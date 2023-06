Comment écrire le matin peut réveiller l’artiste qui sommeille en vous

Libérez votre créativité avec les pages du matin : une technique bénéfique pour tous

Julia Cameron, journaliste et auteure du livre à succès “El camino del artista” (Aguilar, 2011), propose une méthode unique pour libérer l'artiste qui sommeille en vous : les pages du matin. Cette pratique consiste à écrire trois pages à main levée, dès le réveil, sans thème précis mais en laissant vos pensées s'exprimer librement. Initialement publié en 1992, ce best-seller est devenu une référence incontournable pour tous ceux qui souhaitent cultiver leur créativité.

Les pages du matin sont aujourd'hui recommandées non seulement aux artistes en perte d'inspiration, mais également à toutes les personnes qui cherchent à améliorer tous les aspects de leur vie, que ce soit dans leur relation de couple ou face au stress quotidien du travail.

Des pages du matin pour mieux faire face au deuil

L'un des aspects les plus intéressants des pages du matin est leur utilité pour surmonter le deuil. Julia Cameron propose de les appeler “pages du deuil”, car elles vous permettent de dire adieu à votre ancienne vie et d'accueillir la nouvelle version de vous-même. En écrivant ces pages, vous pouvez exprimer vos sentiments les plus profonds et apaiser votre esprit.

L'auteure souligne que les pages du matin ne nécessitent pas une créativité artistique particulière, mais plutôt une libération de vos émotions les plus sombres. Il s'agit de se montrer authentique et honnête envers soi-même. En mettant vos pensées négatives sur le papier, vous évitez qu'elles vous hantent tout au long de la journée.

Conseils pour pratiquer les pages du matin

Leighann Chandler, une artiste et cinéaste ayant intégré les pages du matin dans sa routine, partage quelques conseils pour tirer le meilleur parti de cette pratique :

1. Écrivez dès le matin, mais après votre café

Selon Chandler, les pages du matin sont idéales pour aérer votre esprit et vous préparer à la journée. Cependant, prenez d'abord le temps de savourer une tasse de café avant de vous lancer dans l'écriture. Il est important de noter que les pages du matin ne sont ni un journal intime ni un agenda. Elles sont un moyen de vous exprimer librement.

2. Laissez libre cours à votre flux de conscience

Comme Julia Cameron le recommande également, laissez votre écriture être un flux de conscience. Considérez les pages du matin comme un moyen de vous débarrasser des pensées indésirables qui occupent votre esprit. C'est un moyen de faire taire cette voix intérieure persistante qui vous distrait de vos priorités. N'hésitez pas à laisser vos pages du matin être désordonnées et ne les montrez à personne.

3. Fixez l'objectif de trois pages complètes

L'objectif des pages du matin est de terminer trois pages complètes, peu importe la quantité d'écriture que cela représente pour vous. Le format recommandé par Julia Cameron est un cahier de 21,6 x 27,9 cm, mais vous pouvez utiliser n'importe quel support tant qu'il est dédié exclusivement à vos pages du matin. L'important est de créer une routine régulière.

4. Écrivez à main levée

Bien que le monde numérique nous entoure, il est préférable d'écrire vos pages du matin à main levée. Cela permet d'établir une connexion plus profonde avec vos émotions et vos pensées. N'hésitez pas à prendre votre temps et à vous laisser guider par votre plume.

En pratiquant les pages du matin, vous pouvez libérer votre créativité, apaiser votre esprit et mieux affronter les différentes étapes de votre vie. Alors, pourquoi ne pas essayer cette technique dès demain matin ?

3.8/5 - (13 votes)