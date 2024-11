Christian Clavier au Festival International du Film de Comédie de Liège : un hommage savoureux à la Belgique

Christian Clavier, acteur emblématique du cinéma français, s’est récemment rendu en Belgique pour participer au 9e Festival International du Film de Comédie de Liège (FIFCL). À l’affiche de « Jamais sans mon psy », il incarne le Dr Béranger, un rôle qui promet des moments hilarants.

Dans « Jamais sans mon psy », Christian Clavier prête ses traits à un psychanalyste renommé, le Dr Béranger. Ce dernier voit sa vie basculer lorsqu’il rencontre Damien, un patient particulièrement angoissé et envahissant. Pensant s’en être débarrassé en lui conseillant de trouver l’amour, le médecin est pris par surprise lorsque sa propre fille lui présente son nouveau compagnon, qui n’est autre que Damien, interprété par Baptiste Lecaplain.

Christian Clavier et son amour pour la gastronomie belge



Loin des plateaux de tournage, Christian Clavier a profité de sa visite à Liège pour exprimer son attachement à la Belgique et plus précisément à sa cuisine. Lors d’un entretien avec Paris Match, il a partagé son admiration pour La Villa Lorraine, un restaurant gastronomique situé à Bruxelles. L’acteur ne cache pas son enthousiasme face aux créations culinaires d’Yves Mattagne : « On y mange incroyablement bien ! » déclare-t-il en louant les talents du chef belge.

: une adresse incontournable pour les amateurs de bonne chère. Les plats d’Yves Mattagne allient tradition et modernité avec brio.

Émotion au festival : réactions suite à la disparition de Michel Blanc



Cette édition du FIFCL a été marquée par l’émotion suite au décès de Michel Blanc. Carole Bouquet, présidente du jury cette année, a exprimé sa tristesse face à cette perte tragique. « Cela ressemble à une mauvaise blague », confie-t-elle lors d’une entrevue.

Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui rendent hommage à Michel Blanc. Louane a salué celui qu’elle considérait comme « le meilleur des conseillers » tandis que Christian Clavier partageait récemment une photo souvenir sur ses réseaux sociaux pour honorer son camarade disparu.

Liège : une ville qui séduit les acteurs français



Liège continue d’attirer les personnalités françaises grâce à ses événements culturels et sa riche scène gastronomique. Pour Christian Clavier, chaque passage en terre belge est une occasion précieuse de redécouvrir des saveurs uniques tout en participant activement aux manifestations cinématographiques locales.

L’influence culturelle de la Belgique ne cesse de croître et séduit un nombre croissant d’artistes internationaux venus partager leur passion du cinéma et leur goût pour les plaisirs culinaires raffinés.