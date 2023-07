Comment savoir si vous êtes avec votre âme sœur ou si c’est juste un amour passager : 4 signes à ne pas négliger

L'amour idyllique implique de trouver votre âme sœur, quelque chose qui ne peut pas être connu dès le premier instant où vous rencontrez une personne, mais au fil du temps et vous interagissez avec votre partenaire.

Les premiers mois d'une relation peuvent sembler parfaits, pleins d'amour et de rires, mais au fil du temps, vous devrez vous rendre compte si tout reste pareil ou si, au contraire, la relation n'a rien à voir avec ses débuts.

C'est important à valoriser, car au fur et à mesure que vous vous connaîtrez plus profondément, vous pourrez savoir si c'est la relation que vous avez toujours voulu avoir ou si, au contraire, c'est un amour temporaire. Le terrain sentimental est compliqué et semé d'embûches, mais dans ce cas nous allons vous donner 4 signes qui vous ouvriront les yeux et vous permettront de savoir si vous êtes avec l'âme sœur ou s'il ne s'agit que d'un amour passager.

Insécurités externes

Le premier signe à évaluer concerne les insécurités externes. Et c'est que, parfois, ce qui est extérieur à la relation peut devenir quelque chose de toxique. Que ce soit avec la famille, les amis ou les connaissances, ils peuvent voir leurs problèmes passés se refléter dans le couple et il est important qu'ils gardent la relation calme et paisible, afin que ces problèmes ne les affectent pas.

Si vous et votre partenaire êtes des âmes sœurs, vous éviterez de vous disputer et de vous battre pour ces choses qui ne sont pas en votre pouvoir pour trouver une solution, et cela simplement avec des insécurités extérieures qui ne devraient pas vous affecter. Si c'est le cas, en revanche, c'est une indication que ce n'est pas vraiment un amour pour toujours et ce sera une relation avec une date d'expiration.

Liberté

Lorsque deux personnes décident de franchir le pas de devenir un couple et de commencer une relation, cela ne signifie pas qu'aucun d'eux ne doit être obligé d'arrêter de faire ce qu'il aime le plus. Une relation doit être un espace sécuritaire dans lequel les activités que chacun des membres aime faire peuvent coexister avec celles qui sont menées en couple, ainsi qu'avec soin et respect. De cette façon, il doit y avoir une dose de liberté pour que ce soit une relation prospère.

Si vous maintenez tous les deux vos hobbies et vos activités préférées, le tout sans négliger vos fréquentations, il est fort probable que vous soyez des âmes sœurs. D'un autre côté, si vous constatez que vous ne pouvez pas faire ce que vous aimez parce que votre partenaire se met en colère, vous ferez face à une relation toxique et il s'agira très probablement d'une histoire d'amour temporaire.

Engagement

L'engagement dans une relation est l'un des signes les plus clairs et les plus évidents auxquels il faut porter une attention particulière afin de savoir de première main si deux personnes sont des âmes sœurs ou si, au contraire, il s'agit d'une relation temporaire.

Lorsqu'une personne s'intéresse à l'autre, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'occuper, contribuer et résoudre tout problème qui se pose. De plus, cela ne signifiera aucun sacrifice, puisque cela reviendrait à renoncer à quelque chose pour privilégier autre chose, et il ne s'agit pas de laisser de côté ce que vous aimez, mais de vous engager et de profiter de l'autre tout en conservant votre essence.

L'engagement dans une relation est l'un des points les plus importants, car sans lui, il sera impossible pour la relation d'avancer, et cela finira sûrement par entraîner des problèmes qui peuvent parfois être très difficiles à surmonter.

Conscience

Enfin, le quatrième signe à prendre en compte pour savoir si vous êtes avec l'âme sœur ou s'il s'agit d'un amour passager est la prise de conscience. La façon d'agir de votre partenaire doit être axée sur cela, c'est-à-dire qu'il ne sera pas seulement chargé d'essayer de prendre soin de votre lien parce que vous êtes son partenaire, mais parce qu'il veut vraiment le faire.

Si votre partenaire justifie sa façon d'agir à cause de la relation et de ne pas penser à ce qui pourrait vous causer du tort ou des insécurités, il est très probable que vous soyez face à une personne avec qui vous passerez un certain temps, mais qui ne deviendra pas la personne avec qui vous passerez le reste de votre vie.

Ainsi, en faisant attention à ces quatre signes, vous pourrez être beaucoup plus clair si la personne que vous avez à vos côtés est vraiment votre âme sœur ou si, au contraire, c'est une relation qui tôt ou tard prendra fin. Il est important de connaître ces informations, surtout si vous êtes à un âge ou à un moment de votre vie où vous avez une idée claire de vos objectifs à long terme.

