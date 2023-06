Chercher le secret d’un sommeil réparateur? Regardez comment les enfants s’endorment

De nos jours, trouver un sommeil plus satisfaisant peut devenir un défi considérable, nous mettant sur la défensive.

Nous ne voulons que dormir, mais notre cerveau semble parfois s'y opposer. Comme un jeune enfant, il semble se débattre et exiger notre attention, insistant pour que nous restions éveillés. Comme un petit enfant, il ne semble pas comprendre que nous devons nous lever tôt le lendemain matin pour aller travailler. Alors, que faire lorsque cela se produit?

Le sommeil est essentiel à de nombreuses fonctions du corps humain. Des recherches antérieures ont démontré que réduire le temps de sommeil recommandé peut tout faire empirer : la diminution du sommeil est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, d'obésité et de dépression. Récemment, le manque de sommeil a également été lié, chez les adultes de 50 à 70 ans, au développement de la démence.

Apprendre des enfants: la clé du sommeil se trouve dans la routine

Avant de recourir à des livres, des applications, des entraîneurs de sommeil ou l'un des nombreux produits qui promettent de nous tromper pour nous faire tomber sans défense dans notre lit, peut-être devriez-vous chercher des réponses auprès d'un autre petit enfant, un vrai. Observez votre enfant, votre neveu, votre petit-enfant ou votre frère, car ils ont la solution.

Les experts estiment que les adultes devraient dormir au moins sept heures par nuit. Cependant, le sommeil est encore plus important lorsque nous sommes enfants. À ce stade de la vie, le sommeil est nécessaire pour des choses aussi basiques (biologiquement parlant) que la croissance et le développement. C'est pourquoi les pédiatres recommandent généralement que les jeunes enfants dorment entre 11 et 14 heures toutes les 24 heures. Mais comment ces petits êtres font-ils face à ces demandes de sommeil? Une seule réponse: la routine.

Trois étapes essentielles pour un sommeil satisfaisant

Comme l'explique Sara Kiley dans Popular Science, une fois que l'heure du coucher est établie, une routine peut être développée autour d'elle. Kiley fait référence à une étude menée par la psychologue Jodi Mindell et d'autres chercheurs de l'hôpital pour enfants de Philadelphie (États-Unis), qui a démontré l'utilité d'une routine de trois étapes pour l'heure du coucher.

Les jeunes enfants qui suivent une routine de trois étapes avant de dormir ne se contentent pas de s'endormir plus rapidement, ils se réveillent également moins pendant la nuit

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont rassemblé 199 mères avec leurs jeunes enfants (de 18 mois à 3 ans) et les ont divisés en deux groupes de manière aléatoire. Un groupe a suivi sa routine habituelle pour se coucher, tandis que l'autre a reçu des instructions pour mettre en place une routine spécifique qui consistait à prendre un bain, à appliquer une lotion ensuite et à passer pas plus de 30 minutes dans une activité calme.

Après deux semaines, il s'est avéré que les jeunes enfants qui ont suivi la routine de trois étapes ne se sont pas seulement endormis plus rapidement, mais ils se sont également réveillés moins souvent pendant la nuit et, lorsqu'ils se réveillaient, ils ont réussi à se rendormir sans difficulté. De façon intéressante, lorsque les chercheurs ont ensuite analysé des bébés et de jeunes enfants (de 7 mois à 18 mois) suivant la même routine, ils ont constaté que les effets les plus significatifs de l'amélioration du sommeil sont apparus en seulement trois jours après la mise en place de la routine.

Chacun de ces conseils, soutenus par des observations sur les jeunes enfants, peut contribuer grandement à maintenir et à améliorer votre santé et celle des adultes. Ensemble, ils constituent une arme formidable pour quiconque a des difficultés à dormir. Alors maintenant, vous savez.

