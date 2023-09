Comment bien laver et désinfecter votre oreiller : suivez notre guide étape par étape

Lorsque nous recherchons l'oreiller parfait pour notre repos, nous prenons en compte nos goûts et nos préférences personnelles. Haute, rembourrée, fine, rigide… les critères peuvent varier d'une personne à l'autre.

Mais une question qui est rarement prise en considération est la facilité de nettoyage de l'oreiller. Et pourtant, garder son oreiller propre est essentiel pour une bonne hygiène et pour prolonger sa durée de vie.

Des germes, des acariens et des taches désagréables peuvent s'accumuler

Au fil du temps, notre oreiller, cet objet précieux pour un sommeil réparateur, peut accumuler des germes, des acariens et des taches désagréables. C'est pourquoi il est important de lui accorder une attention particulière en matière de nettoyage. À cet égard, voici quelques astuces pratiques, efficaces et bon marché pour désinfecter et éliminer les taches de votre oreiller.

Étape 1 : Consultez les instructions du fabricant et préparez votre oreiller

Avant de commencer à nettoyer votre oreiller, il est essentiel de consulter les instructions du fabricant pour connaître les spécificités d'entretien de votre oreiller. Vérifiez également s'il peut être lavé en machine ou s'il nécessite un traitement spécial. Ensuite, retirez les housses et les protecteurs, si vous en avez, et assurez-vous que l'oreiller ne présente pas de coutures cassées ou de rembourrage lâche.

Étape 2 : Utilisez la machine à laver pour un nettoyage régulier

Pour un nettoyage régulier de votre oreiller, vous pouvez utiliser la machine à laver. Voici les étapes à suivre :

– Mettez deux oreillers dans la machine pour un équilibre dans le tambour.

– Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux (sans assouplissant).

– Choisissez un cycle pour les vêtements délicats afin de protéger les fibres de l'oreiller.

– Effectuez un deuxième rinçage pour éliminer tous les résidus de savon.

– Pour éviter que l'oreiller ne perde sa forme, ajoutez des balles de tennis ou des serviettes propres dans le sèche-linge avec les oreillers. Utilisez le cycle d'air frais ou de chaleur faible.

Étape 3 : Dites adieu aux taches avec des remèdes naturels

Si votre oreiller présente des taches, il est temps de les éliminer avec des remèdes naturels :

– Pour les taches de transpiration, mélangez du bicarbonate de soude et de l'eau jusqu'à obtenir une pâte. Appliquez-la sur la tache, frottez doucement et laissez reposer pendant 30 minutes avant de laver votre oreiller.

– Pour les taches d'huile, recouvrez-les de talc ou de fécule de maïs pour absorber l'huile. Ensuite, lavez l'oreiller comme indiqué précédemment.

Étape 4 : Nettoyez un oreiller non lavable en machine

Si votre oreiller ne peut pas être lavé en machine, ne vous inquiétez pas. Voici comment procéder :

– Remplissez une baignoire ou le lavabo avec de l'eau tiède et ajoutez un détergent doux (sans assouplissant).

– Immergez l'oreiller et appuyez délicatement pour enlever la saleté accumulée.

– Rincez abondamment à l'eau tiède jusqu'à ce que le savon soit complètement éliminé.

– Essorez doucement l'excès d'eau et laissez sécher à l'air libre ou au sèche-linge à basse température.

Étape 5 : Assurez-vous que votre oreiller est complètement sec

Après avoir nettoyé votre oreiller, il est essentiel de vous assurer qu'il est complètement sec avant de le réutiliser. Exposez-le au soleil direct pour tuer les germes supplémentaires. Pensez également à utiliser des housses lavables pour maintenir vos oreillers propres et prolonger leur durée de vie.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez nettoyer votre oreiller facilement et efficacement, garantissant ainsi un sommeil réparateur et une hygiène optimale. Alors, prenez soin de votre oreiller et profitez d'un repos sans soucis !

