Chauffage DIY bougie : bonne ou mauvaise idée ? Quelles solutions pour se chauffer gratuitement cet hiver ?

L'hiver approche à grands pas et la question du chauffage devient plus pressante pour la majorité des foyers. En plein débat sur les coûts de l'énergie et l'empreinte écologique, nombreuses sont les personnes qui cherchent des alternatives au chauffage traditionnel. Ce qui nous amène à la question du jour : le chauffage DIY bougie est-il une bonne solution ? On vous dit tout dans cet article !

Fabrication d'un chauffage DIY bougie : Comment ça marche ?

Le chauffage DIY à la bougie est présenté comme une option tendance de 2022. Pour le mettre en place, voici le matériel nécessaire : un grand et un plus petit pot de fleurs en terre cuite, une assiette en terre cuite, une grille ou un plat en métal, quatre bougies chauffe-plats, un dessous de plat et des briques.

Le processus est simple : Placez l'assiette ou le moule sur le dessous-de-plat et disposez quelques briques autour. Posez ensuite les 4 bougies chauffe-plat et allumez-les. Ensuite, mettez le plus petit pot à l'envers par-dessus, suivi par le plus grand pot également à l'envers. Vous obtenez alors votre propre chauffage d'appoint.

Il est à noter que ce type de chauffage peut présenter des risques : les pots deviennent très chauds, et sans surveillance constante, il y a un risque d'incendie. De plus, les bougies consomment de l'oxygène et peuvent dégrader la qualité de l'air, notamment si elles ne sont pas en cire végétale non toxique avec une mèche en coton.

Le chauffage DIY bougie peut-il réellement chauffer une pièce ?

Malheureusement, la réponse est “NON”. L'isolation est un facteur clé dans le chauffage d'une pièce, bien plus que la source d'énergie. Ce système de chauffage a plusieurs inconvénients : un risque d'incendie, une consommation d'oxygène et une dégradation de la qualité de l'air. De plus, il nécessite d'aérer très régulièrement son logement. Enfin, le coût de ce système de chauffage n'est pas forcément économique : le coût au kilowatt-heure de bougie est en réalité plus cher que du gaz naturel ou du fioul.

Astuces pour un chauffage “gratuit”

En 2022, il est presque impossible de se chauffer gratuitement tout en gardant un certain confort. Cependant, vous pouvez adopter quelques recommandations pour assurer le confort thermique de votre logement sans trop alourdir votre facture : dégagez les fenêtres et baies vitrées pour laisser place au soleil, profitez de la chaleur de la salle de bain après une douche ou une lessive, laissez la chaleur des plaques et du four se diffuser, fermez les portes des pièces peu utilisées, calfeutrez les fenêtres, choisissez des vêtements adaptés et couvrez-vous bien.

Pour conclure, bien que le chauffage DIY bougie soit une idée séduisante par sa simplicité, il n'est pas adapté pour une utilisation à long terme. Les solutions alternatives respectueuses de l'environnement et économiquement viables sont à privilégier pour un hiver au chaud sans se ruiner !

