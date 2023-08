Comment éviter l’intrusion des souris chez vous : découvrez ces 8 éléments présents dans votre jardin qui les attirent

Votre cour est votre oasis personnelle, un endroit où vous pouvez recevoir des invités pour une fête en plein air, vous détendre avec un livre sur votre terrasse ou travailler dans votre jardin.

Cependant, cet espace peut également attirer les parasites, en particulier les souris, qui peuvent facilement s'introduire dans votre maison. Si vous vous demandez ce qui attire ces créatures nuisibles, nous avons consulté des experts en lutte antiparasitaire pour connaître les éléments de votre jardin qui pourraient attirer les souris chez vous. Découvrez ces aimants à souris et apprenez comment les éviter.

Mangeoires à oiseaux

Si vous avez des mangeoires à oiseaux dans votre jardin, elles peuvent attirer plus que de simples rouges-gorges et geais bleus. Les noix et les graines qui attirent les oiseaux sont également la nourriture préférée des souris. Megan Cavanaugh, experte en lutte antiparasitaire, explique que les souris sont constamment à la recherche de sources de nourriture et seront attirées par toute source disponible. Pour éviter d'attirer les souris, veillez à placer les mangeoires à oiseaux à au moins 25 pieds des structures de votre cour.

Compostage

Le compostage est une excellente façon de produire de l'engrais organique à partir des déchets de votre maison, mais cela peut également attirer les souris. Le tas de compost offre un abri et une source de nourriture pour ces rongeurs. Pour réduire le risque d'attirer les souris, investissez dans un gobelet à compost en plastique robuste qui élève le compost du sol et le garde hors de leur portée. Assurez-vous également de garder les zones de compostage à une distance sécuritaire de votre maison.

Encombrement naturel

Réduisez l'excès de végétation dans votre cour en taillant régulièrement les branches et en enlevant les feuilles mortes. Jim McHale, président de JP McHale Lutte antiparasitaire, souligne que les souris sont attirées par les débris tels que les brindilles et les feuilles, qui leur offrent un refuge contre les prédateurs. En éliminant ces excès, vous enverrez les souris chercher ailleurs une couverture. Bien que la présence de souris à l'extérieur de votre maison ne signifie pas nécessairement qu'elles se déplaceront à l'intérieur, cela augmente tout de même les risques.

Nourriture pour animaux de compagnie

Les souris sont opportunistes et chercheront de la nourriture partout où elles peuvent en trouver. La nourriture pour animaux de compagnie constitue donc une option intéressante pour elles. Gardez toujours la nourriture pour animaux de compagnie dans des récipients en plastique scellés, en particulier dans des endroits comme le garage ou le sous-sol où les souris ont tendance à se cacher.

Poubelles non scellées

Tout comme les tas de compost et les mangeoires à oiseaux, les poubelles non scellées peuvent être une source de nourriture pour les souris. Remplacez les bacs non verrouillables par des bacs avec des couvercles verrouillables pour éviter que les souris n'y accèdent. Il est également recommandé de garder les poubelles dans un garage fermé pour plus de sécurité.

Fissures et trous non scellés

Inspectez l'extérieur de votre maison à la recherche de fissures ou de trous par lesquels les souris pourraient entrer. Les souris peuvent se faufiler à travers des ouvertures petites comme un quart de pouce. Scellez tous les points d'entrée potentiels, comme les évents, les fenêtres ou les cheminées, avec un treillis métallique ou du mastic pour empêcher les souris d'entrer. Ces animaux sont capables de créer ou d'élargir des trous pour pénétrer à l'intérieur, alors assurez-vous de prendre toutes les précautions nécessaires.

Travaux de construction

Les travaux de construction ou de rénovation peuvent inadvertamment attirer les souris. En creusant dans le sol, les nouveaux développements peuvent amener les souris à quitter leur habitat d'origine et à chercher un nouveau foyer, comme votre maison ou ses environs. Si vous effectuez des travaux de construction, soyez conscient de cette possibilité et prenez des mesures pour éviter d'attirer les souris.

Eau stagnante

Tout comme les moustiques, les souris sont attirées par l'eau stagnante et les espaces sombres et humides. Veillez à éliminer tout excès d'humidité provenant d'une tempête ou d'une fuite de tuyau, car cela pourrait attirer davantage de souris. Assurez-vous également de garder l'eau coupée dans les bâtiments inoccupés, car les souris peuvent facilement contaminer la nourriture humaine et l'approvisionnement en eau.

Si vous repérez des souris dans votre jardin, il est important d'agir rapidement car elles peuvent contaminer la nourriture et l'eau destinées à la consommation humaine. Dans de telles situations, il est recommandé de faire appel à un professionnel de la lutte antiparasitaire pour éliminer les souris de manière efficace et sécuritaire.

