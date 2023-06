Comment la surface de jeu modifie le Risque de blessures au tennis

Dans le monde du tennis, le choix de la surface de jeu est bien plus qu'un simple détail esthétique. Il s'agit d'un élément stratégique qui peut bouleverser la donne pour chaque joueur et, plus important encore, influer sur le risque de blessures. Alors, comment la surface du terrain affecte-t-elle les performances et la santé des joueurs? La réponse pourrait vous surprendre!

Le tennis, un sport aux multiples surfaces

Le tennis se distingue par sa variété de surfaces de jeu. À la différence du football ou du basketball, le tennis est un des rares sports où les matchs se déroulent sur différents types de terrain. Cela impacte significativement les conditions de jeu et l'évolution des matchs. Même les professionnels ont du mal à modifier leur style de jeu en fonction de la surface sur laquelle ils jouent. En effet, le type de terrain influence autant la vitesse de déplacement des joueurs que le rebond de la balle.

Selon la Fédération Espagnole de Tennis, on peut distinguer trois types de surfaces principales pour le tennis : la terre battue, la piste dure (ciment) et l'herbe. Chacune de ces surfaces présente des défis et des opportunités uniques pour les joueurs.

Chaque Grand Chelem, une surface différente

Chacun des quatre tournois du Grand Chelem est joué sur un type de surface différent. Wimbledon est disputé sur herbe, Roland Garros sur terre battue, l'US Open qui a commencé sur herbe puis a évolué vers la terre battue et est maintenant disputé sur DecoTurf (une sorte de piste dure). Enfin, l'Open d'Australie se joue sur le Rebound Ace (un autre type de piste dure).

Ces surfaces différentes ont un impact distinct sur les articulations des joueurs. “La surface qui pénalise le moins est la terre battue”, explique le Dr Ángel Ruiz-Cotorro, spécialiste en médecine sportive. Il souligne qu'“il est nécessaire d'adapter les articulations et les groupes musculaires impliqués à chaque surface, ainsi que les systèmes d'entraînement et de préparation physique. Cela nous assure, sans aucun doute, de pouvoir prévenir les blessures spécifiques qui se produisent sur chaque surface”.

L'équipement, un facteur clé pour s'adapter aux surfaces

Les joueurs doivent adapter leur équipement au type de surface, à commencer par les chaussures. “Chaque surface détermine le type de semelle que le joueur doit porter. Sur la terre battue, le joueur doit pouvoir glisser. Sur l'herbe, la semelle doit adhérer à la surface sans glisser de manière incontrôlable. Sur une surface dure, il doit y avoir une certaine possibilité de glissement tout en assurant une bonne adhérence”, précise le Dr Ruiz-Cotorro.

Surfaces de jeu et blessures : Un lien évident

La majorité des blessures aux membres inférieurs sont liées aux surfaces de jeu. “Les données indiquent que 21% des blessures nécessitant un traitement médical sont dues à un glissement incontrôlé. On a également constaté qu'il y a moins de problèmes de genoux chez les joueurs qui jouent sur terre battue comparé à ceux qui jouent sur surface dure”, explique le spécialiste.

De plus, de nombreuses blessures sont dues au stress ou à l'usage excessif de différents groupes musculaires. Cependant, grâce aux progrès récents en matière de récupération de blessures, les joueurs peuvent désormais bénéficier de thérapies régénératives qui, si elles sont bien utilisées, peuvent aider à accélérer la récupération.

En fin de compte, il est essentiel de comprendre l'impact de la surface de jeu sur la santé et la performance des joueurs pour minimiser le risque de blessures.

