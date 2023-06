Comment captiver l’attention de vos chats selon la science

Astuce pour attirer l'attention de votre chat : la communication visuelle

Avec les chiens, ce sont les animaux de compagnie les plus répandus dans nos foyers, mais leur réputation d'animaux réservés et rebelles nous fait souvent croire qu'ils ne veulent pas interagir avec nous. Rien n'est moins vrai, les chats peuvent aussi être très réceptifs si l'on sait communiquer et capter leur intérêt. Quelles sont les clés pour y parvenir ? La science nous l'explique :

À quoi répondent nos animaux de compagnie ?

Cette année, un groupe de scientifiques dirigé par Charlotte de Mounzon, professeur au laboratoire d'éthologie comparative et cognitive de l'université de Paris Nanterre, a entrepris d'étudier le comportement de nos félins et leurs réponses à différentes manières de les approcher.

Avant de mettre en place cette expérience, Charlotte de Mounzon et son équipe avaient déjà publié d'autres rapports suggérant que les chats peuvent facilement distinguer la voix de leur maître de celle d'autres étrangers, et qu'ils sont également capables de reconnaître quand on s'adresse à eux directement.

Cette fois, les chercheurs ont posé une question que beaucoup d'entre nous se posent au quotidien : qu'est-ce qui est le plus important pour eux, les indices visuels (c'est-à-dire les clics et autres gestes) ou les indices vocaux ?

L'appel parfait

Comme on pouvait s'y attendre, les chats s'approchaient plus rapidement du chercheur lorsqu'il faisait des gestes en leur parlant, mais ce qui était surprenant, c'était de découvrir que les chats réagissaient mieux aux signaux visuels qu'aux signaux vocaux.

Cela signifie-t-il que vous devriez désormais utiliser davantage de gestes pour communiquer avec eux ? La vérité est que oui, même si, en réalité, leur réponse sera très différente selon que vous êtes leur propriétaire ou un parfait inconnu.

En outre, l'une des conclusions les plus curieuses de l'étude est que les chats ont tendance à remuer davantage la queue lorsqu'ils sont ignorés. Bien que les chiens le fassent pour montrer leur joie, cela signifie souvent qu'ils traversent une situation stressante ou inconfortable.

Il n'existe pas de langage universel pour les chats

Les nuances de la conversation entre chats et humains sont complexes et, en fait, varient considérablement selon le pays où l'on se trouve.

En Espagne, nous les appelons généralement avec le son “pspspspsps” ou “michi“. Dans les pays nordiques, on utilise “kiskiskis“, mais il semble que la méthode française soit la plus appropriée pour communiquer avec eux.

Dans le pays voisin, de nombreux propriétaires appellent leurs animaux avec une sorte de son similaire à “pfpfpf“, que Charlotte de Mounzon lui-même met en évidence dans l'étude.

Pour se faire une idée de ce que cela donnerait dans la vie réelle, certains le comparent au bruit que l'on fait quand on s'embrasse, ou à l'imitation du couinement d'une souris. Les chats perçoivent ces sons à très grande distance et sont susceptibles de tourner leurs oreilles vers vous lorsqu'ils les entendent.

Autres indices pour attirer leur attention

En plus de celles suggérées par les experts, voici quelques mesures souvent efficaces pour attirer l'attention d'un chat :

1. faites claquer votre langue plusieurs fois de suite ou simulez un ronronnement. Les chats n'ont pas tendance à se concentrer beaucoup et ces sons attirent leur attention, ils arrêteront donc probablement ce qu'ils font pour vous regarder.

2. Une autre méthode qui n'échoue généralement pas consiste à l'appeler en émettant des sifflements graves et agréables. Comme nous l'avons dit, leur ouïe est très développée et nous devons veiller à ce qu'ils ne se sentent pas gênés.

3) Voulez-vous qu'il vous montre son affection ? Lorsque votre animal est détendu, essayez de cligner lentement des yeux près de lui. Les félins interprètent cela comme un signe d'affection et répondent en faisant de même dans ce que les experts ont appelé le baiser du chat.

4. Si vous voulez communiquer avec un chat effrayé ou perdu, la première chose à faire est de vous assurer qu'il n'y a pas d'autres animaux en vue qui pourraient représenter une menace. Appelez doucement pour qu'il reconnaisse votre voix et, s'il n'ose pas sortir de sa cachette, laissez des jouets et de la nourriture à proximité pour stimuler son odorat.

