Comment savoir si votre crème protectrice est périmée : les conseils d’un expert

Chaque année l'été et la chaleur nous surprennent. Soudain, les premiers bains sur la plage ou dans la piscine surgissent. Nous cherchons dans le sac à cosmétiques de l'année dernière les crèmes solaires restantes et nous les appliquons calmement sur notre visage et notre corps. Sonner une cloche?

Comment identifier la péremption d'une crème solaire ?

« Toutes les crèmes solaires ont une date de péremption au-delà de laquelle leur efficacité, leur protection et leur intégrité ne sont plus garanties. Pour savoir si une crème solaire est périmée, il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur le produit pour trouver l'icône qui représente un flacon avec le nombre de mois pendant lesquels vous pouvez l'utiliser après ouverture du produit. Il s'agit de la PAO du produit (Période après ouverture) qui indique la durée de vie du produit après ouverture. Si vous voyez que par exemple 12M est écrit, cela signifie que la crème solaire est encore valable douze mois après ouverture. Au-delà de cette date, le produit est considéré comme périmé et il n'est pas recommandé de l'appliquer car il ne vous protégera pas correctement”, précise le pharmacien.

“Il existe des moyens de voir rapidement et facilement si une crème est toujours efficace après sa date de péremption, par l'odeur (elle devient désagréable et rance), la texture devient plus visqueuse et dense, le produit se sépare en deux phases, la couleur tend de s'assombrir et d'être plus jaune, et de petites taches blanches peuvent même apparaître si un liquide apparaît lorsque vous appliquez le produit. Gardez à l'esprit que les filtres qui composent les crèmes solaires sont extrêmement instables… Si vous prévoyez de vous exposer au soleil, investissez dans une crème solaire. Votre peau vous remerciera », déclare Acero.

Date de péremption de la crème solaire : dois-je la conserver ou dois-je la jeter ?

Que faire si vous utilisez une crème solaire périmée sans le savoir ?

« Bref, votre peau peut avoir une réaction allergique après l'application et surtout si vous vous exposez au soleil. Si un produit solaire s'est détérioré, il y a théoriquement un risque d'altération chimique des ingrédients. Autrement dit, il existe une certaine probabilité de réactions ou d'irritations et, bien sûr, les écrans solaires ne seront plus efficaces. En conséquence, vous courez le risque de coups de soleil, de vieillissement prématuré de la peau, d'imperfections et de problèmes de peau encore plus graves », confirme-t-il.

Combien de temps la crème solaire restera-t-elle fermée ?

« Autre question épineuse, combien de temps peut-on conserver un tube de crème solaire que l'on n'a pas encore ouvert ? Comme vous pouvez l'imaginer, les crèmes solaires non ouvertes ont une durée de conservation beaucoup plus longue. Mais ils ne peuvent pas non plus être stockés pendant plusieurs années. En général, une crème solaire intacte se conserve au maximum 36 mois ou 3 ans. Bien entendu, le tube de crème solaire doit avoir été bien conservé, faute de quoi la qualité du produit risque d'en être affectée. Assurez-vous qu'il est stocké dans un endroit sombre, à l'abri de l'humidité. Si les produits sont exposés à la lumière directe du soleil, même les formulations les plus stables peuvent se dégrader », conclut le pharmacien.

Si nous faisons cela, nous commettons une erreur car comme tout produit cosmétique, les écrans solaires ne sont pas permanents.

