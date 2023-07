Comment se débarrasser efficacement des moustiques dans votre voiture : 5 astuces infaillibles

Avec l'été et la hausse des températures en France, les moustiques redoutés augmentent également. Ainsi, les trajets en voiture à cette période de l'année sont également synonymes de centaines d'insectes collés aux vitres et au reste de la carrosserie de notre voiture.

Restes d'insectes et même de déjections d'oiseaux qui peuvent endommager le corps, il est donc important de les enlever à temps et de le faire efficacement.

Précisément si vous voulez éviter que ceux-ci n'affectent à la fois la couche protectrice et la peinture de la voiture elle-même ou même n'altèrent la vision par les vitres, voici quelques conseils pratiques et efficaces avec lesquels vous pouvez les enlever sans endommager la carrosserie. Des astuces simples et utiles avec lesquelles les moustiques ne seront plus un problème lors de vos trajets en voiture.

5 astuces pour nettoyer les moustiques de la voiture

Utilisez une serviette humide

C'est peut-être l'une des meilleures astuces pour nettoyer les moustiques de la voiture. Pour le réaliser, il vous suffira de laisser une serviette imbibée d'eau avec n'importe quel produit d'entretien maison. Ensuite, couvrez la zone que vous souhaitez nettoyer avec cette serviette humide et laissez-la toute la nuit. De cette façon, vous pourrez ramollir les restes de moustiques en surface et les éliminer facilement.

Mousse de nettoyage de vitres

Après l'astuce de la serviette, c'est une autre des astuces les plus efficaces pour éliminer les moustiques de la voiture. Dans ce cas, pour le faire, vous aurez besoin d'avoir de la mousse nettoyante pour vitres. Avec ce produit, vous pouvez grandement améliorer la visibilité pendant le voyage si les moustiques sont restés sur la vitre. Cependant, une fois le voyage terminé, vous devez retirer tous les insectes qui pourraient rester avec un tuyau à pression.

Eau chaude et savon

L'astuce classique de l'eau chaude savonneuse peut également être très efficace pour éliminer les moustiques de la voiture. Pour l'utiliser, vous aurez besoin d'un chiffon en microfibre, d'eau tiède et d'un nettoyant ou d'un dégraissant. Vous n'aurez qu'à verser du dégraissant ou du nettoyant pour vitres sur la zone touchée et laisser agir pendant cinq à dix minutes. Trempez ensuite le chiffon avec de l'eau tiède et frottez la zone où il y a des moustiques. Répétez ce processus autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'il soit propre.

Pommes

L'acidité des pommes est suffisamment forte pour éliminer les insectes de la carrosserie sans abîmer la peinture de la voiture. Coupez une pomme en deux et frottez-la sur les zones où il y a des moustiques. Enfin, rincez les parties où vous avez frotté avec la pomme avec de l'eau et éliminez complètement les moustiques.

Produits spécifiques

Il existe sur le marché de nombreux produits spécialement conçus pour éliminer les moustiques de la carrosserie et des vitres. Pour les utiliser, il vous suffira de vaporiser le produit sur la voiture et de le laisser agir, puis d'enlever les insectes avec un chiffon ou un gant en microfibre et de laver à l'eau. Assurez-vous que l'option que vous choisissez n'affecte pas la peinture du véhicule.

Comment nettoyer les vitres de la voiture étape par étape

Pour nettoyer les vitres de la voiture, il est préférable d'utiliser d'abord de l'eau sous pression, de cette façon vous pourrez enlever toute la poussière, la saleté et la saleté qui peuvent s'y trouver et vous éviterez de rayer la vitre.

Vous pouvez ensuite utiliser un chiffon synthétique ou une éponge synthétique douce pour éviter qu'il ne reste de résidus et obtenir une meilleure finition. Vous pouvez utiliser pour cela du savon neutre ou nettoyer les cristaux avec de l'ammoniaque ou une préparation à base de vinaigre ou d'alcool. De cette façon, les cristaux seront beaucoup plus brillants.

Pour finir, vous n'aurez qu'à passer le tuyau pour enlever tous les restes de savon qui pourraient rester, puis laisser sécher complètement les vitres de la voiture. Terminez en appliquant un nettoyant pour vitres avec un chiffon sec pour éliminer les traces de savon et d'eau.

