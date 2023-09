Comment nettoyer une machine à laver encrassée ou qui sent mauvais ?

Lorsque votre machine à laver commence à sentir mauvais ou est encrassée, il est temps de la nettoyer. Heureusement, ce n'est pas une tâche difficile et peut être accomplie en quelques étapes simples.

Étape 1 : Retirer les débris

La première étape consiste à retirer tous les débris accumulés dans le tambour. Cela comprend les pièces de vêtements, les serviettes, les draps et tout autre objet qui s'y trouve. Une fois que tous les débris ont été retirés, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Étape 2 : Nettoyer le tambour

Une fois que le tambour est vide, vous pouvez commencer à le nettoyer. Utilisez un chiffon humide pour enlever toute saleté et poussière accumulée. Vous pouvez également utiliser un produit nettoyant pour aider à éliminer les taches tenaces. Assurez-vous de bien rincer le tambour après avoir terminé le nettoyage.

Étape 3 : Nettoyer l'extérieur de la machine

Une fois que le tambour est propre, vous pouvez passer à l'extérieur de la machine. Utilisez un chiffon humide et un produit nettoyant pour enlever toute saleté et poussière accumulée sur l'extérieur de la machine. Assurez-vous de bien rincer l'extérieur de la machine après avoir terminé le nettoyage.

Étape 4 : Nettoyer le filtre

Le filtre est un autre élément important à nettoyer. Vous devrez peut-être retirer le filtre pour le nettoyer correctement. Utilisez un chiffon humide et un produit nettoyant pour enlever toute saleté et poussière accumulée sur le filtre. Assurez-vous de bien rincer le filtre après avoir terminé le nettoyage.

Étape 5 : Nettoyer les joints et les bords

Les joints et les bords sont des endroits où la saleté et la poussière peuvent s'accumuler facilement. Utilisez un chiffon humide et un produit nettoyant pour enlever toute saleté et poussière accumulée sur les joints et les bords. Assurez-vous de bien rincer les joints et les bords après avoir terminé le nettoyage.

Étape 6 : Faire tourner une charge vide

Une fois que vous avez terminé le nettoyage, vous devrez faire tourner une charge vide pour vérifier que la machine fonctionne correctement. Cela permettra également d'enlever tout résidu de produit nettoyant qui pourrait être resté dans la machine.

Nettoyer une machine à laver encrassée ou qui sent mauvais est une tâche facile qui peut être accomplie en quelques étapes simples. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de garder votre machine à laver propre et exempte d'odeurs désagréables.

