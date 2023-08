Comment répondre avec élégance à des questions impolies : 7 conseils pratiques

En tant qu'êtres humains, nous sommes naturellement des gens curieux. Mais nous avons tous été coincés dans une conversation à un moment donné où l'autre personne franchit la ligne avec ses demandes.

Lorsque vous êtes frappé par une question grossière, votre première réaction peut être de vous immobiliser. Ensuite, vous pourriez commencer à vous creuser la tête pour une réponse qui ne soit pas de l'indignation. Mais vous n'avez pas à tourner en spirale ou à donner une réponse que vous n'êtes pas à l'aise de donner. Lisez la suite pour sept façons polies de détourner les questions grossières.

“Je ne suis pas à l'aise de répondre à cette question pour le moment” : La prise en charge de soi-même

Lorsqu'on vous pose une question grossière ou insensible, l'une des choses les plus polies que vous puissiez faire est de prendre en charge le fait que vous ne voulez pas y répondre. C'est pourquoi Stacy Thiry, LMHC, une thérapeute agréé de Grow Therapy, recommande d'utiliser des déclarations « I » dans ces situations, comme dans « Je ne suis pas à l'aise de répondre à cette question pour le moment ». “C'est une façon calme et affirmée de communiquer une limite avec une autre personne sans blâmer et en prenant plutôt possession de vos sentiments”, partage Thiry.

Jugez l'intention, pas la personne : Donner le bénéfice du doute

Les gens peuvent ne pas se rendre compte qu'ils demandent quelque chose qu'ils ne devraient pas demander. Reconnaissez cela en répondant par quelque chose du genre : « Je crois que votre intention est bonne, mais je ne sais pas si c'est pertinent ou approprié de demander », dit Thiry. “Donner le bénéfice du doute et reconnaître les bonnes intentions de la personne peut désarmer et neutraliser toute énergie négative tout en vous permettant de contester l'intention de la personne derrière la question”, explique-t-elle.

Retournez la question : Une autre façon de détourner

Si vous n'êtes pas prêt à dire que vous n'êtes pas à l'aise avec la question posée, répondez plutôt par une autre question. Thiry vous conseille d'abord d'accepter la question, puis de poser la vôtre : “Quelle question intéressante. Je suis curieux de savoir pourquoi vous avez posé cette question/qu'est-ce qui vous a poussé à poser cette question ?” “Utiliser une question pour répondre à une question est un moyen efficace de déplacer l'attention sur l'autre personne”, dit-elle. “Cela peut également aider à clarifier les raisons pour lesquelles ils peuvent juger approprié de demander.”

Tournez la conversation vers l'autre personne : L'intérêt sincère

De même, vous pouvez détourner les choses en redirigeant la conversation vers l'autre personne, selon Caitlin Weese, LCSW, une thérapeute en traumatologie avec Intuitive Healing and Wellness LLC. Ainsi, au lieu de répondre par une question, Weese suggère de répondre par une déclaration ou une demande qui évite toujours la conversation. “Vous pouvez répondre : ‘Ne nous concentrons pas sur moi, je veux entendre parler de vous'”, dit-elle. “Cela montre de l'intérêt pour l'autre personne tout en vous permettant d'éviter une question grossière ou inconfortable.”

Laissez vos signaux non verbaux faire le travail : Le pouvoir du langage corporel

Cependant, vous n'avez pas toujours besoin de vous fier à vos mots pour exprimer ce que vous ressentez. “Ne sous-estimez pas le pouvoir des signaux non verbaux”, a déclaré Phillippa Quigley, une santé et bien-être coach travaillant avec Soma Analytics. Si vous voulez signaler votre malaise pour détourner poliment une question grossière, vous pouvez croiser les bras ou légèrement reculer, selon Quigley. “C'est une façon subtile de faire savoir à quelqu'un qu'il a franchi une ligne sans dire un mot”, note-t-elle.

Faites de l'humour pour alléger la situation : La blague comme arme

Si vous cherchez la “moyen le moins conflictuel” pour esquiver certaines questions, transformez votre réponse en blague, recommande Thiry. Vous pouvez dire quelque chose comme : « Je ne suis pas sûr que cette foule/ce public soit prêt pour la réponse à cette question », mais assurez-vous d'ajouter un rire pour vraiment faire comprendre l'aspect ludique d'une manière polie. “L'humour est un excellent moyen d'ajouter de la légèreté à une situation inconfortable”, souligne Thiry.

Soyez direct et confiant : L'importance de l'affirmation de soi

Les gens ont souvent peur d'affirmer clairement leurs limites ou leur position, car ils craignent d'être méchants. Mais Thiry dit qu'être direct ou définitif peut être exactement ce que vous devez faire dans ce type de situation. “Nous ressentons souvent le besoin d'expliquer ou de sur-expliquer pour plaire aux gens, éviter la confrontation ou le conditionnement”, dit-elle. “Parfois, un ‘c'est ce que j'ai décidé' affirmé et confiant est tout ce que nous devons dire.” La façon dont vous répondez avec votre franchise est également extrêmement importante, Psychothérapeute basé à Boston Angela Ficken raconte Meilleure vie. “Exprimez-vous calmement”, conseille-t-elle. “Maintenir un ton poli tout en affirmant votre vie privée aide à maintenir une conversation respectueuse.”

3.8/5 - (13 votes)