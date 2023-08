Comment l’attachement influence-t-il vos relations ? Découvrez votre type d’attachement maintenant !

L'attachement est un lien émotionnel qui influence à la fois nos relations personnelles et la façon dont nous interagissons avec les autres. Identifier notre style d'attachement est essentiel pour comprendre comment nous nous comportons en amour et dans les relations personnelles.

Testez pour connaître votre type d'attachement

Étant donné qu'a priori, il peut être un peu difficile de le déterminer, nous vous apportons un test qui vous aidera à connaître le type d'attachement que vous avez, en plus de vous donner des informations sur chacun d'eux, ce qui vous aidera pour mieux se connaître.

Pour connaître le type d'attachement que vous avez, vous devez répondre à chacune des questions suivantes avec la réponse qui convient le mieux à votre comportement dans les relations personnelles et à vos propres sentiments.

Lorsque votre partenaire ou une personne importante pour vous s'en va pendant un certain temps, vous ressentez : Calme et en sécurité, confiant que cette personne reviendra. Insécurisé et préoccupé, ayant constamment besoin de lui pour confirmer son attention et son amour pour vous. Indifférent, sans être excessivement affecté par son absence.

Lorsqu'une dispute ou un conflit survient dans le couple… Vous essayez généralement de trouver une solution avec elle, en lui faisant part de vos émotions et de vos besoins de manière affirmée. Vous vous sentez anxieux et avez peur que la relation se termine, vous essayez donc d'éviter autant que possible les conflits. Vous vous retirez émotionnellement, préférant laisser le problème glisser et éviter la discussion.

Dans les situations où quelqu'un s'intéresse à vous, vous avez tendance à : Se sentir aimé et valorisé, mais aussi prudent jusqu'à ce que vous connaissiez mieux l'autre partie. Donnez-vous complètement et cette personne commence à être le centre de votre vie, ayant besoin de ressentir une réciprocité pour l'autre partie. Montrez-vous indifférent et gardez une certaine distance au niveau émotionnel.

Dans vos relations, vous avez généralement des difficultés à : Exprimez vos émotions et vos besoins de manière directe et claire. Acceptez les critiques ou le rejet sans vous sentir trop blessé. Soyez émotionnellement engagé et vulnérable.



Type de pièce jointe selon vos réponses

En fonction de vos réponses, ils pourront identifier votre type d'attachement :

Si la plupart de vos réponses étaient “1” :



Dans ce cas, vous disposez d'un type de pièce jointe sécurisée. Autrement dit, vous êtes une personne qui se sent à l'aise avec la proximité émotionnelle et vous avez une confiance totale dans vos relations. De même, vous avez tendance à montrer vos besoins de manière ouverte et, au lieu d'éviter les conflits, vous cherchez des solutions aux problèmes qui se posent.

Si la plupart de vos réponses étaient « 2 » :



Votre style d'attachement est anxieux et vous êtes une personne qui éprouve une grande peur de l'abandon, recherchant constamment la confirmation et l'attention de vos proches. En fait, vous pouvez vous sentir en insécurité dans vos relations amoureuses et vous avez très peur qu'elles vous rejettent.

Si la plupart de vos réponses étaient “3” :



Cela signifie que votre type d'attachement est évasif. De cette manière, il vous est généralement difficile d'ouvrir vos émotions face aux autres, et vous choisissez de garder une certaine distance dans vos relations. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise avec votre propre vie privée et préférer éviter les conflits plutôt que de les affronter.

Comment surmonter un attachement efficace dans une relation

L'attachement affectif, ou dépendance affective au sein d'un couple, est un type d'addiction qui, au fil du temps, peut mener à la dépression et à la souffrance. Nombreuses sont les personnes qui souffrent de ce trouble et qui se sentent bloquées par la possibilité d'abandon ou de solitude.

Le principal problème de ces personnes est qu'elles sont dépendantes et que leur aisance est totalement dépendante de leur partenaire. Cependant, ce type d'amour malsain peut être traité et il existe quelques astuces et recommandations pour en venir à bout :

Renforcez votre estime de soi :



L'insécurité et la faible estime de soi font que de nombreuses personnes finissent par tomber dans la dépendance émotionnelle, de sorte qu'elles se sentent plus en sécurité et plus fortes, même si c'est vraiment une illusion. Pour cette raison, il est important que vous consacriez plus de temps à vous-même, que vous appreniez à vous aimer et à reconnaître vos vertus, tout en étant compréhensif avec vos erreurs.

Appréciez la solitude :



Apprendre à être seul n'est pas facile, mais il est nécessaire de pouvoir vaincre un attachement efficace. Pour ce faire, entraînez-vous à passer du temps seul, ce qui vous aidera à mûrir émotionnellement.

