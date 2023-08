Comment reconnaître si votre partenaire est devenu simplement un colocataire ?

Dans la vie, l'amour évolue et change. Et il arrive un moment dans un couple où la romance du début peut perdre de sa force.

Si la relation est durable, on peut supposer qu'elle repose sur d'autres liens qui maintiennent le couple uni. Cependant, si vous avez l'impression que votre relation est devenue routinière, sans étincelle, sans passion et même sans relations intimes, alors vous pourriez être confronté au syndrome du compagnon de chambre. Un syndrome courant en Espagne, qui ne signifie pas que vous ne partagez plus vos plans, que vous vivez en harmonie et même que vous vous amusez ensemble, mais plutôt que cette étincelle et ces moments d'intimité auxquels vous aspirez ont été perdus en chemin. Si c'est le cas, vous pourriez être confronté à un dilemme constant sur quoi faire ou comment aborder ce problème dans votre relation.

Qu'est-ce que le syndrome du compagnon de chambre ?

Le syndrome du compagnon de chambre se caractérise principalement par une absence d'intimité affective et sexuelle dans la relation de couple, ce qui en fait l'une des principales causes de divorce et de séparation. Ce manque d'intimité affectivo-sexuelle s'accompagne souvent d'une perte d'illusions, de désillusion vis-à-vis du couple et même de l'estime de soi, ainsi que d'excuses telles que la situation est temporaire et que les choses changeront à un moment donné, mais cela ne se produit jamais réellement. Le résultat ? Le couple s'éloigne de plus en plus, au point où les deux membres ont l'impression d'avoir abandonné la relation.

Symptômes du syndrome du compagnon de chambre

Si vous avez l'impression de souffrir ou de vivre avec votre partenaire ce syndrome, mais que vous ne savez pas comment l'identifier, voici quelques comportements associés à ce syndrome :

– Absence de relations sexuelles dans la relation : Les relations intimes en couple ne sont plus présentes et cela est accepté, mais avec tristesse sans savoir exactement pourquoi la relation en est arrivée là. Il se peut qu'un des membres du couple ait initialement connu une baisse du désir sexuel et que progressivement, l'autre compagnon ait également perdu l'envie et l'initiative.

– La relation repose sur des responsabilités communes : Une des questions les plus fréquentes est : comment un couple sans intimité affectivo-sexuelle peut-il continuer sa relation ? Dans la plupart des cas, cela s'explique par le fait que la relation entre les deux membres du couple reste bonne et qu'il y a une bonne cohabitation avec des responsabilités partagées. Que ce soit à cause du travail, des tâches ménagères, des dynamiques quotidiennes ou des projets communs. Tout cela fait que le couple continue malgré tout, mais l'excitation et la passion s'épuisent peu à peu. La peur de la solitude et le lien émotionnel partagé par les deux membres peuvent également jouer un rôle.

– L'amour est présent mais la relation est négligée : Un élément clé du syndrome du compagnon de chambre est que les deux membres du couple peuvent continuer à s'aimer autant, voire plus, que le premier jour, mais les deux ont négligé la relation, car l'attention, le soutien et la validation font défaut. Il y a une sorte de sentiment d'abandon commun, que l'on essaie de réprimer en se concentrant sur les routines et les obligations, mais qui peut finir par faire s'effondrer la relation.

– Évitement d'en parler : Le manque de communication et l'évitement de parler de la cause de cette absence de relations sexuelles dans la relation sont une autre caractéristique de ce syndrome. Pour éviter ces conversations, des excuses sont avancées ou on affirme même qu'il s'agit d'une situation temporaire, mais cette situation ne s'améliore jamais.

Comment aborder une relation sans sexe ?

La réalité est que le syndrome du compagnon de chambre et l'absence d'intimité affectivo-sexuelle dans le couple sont des problèmes difficiles à aborder, surtout parce que généralement un ou les deux membres du couple préfèrent ne pas en parler. En ne voulant pas voir le problème et en l'ignorant, la relation a tendance à être négligée et la peur de perdre son partenaire commence à s'emparer de la relation, ainsi que la désillusion.

Si vous avez actuellement l'impression de vivre quelque chose de similaire, la première chose à vous demander est si vous êtes réellement satisfait de ce type de relation et si vous souhaitez la poursuivre à long terme. Si la réponse est non, vous devrez mettre fin à la relation, mais si vous voulez encore lutter pour retrouver la passion, il est préférable de prendre en compte les points suivants :

– Ne négligez pas la communication avec votre partenaire : La communication est l'un des moteurs essentiels de toute relation de couple, alors n'hésitez pas à parler à votre partenaire pour lui expliquer comment vous vous sentez et ce que vous traversez, et laissez également votre partenaire exprimer ses sentiments. Vous devez parler de ce dont vous avez tous les deux besoin, sans culpabilité ni reproche.

– Travailler sur la communication émotionnelle : Le langage émotionnel que vous avez avec votre partenaire est essentiel pour entretenir votre relation, donc si vous voulez retrouver votre intimité, vous devrez faire l'effort d'aborder le soin que vous apportez à votre relation au quotidien. Sans soin émotionnel, communication ou engagement, il sera difficile de devenir le couple que vous recherchez.

– Travailler progressivement à retrouver la passion : Si vous décidez de vous donner une chance de retrouver la relation, il est important de laisser de côté les attentes élevées et de travailler progressivement à retrouver la passion, lentement et avec engagement. Petit à petit, vous pourrez retrouver le désir.

– Laissez la routine de côté et laissez place à l'improvisation : La routine n'aide pas à faire naître la magie dans la relation, alors misez sur l'improvisation et surprenez votre partenaire avec des plans de dernière minute, des rendez-vous spontanés et beaucoup d'improvisation, comme au début de la relation.

– N'hésitez pas à demander de l'aide : Si les progrès ne se déroulent pas comme vous l'espériez, il est préférable de consulter un professionnel spécialisé dans la thérapie de couple. Ainsi, vous pourrez analyser ce qui se cache derrière ce blocage et travailler ensemble pour vous sentir mieux, tant individuellement que dans votre relation de couple.

Tags associés à l'article : amour, couple, syndrome du compagnon de chambre, intimité, passion, relations sexuelles, communication, thérapie de couple.

3.8/5 - (13 votes)