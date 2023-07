Comment ranger vos affaires pour gagner en efficacité : découvrez les clés de l’ordre

Partant du constat que le désordre est une source de stress et d'anxiété, qui a des effets négatifs sur la concentration et l'humeur, les experts en mobilier de bureau nous prêtent main forte pour mettre de l'ordre dans l'environnement de travail et augmenter la productivité au travail.

Il est clair qu'un environnement de travail désordonné affecte à la fois notre santé émotionnelle et physique. Il a été démontré que tout avoir à sa place au travail favorise le bien-être professionnel et l'estime de soi, réduisant le stress et l'anxiété. Un espace organisé, propre et confortable est beaucoup plus productif, facilite la concentration et, en fin de compte, augmente la créativité et l'efficacité.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel de bien entretenir et entretenir notre espace de travail, l'endroit où nous passons de nombreuses heures par jour et où il est nécessaire de se sentir à l'aise.

Marie Kondo appliquée sur le lieu de travail ?

En réalité, il ne s'agit pas d'appliquer à la lettre la méthode de la célèbre gourou de l'ordre, Marie Kondo, ni d'être trop strict, puisque chacun gère différemment son espace de travail, mais il existe une série de consignes à suivre pour l'améliorer.

Nettoyage constant : Un nettoyage régulier de l'espace de travail aide à prévenir et à améliorer la santé, car nous évitons ainsi les germes et les bactéries. Un conseil : Videz les tiroirs, étagères et dessous de table au moins une fois par semaine. Cela servira également à faire une évaluation des matériaux dont nous disposons et à décider lesquels sont nécessaires pour le travail et ceux dont nous pouvons nous passer au quotidien.

Dehors la malbouffe ! Des stylos qui ne fonctionnent plus, des montagnes de trombones, une vieille agrafeuse… Il s'agit de jeter l'inutile et de tout remettre à sa place, ce qui rendra notre espace plus clair, on aura plus de liberté de mouvement et on se sentira plus à l'aise. L'une des méthodes les plus efficaces pour effectuer ce nettoyage est de faire deux groupes : dans le premier nous placerons tout ce dont nous n'avons pas besoin et que nous avons accumulé au fil du temps ; et dans le second, l'essentiel pour pouvoir mener à bien notre travail quotidien.

Papiers inutiles : La fameuse “paperasse” qui s'entasse sur les tables est l'une des choses qui “bouffe” le plus notre espace. Vous devez revoir tous les documents et ne garder que ceux qui sont vraiment importants. Il faut dépasser le “juste au cas où” et jeter, sans réfléchir, tous les papiers inutiles. Nous vivons à l'ère numérique et nous pouvons numériser et enregistrer numériquement tous les documents importants. Donc hors papiers.

Par ordre de pertinence : Une fois le tamisage effectué, il est temps de tout placer dans des tiroirs, des armoires, des étagères ou des meubles auxiliaires. Vous devez garder à proximité ce qui est utilisé régulièrement et placer le reste dans des endroits plus isolés afin qu'ils ne gênent pas. Chaque objet doit être associé à un lieu spécifique car, de cette façon, il sera beaucoup plus facile de les localiser. Nous pouvons également les étiqueter pour identifier où se trouve chaque élément.

Rangement vertical : C'est l'un des principes de base pour obtenir un environnement beaucoup plus confortable et positif. Le stockage vertical est l'un des moyens les plus efficaces pour tirer le meilleur parti de l'espace. L'utilisation de classeurs ou d'étagères avec boîtes de rangement permet de stocker un plus grand nombre d'objets sans altérer l'espace horizontal nécessaire pour se déplacer. Toutes ces solutions de rangement telles que les armoires pour tablettes, dossiers, différents types de classeurs, porte-revues, tiroirs et boîtes de rangement nous aideront à nous déplacer plus confortablement.

Nettoyage numérique : Ouvrir votre ordinateur et faire en sorte que votre bureau ressemble à un “champ jonché” de documents et de dossiers n'est pas seulement disgracieux, cela rend les choses difficiles à trouver, inefficaces et stressantes. Les dossiers inutiles et obsolètes doivent être supprimés. Regroupez les documents et classez et enregistrez les dossiers que nous n'utilisons pas quotidiennement sur un disque dur externe. Il est également conseillé de nettoyer la corbeille des emails en supprimant les plus anciens et en classant ceux que vous souhaitez conserver par expéditeur ou par sujet. Pour cette tâche, il est préférable de recourir à des systèmes de stockage numérique pour stocker toutes sortes de documents.

Gérer le câblage : Pour obtenir un bureau clair, nous aurons besoin d'une bonne gestion des câbles. Des organisateurs de câbles, des clips et tout ce qui nous permet de cacher les câbles autant que possible peuvent être utilisés. Il existe des astuces telles que l'installation de la multiprise sous la table afin qu'elles ne soient pas vues.

Une touche personnelle : Un bureau organisé n'est pas synonyme d'un bureau vide et sans vie. Vous pouvez ajouter une touche personnelle, quelque chose qui nous rend heureux en le regardant, comme une photo, une plante, un souvenir ou d'autres objets qui nous mettent à l'aise. Nous pouvons également inclure des éléments pour prendre soin de notre santé pendant que nous travaillons comme repose-poignets ou repose-pieds.

