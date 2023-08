Comment perdre toute la graisse abdominale en quelques semaines et mincir avec peu d’exercices

Si vous avez envisagé de réduire cette gênante accumulation de graisse au ventre, vous souhaitez sûrement voir des résultats rapidement.

De plus, il est souvent décevant de constater que malgré tous nos efforts, le chiffre sur la balance ne diminue pas. En réalité, mincir efficacement prend du temps, ce qui est indéniable, et votre patience sera mise à rude épreuve.

L'une des meilleures stratégies pour aborder ce difficile processus d'amaigrissement est de lancer un pari ou de défier quelqu'un de tenter de faire la même chose que vous. Si vous voulez prendre de l'avance sur votre adversaire, il y a des coachs sportifs qui promettent des résultats en seulement huit semaines, comme Eric Bowling, qui affirme pouvoir obtenir des “améliorations drastiques et tangibles” chez ses clients en deux mois seulement.

Si vous parvenez à créer un déficit calorique et à le maintenir, vous perdrez l'excès de graisse de n'importe quelle partie de votre corps.

Cela semble un peu compliqué, n'est-ce pas ? De plus, l'un des inconvénients est qu'il est très difficile de cibler une seule zone pour perdre de la graisse, en l'occurrence l'abdomen. Et vous savez que faire des abdominaux tous les matins n'est pas totalement efficace. Ce que vous devez faire, c'est éviter certains aliments qui gonflent le ventre et pratiquer des exercices spécifiques. Nous verrons ensuite les huit étapes proposées par ‘Pop Sugar' pour éliminer ce ventre disgracieux.

Consommez moins de calories

Vous avez probablement toujours entendu dire que pour mincir, 80 % repose sur l'alimentation et 20 % sur l'exercice. “Vous devez brûler plus de calories que vous n'en consommez”, affirme Kimberly Gomer, directrice d'un prestigieux centre de nutrition. “Si vous créez et maintenez un déficit calorique, vous perdrez l'excès de graisse de n'importe quelle partie de votre corps.” Consultez des nutritionnistes spécialisés pour savoir exactement si vous limitez bien le nombre de calories. Toutefois, ce n'est pas seulement la quantité qui compte, mais aussi la qualité. Vous devez privilégier les aliments riches en nutriments : légumes verts, non amidonnés, et surtout beaucoup de fruits.

Évitez le sucre

Le sucre est une substance dans laquelle les calories sont très concentrées et qui n'a presque aucune valeur nutritive. Ainsi, non seulement il vous fera prendre du poids, mais il favorisera également le stockage rapide de la graisse au niveau de l'abdomen.

En outre, le sucre augmente les niveaux d'insuline, liés directement à l'obésité. Cela peut également conduire à développer une résistance à cette hormone, entraînant un stockage supplémentaire de la graisse abdominale.

Attention aux céréales

Comme le sucre, les céréales font augmenter les niveaux d'insuline dans le sang, ce qui peut entraîner une prise de poids. “Pour éliminer la graisse abdominale, vous devez retirer de votre alimentation le pain et le riz blanc et les remplacer par des aliments complets, comme l'avoine, l'orge, le quinoa ou le riz complet”, conseille Gomer. En plus d'être caloriques, ils ne sont pas très rassasiants, ce qui peut facilement conduire à une surconsommation.

Mangez plus de fibres

Les glucides complexes tels que les pois, les lentilles ou les pois chiches sont riches en fibres et essentiels pour aider à réduire la graisse abdominale. Vous n'avez pas besoin d'en consommer en grandes quantités : selon l'experte, seulement six grammes par jour suffisent. Le pain, de préférence complet, et les fruits frais comme les bananes ou les kiwis vous fourniront non seulement des fibres, mais aussi des vitamines, vous faisant sentir plus énergique.

Entraînements de force

Beaucoup pensent que pour perdre du poids, ils doivent se concentrer sur le cardio. C'est vrai dans une certaine mesure, car le cardio peut aider à créer ce déficit calorique, mais la musculation assurera une perte durable et à long terme.

Les entraînements de force vous aideront à développer de la masse musculaire, ce qui augmentera votre métabolisme basal. Comme toujours, l'intensité doit être progressive. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type d'exercice, commencez doucement et augmentez progressivement l'intensité.

Les HIIT

Les exercices à intervalles de haute intensité (HIIT) sont la meilleure forme d'activité physique pour éliminer la graisse corporelle. De plus, ils ne prennent que peu de temps chaque jour, vous n'avez donc plus d'excuses. Vous pouvez faire des burpees, des squats ou des pompes. Vous pouvez aussi alterner entre des périodes de repos ou de marche lente et des sprints de trente minutes à l'extérieur.

Le NEAT

Cette contraction de “non-exercise activity thermogenesis” (NEAT) est une technique qui transforme les tâches ménagères en véritable exercice physique, comme le jardinage. “C'est souvent négligé, mais c'est un outil puissant pour la perte de graisse”, affirme Gomer. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à la gym ou de passer des heures à courir chaque jour. Il suffit d'aborder les tâches quotidiennes dans une optique de brûlage de calories. Si vous avez de jeunes enfants, maigrir sera inévitable compte tenu de l'exigence physique qu'ils requièrent.

Dormez suffisamment

Bien que l'alimentation et l'exercice soient essentiels pour la perte de graisse, beaucoup sous-estiment un autre élément crucial lié au mode de vie : le sommeil. La science a prouvé que le manque de sommeil peut augmenter la production de cortisol, l'hormone du stress. “Lorsque vous manquez de sommeil, les niveaux de cortisol augmentent pour garder le corps opérationnel”, note l'experte. “Il est probable que vous ressentiez de la fatigue, que vous ayez plus d'envies et que vous vous

