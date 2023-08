Comment nettoyer les stores en hauteur facilement et rapidement

La tâche d'effectuer un nettoyage général dans la maison peut générer à la fois du stress et un sentiment de profonde tranquillité. En fait, il y a des individus qui trouvent du plaisir dans ces moments d'organisation et de propreté. D'autre part, il y a aussi ceux qui préfèrent reporter cette activité à un autre jour, alléguant la recherche du moment le plus propice.

Cependant, la difficulté augmente lorsqu'il s'agit d'aborder les coins de la maison qui ne nécessitent pas d'attention hebdomadaire et qui peuvent être négligés, car il est peu probable que quiconque remarque leur état sale. L'un de ces coins oubliés est généralement celui des stores.

La tâche supplémentaire de nettoyer les stores est une tâche qui devient souvent un défi. Il peut être difficile de les rendre aussi impeccables que lorsqu'ils ont été achetés, et cela peut même nous amener à quitter complètement l'entreprise.

Le processus de nettoyage des stores n'est pas aussi simple que de changer des vêtements saisonniers ou de charger un lave-vaisselle. Cela demande du temps et des efforts, surtout lorsqu'il s'agit de nettoyer les stores extérieurs, ceux qui font directement face à l'extérieur de la maison.

Comment nettoyer les stores en toute simplicité

Lorsqu'on n'habite pas au rez-de-chaussée ou dans une maison unifamiliale, cette démarche devient considérablement plus complexe, et il est possible que l'on en vienne à croire qu'il s'agit d'une tâche impossible.

Qu'il s'agisse d'atteindre votre bras à travers l'espace en dessous, de vous tordre pour vous pencher par la fenêtre ou de vous pencher sur le rebord pour les faire briller, voici quelques-unes des stratégies qui ont été proposées pour nettoyer les stores. Cependant, il n'est pas nécessaire de risquer l'intégrité personnelle dans le processus.

La solution a toujours été devant nous, même si nous ne l'avons peut-être jamais perçue. Un élément que nous avons négligé et sous-estimé va maintenant devenir un allié qui rendra ce processus beaucoup plus gérable.

La clé : le tiroir du store

La méthode consiste à ouvrir le tiroir dans lequel le store est rangé. Lorsque nous l'enroulons, il est stocké dans un espace situé au-dessus de la fenêtre.

Habituellement, le tiroir a tendance à être bien fermé ou il peut être un peu difficile à ouvrir. Ne vous inquiétez pas si cela demande un effort supplémentaire. Parfois, le tiroir peut avoir des vis ou des accrocs sur le devant. Recherchez comment l'ouvrir et une fois que vous l'aurez fait, vous aurez surmonté la majeure partie du défi.

Une fois que vous avez le store enroulé devant vous, vous avez la possibilité d'utiliser un chiffon avec du savon doux et de l'eau ou une brosse, selon votre préférence. Passez le chiffon ou la brosse sur toute la partie visible du store qui se trouve à l'extérieur du tiroir.

Procédez progressivement en abaissant le store pour accéder à toutes les zones du rouleau et enlever toute saleté adhérente. Pour un nettoyage en profondeur, le vinaigre de nettoyage ou l'ammoniac sont des options viables.

Un dernier conseil important est de ne pas enrouler le store avant qu'il ne soit complètement sec, car cela pourrait provoquer de mauvaises odeurs et de l'humidité. Vous pouvez enlever l'excès d'eau avec un chiffon sec.

Il est crucial de s'assurer que le tiroir est propre avant de le ranger à nouveau pour éviter de salir le store à l'avenir. Une fois que vous avez terminé, fermez l'espace et il ne reste plus que la partie la plus simple : nettoyer le store de l'intérieur.

Arrêtez de remettre à plus tard le nettoyage de votre store extérieur, et si vous l'avez remis à plus tard, ne considérez pas le processus comme compliqué. En seulement 10 minutes, vous pouvez lui redonner son aspect d'origine.

