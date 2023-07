Cinq idées de jouets faits maison économiques pour amuser votre chat

Lorsque vous décidez d'adopter un chat, l'expression que vous entendez le plus est “il faut catifier son foyer”. Adapter sa maison au félin est essentiel pour qu'elle soit confortable et divertissante. Parce que, bien que beaucoup pensent le contraire, les chats ont besoin de plus d'attention et de jeu qu'il n'y paraît.

Il y a ceux qui croient que cette catification du foyer coûte cher. Et même de nombreuses familles de chats dépensent d'énormes sommes d'argent pour des jouets et des produits que, après quelques secondes d'inspection, le chat ne touche plus jamais. Et si vous regardez autour de vous, vous trouverez chez vous les matériaux (et les déchets) nécessaires pour fabriquer des jouets avec lesquels amuser vos chats et, accessoirement, les maintenir en forme. Parce que, rappelez-vous, les chatons ont besoin de mouvement et de jeu pour rester en bonne santé. Ce sont cinq idées, oserez-vous les essayer ?

1. Construire un fort

Qui n'a pas de cartons à la maison ? Dans cette vie trépidante où le commerce en ligne est si à la mode, vous recevrez sûrement, même de temps en temps, un colis. Lorsque vous le faites, ne jetez pas la boîte : transformez-la en fort pour votre chat. Selon la taille du carton et de l'animal, il peut être plus ou moins confortable. Mais l'essentiel est de faire des petites “fenêtres” de différentes formes (cercles, carrés, étoiles, coeurs…) pour que le chaton puisse s'amuser en regardant à travers et en explorant. Vous pouvez les couper avec un cutter ou un poinçon. De plus, ce sera un endroit parfait pour prendre votre retraite lorsque vous ne vous sentirez pas en compagnie.

Les chats adorent les boîtes, alors ne manquez pas cette opportunité. Si, en plus, vous le remplissez de papiers, il s'amusera à chercher de la nourriture en dessous. Vous pouvez aussi le laisser jouer avec les sacs en papier (jamais avec ceux en plastique, de peur qu'il ne suffoque dans un oubli). Pour cela, enlevez les poignées pour les rendre plus sûres et laissez-les au milieu d'une pièce. Combien de temps faut-il au chaton pour devenir “fou” à l'intérieur ?

2. Pêcher le chat

Et si vous lui construisiez un mobile de berceau, comme ceux utilisés pour les bébés, pour le divertir un moment ? Les chats aiment les choses qui scintillent devant leurs yeux. Vous avez juste besoin d'une ligne de pêche ou d'une ficelle et découpez de vieilles boîtes de différentes formes. Vous pouvez être aussi créatif que vous le souhaitez ! Vous pouvez accrocher ce mobile à une lampe, à une étagère, ou l'utiliser comme ‘canne' pour ‘pêcher' votre chat. Vous pouvez également utiliser la ligne de pêche et les mêmes coupes pour, avec un bâton ou une branche, faire une canne à chat, une de celles qu'ils aiment tant.

3. Football félin

Que faites-vous de la feuille d'argent après l'avoir utilisée ? Et avec les pages utilisées ? Les deux peuvent avoir une seconde vie avant de se retrouver dans le bac de recyclage. Le papier d'aluminium et les feuilles se transforment facilement en petites boules que votre chat sera ravi de chasser dans la maison. Bien sûr : soyez prudent avec le matériau utilisé pour créer les boules. Notre première intention est peut-être d'utiliser une pelote de laine, mais ce matériau est dangereux pour les chats : il pourrait en avaler un fil et finir par une visite chez le vétérinaire.

4. Le fougueux “petit ver”

Pratiquement dans chaque maison de notre pays, il y a un tiroir rempli de bandeaux pour les cheveux. Beaucoup finissent également par se casser à cause de l'utilisation. Mais saviez-vous que les chats adorent les chasser ? Surtout ceux en forme de spirale, qui ressemblent à de petits vers. Donc, vous savez, quand vous en cassez un en deux, ne le jetez pas. Lancez-le sur votre chat et faites-en son nouveau jouet préféré. Il va devenir fou, promis.

5. Bonbons amusants

Combien de tubes de papier toilette peut-on jeter par mois ? Et si vous pouviez les transformer en jouets pour votre chat ? Que ce soit dans le cadre de certaines des idées ci-dessus ou non, ils sont parfaits pour réutiliser et essayer mille idées différentes. Par exemple, vous pouvez prendre deux tubes. Vous en laisserez un tel quel, et vous déroulerez l'autre. Coupez deux cercles dans le second pour servir de “bouchons” au premier tube. Collez-les avec du ruban adhésif ou faites des plis pour les ajuster et que celui qui est entier soit scellé. Avant de le sceller, oui, mettez je pense à l'intérieur. Maintenant, percez quelques petits trous tout autour du tube, en vous assurant que la nourriture peut tomber une par une lorsque vous la déplacez. Et voilà, vous avez un moyen amusant pour votre chat de gagner sa nourriture et de faire semblant de chasser. Vous pouvez faire exactement la même chose avec une bouteille en plastique vide : y faire de petits trous et y insérer de la nourriture pour chat. Mettez le bouchon et vous êtes prêt à jouer !

3.8/5 - (13 votes)