Comment faire mûrir un avocat en quelques minutes : astuces inédites révélées !

La popularité de l'avocat est en plein essor ces dernières années. Cependant, l'utilisation de ce fruit était déjà inscrite dans de nombreuses autres cultures gastronomiques telles que ; par exemple, le mexicain, avec son plat le plus international : le guacamole.

C'est un superaliment devenu incontournable dans le panier de courses de nombreux consommateurs.

Et ce n'est pas surprenant, car c'est une riche source de graisses saines, de vitamines et de minéraux, essentiels à une alimentation équilibrée. Cependant, lors de son choix, des doutes continuent de surgir sur la manière de détecter avec précision son degré de maturité, même si tout dépendra si l'on souhaite le consommer le jour même ou le laisser à un autre moment de la semaine.

Heureusement, il existe des méthodes simples et infaillibles pour faire mûrir les avocats en quelques minutes si nous n'avons pas eu la chance (ou les connaissances) de choisir le bon morceau dans notre établissement de confiance. Nous vous expliquerons ici quelques astuces pour déguster vos avocats quand vous le souhaitez.

Le classique : utilisez un sac en papier

C'est une méthode rapide et efficace, et l'une des plus connues de tous. Elle consiste à placer un avocat non mûr dans un sac en papier à côté de tout type de fruit produisant de l'éthylène, comme des pommes ou des bananes. Et pourquoi l'éthylène ? C'est un composé chimique organique qui accélère la maturation.

Assurez-vous de plier soigneusement le sac, sans le déchirer, et de le laisser reposer à température ambiante (c'est aussi la clé), environ 24 heures. Passé ce délai, vous pourrez le consommer et profiter de toute la tendreté de sa viande délicieuse et nutritive.

Le plus rapide : utiliser le four

Si vous êtes pressé de le consommer, parce que vous en avez besoin pour une occasion spéciale, comme un dîner ou un déjeuner entre amis, ou pour aller au travail, cette méthode vous sortira de tout ennui.

Économisez du temps et, pendant que vous vous occupez d'autres tâches, allumez le four et préchauffez-le à une température de 90º (200°F). Une fois qu'il est prêt, enveloppez bien le morceau d'avocat dans du papier d'aluminium et placez-le sur la plaque à pâtisserie. Après cela, une attente entre 10 et 15 minutes suffira pour qu'il soit prêt.

Si vous n'avez pas de four, utilisez le micro-ondes.

Si vous n'avez pas assez de temps pour attendre les 10 ou 15 minutes nécessaires pour que l'avocat mûrisse au four ou si vous n'avez tout simplement pas cet appareil chez vous, c'est définitivement votre méthode.

Pour le faire correctement, vous devez couper l'avocat en deux moitiés et retirer le noyau de l'intérieur. Une fois cela fait, placez l'une des moitiés au micro-ondes pendant 30 secondes, mais à faible puissance. Répétez ce processus autant de fois que vous le jugez nécessaire jusqu'à ce qu'il ramollisse suffisamment, mais essayez d'éviter que le morceau ne cuise et ne puisse profiter de sa saveur.

Utilisez un vieux journal

S'il y a une astuce infaillible que nous avons tous utilisée à un moment donné, c'est bien d'utiliser le journal que nous avons à la maison. Pour obtenir les résultats souhaités, la première chose à faire est de l'humidifier soigneusement pour éviter qu'il ne se brise, puis de le placer dans un sac en plastique que vous pourrez fermer hermétiquement, puis de le laisser reposer pendant 24 heures à température ambiante.

Un ingrédient de base : le riz cru

Cette méthode est très simple, et vous vous souviendrez sûrement de l'avoir fait avec un téléphone portable trop mouillé… Pour cela, vous n'aurez besoin que d'un récipient rempli de riz non cuit. Utilisez-en suffisamment pour pouvoir enterrer l'avocat à l'intérieur et vous assurer qu'il est complètement recouvert. Comme pour le papier journal, cet ingrédient absorbera toute l'humidité et accélérera le mûrissement.

Pour rappel : une fois que le morceau a atteint le point de maturité souhaité, gardez à l'esprit que vous devez le réfrigérer pour arrêter le processus de maturation si vous ne comptez pas le consommer immédiatement. Et maintenant, profitez-en.