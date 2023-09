Comment obtenir un effet « glow » en un clin d’œil avec deux produits seulement

Le maquillage est devenu un élément d'autonomisation. Il est révolu le temps où se maquiller était associé à cacher des « imperfections ».

Nous utilisons désormais les cosmétiques pour améliorer nos traits et nous sentir mieux dans notre peau. De multiples tendances se sont manifestées ces dernières années, mais s'il y en a une qui est restée au fil du temps, c'est bien l'effet lumineux. Nous vous expliquons en quoi il consiste et les clés que vous devez connaître pour obtenir l'effet souhaité et afficher un maquillage lumineux.

Qu'est-ce que « l'effet lumineux » ?

L'effet glow consiste à donner à votre visage un fini lumineux et plein de vie. Elle s'obtient principalement en appliquant un surligneur sur les parties stratégiques du visage pour mettre en valeur les reflets naturels. Mais le surligneur ne suffit pas, la base de maquillage, le fard à paupières et le blush sont également indispensables.

L'astuce virale pour obtenir l'effet glow avec seulement deux produits

Nous avons trouvé une astuce très simple et efficace pour rendre votre peau plus brillante que jamais avec seulement deux produits que nous avons tous dans notre vanity : une crème hydratante et un highlighter. La crème apporte au visage l'hydratation et la nutrition dont il a besoin pour paraître frais et éclatant ; et le surligneur est chargé de fournir une brillance subtile et cet effet juteux et sain à l'ensemble du visage. Mélangez simplement une légère quantité d'enlumineur avec votre crème quotidienne dans le creux de votre main puis appliquez sur votre visage. Une formule magique pour obtenir rapidement l'effet glow up.

Autres astuces pour obtenir une peau éclatante

Hydratation : une peau bien hydratée est essentielle pour que votre maquillage, quel qu'il soit, soit parfait. Il est important d'utiliser des produits qui vous aident à redonner à votre visage sa luminosité naturelle, avec des textures légères. La vitamine C est l'ingrédient parfait pour cela, car elle éclaircit et réduit les rides. Si vous l'associez également à un sérum d'acide hyaluronique, l'hydratation sera parfaite.

Base de maquillage : l'essentiel dans un maquillage « effet glow » est d'obtenir un look naturel. Pour cette raison, il faut éviter les fonds de teint en poudre compacts, très denses et ternes, car ils peuvent provoquer un effet masque.

Blush : nous voulons obtenir un point de couleur qui apporte de la joie au visage, mais qui n'est pas exagéré. Pour cela, il faut choisir un blush doux dans des tons rose pastel ou pêche, selon votre carnation, et l'appliquer par quelques touches légères sur la zone des pommettes.

Regardez : pour la zone du regard nous n'avons besoin que de deux produits : un eye-liner noir sur la ligne supérieure des cils, la zone la plus proche de ceux-ci pour marquer ainsi la forme de l'œil, un bon mascara qui agrandit visuellement votre regard.

Surligneur : Le surligneur est le point clé à ne pas manquer pour donner au visage la touche éclatante que nous recherchons. Il faut identifier les points du visage où la lumière tombe naturellement et les mettre en valeur. Il existe des highlighters en crème et en poudre, le fini est très bon avec les deux, mais les crèmes sont plus faciles à appliquer et se fondent mieux avec la peau.

Lèvres : Pour les lèvres, il est préférable d'utiliser une couleur nude ou un gloss qui apporte brillance et volume aux lèvres.

L'effet lumineux est un incontournable du maquillage moderne. En utilisant les bonnes techniques et produits, vous pouvez facilement obtenir une peau radieuse et éclatante. L'astuce de mélanger votre crème hydratante avec un highlighter est simple et efficace, vous permettant d'obtenir rapidement un teint lumineux sans effort. N'oubliez pas d'hydrater votre peau, de choisir une base légère, d'ajouter une touche de blush et de mettre en valeur votre regard avec un eye-liner et un mascara. En suivant ces astuces, vous pourrez arborer un maquillage éclatant et frais au quotidien.

