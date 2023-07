Comment rester actif après la retraite : 8 astuces pour vous motiver !

De nombreuses personnes passent toute leur vie professionnelle à attendre avec impatience le jour où elles pourront enfin prendre leur retraite.

Cependant, ces mêmes personnes peuvent également lutter contre des sentiments de solitude, d'ennui ou même de dépression lorsqu'elles s'adaptent à un rythme de vie différent. Trouver votre nouveau rythme quotidien et votre nouveau but peut vous aider à retrouver le sens de vous-même, et rester physiquement actif est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Dans cet esprit, lisez la suite pour entendre des experts en fitness sur la façon dont vous pouvez donner la priorité à votre bien-être et tirer le meilleur parti de ce prochain chapitre.

L'établissement d'une routine d'exercice est essentiel

L'un des aspects les plus difficiles de la retraite est de constater soudainement que vos journées manquent de structure. Il n'est pas rare de se demander comment remplir ce temps, ou que les jours commencent à se mélanger. C'est pourquoi l'établissement d'une routine d'exercice vous permettra non seulement de rester en bonne santé pendant vos années dorées, mais vous aidera également à reprendre le contrôle de votre horaire quotidien. “Je ne saurais trop insister sur l'importance d'un programme d'exercice quotidien pour les personnes âgées, mais il n'est pas nécessaire que ce soit un entraînement intense. Pour certains de mes clients, une marche rapide de 30 minutes, du yoga doux ou des longueurs de natation dans la piscine communautaire ont fait des merveilles. La clé est la cohérence”, déclare Andrew White, expert en conditionnement physique.

Essayez de nouvelles activités physiques

Si aller à la salle de sport ne faisait pas partie de votre routine habituelle jusqu'à présent, vous trouverez peut-être que c'est une transition difficile à la retraite. Cependant, White dit qu'il est tout aussi bénéfique de se pencher sur n'importe quelle activité physique ou passe-temps que vous aimez. “La retraite est une excellente occasion d'acquérir de nouvelles compétences qui vous font également bouger”, dit-il, notant que la danse, le golf, le jardinage et le tai-chi sont tous des choix populaires parmi ses clients. “Ces passe-temps les ont non seulement maintenus physiquement actifs, mais aussi mentalement engagés. Choisir un nouveau passe-temps peut stimuler la plasticité neuronale, améliorer la mémoire et réduire le risque de déclin cognitif.”

Rejoignez un sport d'équipe pour rester socialement connecté

Alors que n'importe quel passe-temps vous aidera à rester plus actif, rejoindre un sport d'équipe a l'avantage supplémentaire de vous fournir des connexions sociales intégrées. “Il a été démontré que l'engagement social améliore la santé mentale, diminue le sentiment d'isolement et réduit même le risque de démence”, déclare White. “De plus, s'entraîner en groupe peut fournir la motivation supplémentaire pour vous pousser un peu plus fort.” Kevin Le Gall, expert en fitness et propriétaire et rédacteur en chef de Maison d'escalade, ajoute que l'adhésion à des sports d'équipe peut être bénéfique pour les personnes de tous niveaux de condition physique. “Bien que les sports d'impact ne soient pas le meilleur choix pour tout le monde, il existe probablement une ligue ou une organisation qui propose des options dédiées à chaque type d'athlète.”

Restez actif tout au long de la journée

Souvent, être sédentaire peut réduire votre niveau d'énergie global, ce qui rend difficile de rebondir pour les activités que vous aimez. En les interrompant avec des promenades ou des étirements périodiques, vous resterez plus motivé pour des activités plus importantes, dit White. “Le passage soudain d'un environnement de travail à rester à la maison pendant la retraite signifie souvent de longues périodes assises. Encouragez le mouvement tout au long de la journée en réglant des alarmes régulières pour vous rappeler de vous lever et de vous déplacer.”

Concentrez-vous sur votre santé à long terme

Faire de l'exercice pendant seulement 150 minutes par semaine peut avoir un effet considérable sur votre santé, notamment en réduisant le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de certains types de cancer. En vous concentrant sur les nombreuses façons concrètes de rester actif pour vous assurer un avenir plus sain et plus heureux, vous avez plus de chances de rester motivé. “Arriver à la retraite demande beaucoup de planification, mais une fois à la retraite, vous devez toujours garder à l'esprit votre avenir”, déclare Josh York, fondateur et PDG de GYMGUYZ. “Le mouvement peut être un remède à beaucoup de choses, donc s'étirer, bouger et rester actif est quelque chose qui vous gardera engagé dans votre corps à l'heure actuelle, mais vous gardera également en meilleure santé à l'avenir.”

N'ayez pas peur de repousser vos limites

En vieillissant, il est normal de remarquer certains changements dans vos capacités physiques ou votre endurance. Pourtant, trop souvent, nous nous appuyons sur ces limitations liées à l'âge, croyant que nous sommes capables de moins que nous ne le sommes réellement. White dit que pour être motivé à rester actif, il est important de se débarrasser de toute idée préconçue sur la façon dont votre âge devrait dicter votre vie quotidienne. “Les retraités plus âgés ne devraient être limités que par leur médecin et leur imagination. Mon sport, l'escalade, peut sembler impossible pour les seniors. Cependant, il y a un groupe croissant de grimpeurs plus âgés qui prennent le contrôle du sport et changent le nombre de personnes qui y pensaient auparavant”, partage White. “Élargir vos horizons, être curieux des sports et essayer de nouvelles choses peut vous aider à trouver l'activité qui vous convient.”

Négligez pas la flexibilité et la mobilité

Donner la priorité aux entraînements de flexibilité et de mobilité peut faire une grande différence dans vos capacités physiques, et être capable d'en faire plus avec moins d'effort signifie que vous resterez motivé pour rester actif. “J'ai vu beaucoup de retraités se concentrer sur la musculation traditionnelle ou les activités cardio tout en négligeant souvent les exercices de flexibilité et de mobilité”, explique White. “Cependant, ces exercices sont cruciaux, surtout à mesure que nous vieillissons. Ils améliorent la santé des articulations, réduisent le risque de blessures et facilitent les tâches quotidiennes. Les étirements, le Pilates, le yoga ou les entraînements axés sur la mobilité peuvent tous faire partie de cette routine.”

Commencez lentement pour éviter les blessures

Rien n'arrêtera votre motivation dans son élan comme une blessure précoce. En commençant lentement et en augmentant progressivement votre niveau d'activité, vous pouvez vous assurer que vous respectez votre nouvelle routine sur le long terme. “Bien que vous souhaitiez tout essayer, il vous faudra peut-être plus de temps pour développer la force, l'endurance et l

3.8/5 - (13 votes)