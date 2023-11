Comment garantir une machine à laver sans aucun poil d’animaux: 3 astuces efficaces

Vous en avez assez de retrouver des poils d'animaux sur vos vêtements après les avoir lavés ? Découvrez nos 3 astuces efficaces pour garantir une machine à laver sans aucun poil d'animaux.

Astuce n°1 : Nettoyez régulièrement votre machine à laver

Pour éviter que les poils d'animaux ne s'accumulent dans votre machine à laver, il est essentiel de la nettoyer régulièrement. En effet, les poils peuvent s'accumuler dans le tambour, le filtre et les joints de la machine, ce qui peut nuire à son bon fonctionnement et laisser des traces sur vos vêtements.

Voici quelques conseils pour nettoyer efficacement votre machine à laver :

Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'intérieur du tambour et les joints de la porte.

Nettoyez le filtre de la machine en suivant les instructions du fabricant. En général, il suffit de le retirer, de le rincer sous l'eau chaude et de le remettre en place.

Lancez un cycle de lavage à vide avec de l'eau chaude et un produit nettoyant spécifique pour machines à laver. Cela permettra d'éliminer les résidus de lessive et les poils d'animaux qui pourraient être coincés dans les conduits.

Astuce n°2 : Pré-traitez vos vêtements avant de les laver

Avant de mettre vos vêtements dans la machine à laver, il est recommandé de les pré-traiter pour enlever un maximum de poils d'animaux. Voici quelques méthodes efficaces :

Utilisez une brosse adhésive : Ces brosses sont spécialement conçues pour attraper les poils d'animaux sur les vêtements. Il suffit de les passer sur vos vêtements avant de les mettre dans la machine à laver.

Utilisez une brosse adhésive : Ces brosses sont spécialement conçues pour attraper les poils d'animaux sur les vêtements. Il suffit de les passer sur vos vêtements avant de les mettre dans la machine à laver.

Secouez vos vêtements : Secouez énergiquement vos vêtements à l'extérieur pour faire tomber un maximum de poils avant de les laver.

Astuce n°3 : Utilisez des accessoires pour attraper les poils d'animaux lors du lavage

Il existe plusieurs accessoires qui peuvent vous aider à attraper les poils d'animaux lors du lavage de vos vêtements. En voici quelques-uns :

Les filets à linge : Ces filets permettent de regrouper vos vêtements dans la machine à laver et d'éviter que les poils d'animaux ne se répandent sur l'ensemble de votre linge. Placez vos vêtements les plus susceptibles d'attirer les poils d'animaux dans un filet à linge avant de les mettre dans la machine.

Les filets à linge : Ces filets permettent de regrouper vos vêtements dans la machine à laver et d'éviter que les poils d'animaux ne se répandent sur l'ensemble de votre linge. Placez vos vêtements les plus susceptibles d'attirer les poils d'animaux dans un filet à linge avant de les mettre dans la machine.

Les balles de lavage : Ces balles en caoutchouc ou en plastique sont conçues pour attraper les poils d'animaux lors du lavage. Il suffit de les ajouter dans le tambour de la machine à laver avec vos vêtements.

Les lingettes anti-peluches : Ces lingettes jetables sont imprégnées d'un produit qui attire les poils d'animaux. Ajoutez-en une ou deux dans votre machine à laver pour attraper les poils lors du lavage.

En appliquant ces 3 astuces efficaces, vous devriez pouvoir garantir une machine à laver sans aucun poil d'animaux et ainsi profiter de vêtements propres et sans poils. N'oubliez pas que la régularité dans le nettoyage de votre machine et le pré-traitement de vos vêtements sont essentiels pour obtenir des résultats optimaux.

