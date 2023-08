Cet accord musical révèle-t-il la clé du bonheur ?

Que la musique ait le pouvoir d'avoir un impact direct sur les émotions et le bien-être de notre santé physique et mentale n'est pas un secret. De nombreuses recherches scientifiques ont montré qu'il peut nous aider à améliorer le sommeil, à maintenir la santé du cerveau, à soulager le stress ou à améliorer la mémoire.

La puissance des sons et des ondes musicales

Cela se produit parce que les ondes sonores de la musique sont converties en impulsions nerveuses. Ceux-ci voyagent rapidement à travers différentes zones du cerveau et contribuent à générer de la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans de nombreuses fonctions cérébrales telles que l'humeur, la régulation du plaisir ou l'activité motrice.

Lié à ce dernier est le mouvement, qui est également essentiel pour protéger la santé de notre cerveau et du reste du corps. L'exercice physique sous toutes ses formes, que ce soit marcher, courir, danser ou faire du yoga, entre autres, nous procure des habitudes plus saines et, par conséquent, un mode de vie qui respecte notre corps et notre esprit.

Le mythe de la fréquence 432 Hz

Il existe une croyance largement répandue selon laquelle, depuis 1939, la plupart des orchestres et professionnels de la musique occidentaux ont adopté la norme d'accord de 440 Hz, au détriment de la fréquence de 432 Hz, dont l'histoire, disent-ils, remonte à l'ancienne civilisation égyptienne et à la Grèce antique.

Quand on parle de fréquence dans le domaine de la musique, peu importe qu'il s'agisse de 432 Hz ou d'une autre, cela fait référence à la note de départ de tous les instruments afin qu'ils puissent être accordés. S'ils n'étaient pas tous accordés sur la même note, le son qu'ils émettraient serait insupportable à l'oreille humaine.

Cependant, la vérité est que cette décision est venue après un accord entre des chanteurs d'opéra professionnels, qui ont préféré utiliser un ton plus bas pour aider à préserver leur santé vocale, tandis que les fabricants d'instruments et les orchestres ont opté pour l'utilisation d'un accord plus élevé, car ils projetaient ainsi leur son est meilleur dans les grandes pièces.

Le courant qui défend le “retour” à la fréquence 432 Hz affirme, entre autres, qu'il a des propriétés spirituelles qui peuvent aider à améliorer la connexion avec la nature, qu'il détend et apaise l'esprit et le corps ou qu'il peut avoir des effets curatifs, bien que ce dernier n'ait pas d'approbation scientifique.

Malgré les nombreuses croyances sur les bienfaits de la musique à 432 Hz, la communauté scientifique est plus prudente. S'il est vrai que des études ont été menées à cet égard, elles n'ont pas fourni suffisamment de preuves concluantes pour affirmer fermement que cette fréquence d'accord est plus bénéfique que d'autres au niveau auditif et émotionnel.

La musique, une expérience personnelle

Ces avantages ne varient pas selon le type de musique que nous écoutons régulièrement. Peu importe si vous avez une prédilection pour la musique classique, les rythmes rock ou pop. Aucun style musical n'est meilleur ou pire qu'un autre lorsqu'il s'agit d'influencer l'amélioration de notre humeur, c'est quelque chose de purement personnel.

Quoi qu'il en soit, la musique restera toujours une expérience personnelle et donc subjective. Peu importe si votre accordage est à 440 Hz ou 432 Hz, cela sera toujours bénéfique pour améliorer notre humeur et une forme d'expression importante. Profiter de son pouvoir sera le meilleur remède.

Exploitez le pouvoir de la musique pour votre bien-être

Trouvez votre style

Que vous préfériez la musique classique pour vous détendre ou que vous vous sentiez revigoré par les rythmes entraînants de la musique pop, trouvez le style qui vous fait du bien et qui améliore votre humeur. Faites l'expérience de différents genres musicaux pour découvrir ce qui vous plaît le plus.

Utiliser la musique pour améliorer le sommeil

Si vous avez du mal à dormir, essayez d'écouter de la musique relaxante avant de vous coucher. Des études ont montré que cela peut aider à calmer l'esprit et à favoriser un sommeil plus profond et plus réparateur.

Créez une playlist personnalisée

Préparez une liste de lecture avec vos chansons préférées qui vous mettent de bonne humeur. Écoutez-la lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce d'énergie ou lorsque vous vous sentez stressé ou anxieux.

Faites de la musique une compagnon d'exercice

Lorsque vous faites de l'exercice, écoutez de la musique entraînante pour améliorer votre motivation et augmenter votre endurance. La musique peut aussi vous aider à garder un rythme régulier et à vous divertir pendant votre séance d'entraînement.

