicacité des Verseaux leur donne un énorme avantage dans les situations professionnelles et personnelles. Ils comprendront ce qu'un client veut vraiment (par opposition à ce qu'il dit), ou ils comprendront quand un ami a besoin d'espace. Et en tant qu'humanitaire du zodiaque, ces compétences sont utiles dans tout leur travail bénévole.

