Comprendre le ‘ghosting’ pour mieux l’éviter: cinq raisons pour lesquelles vous pourriez être victime

Le “ghosting” est un terme de plus en plus répandu à l'ère du numérique. Cette pratique consiste à mettre fin à une relation sans donner d'explication claire à l'autre partie. Si vous avez déjà été victime de ce comportement, comprendre les motivations qui se cachent derrière pourrait vous aider à l'éviter à l'avenir. Voici cinq raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous avez été “ghosté”.

Le ‘ghosting' est en pleine expansion

“A estas alturas tienes que saber perfectamente qué es el ghosting, por mucho que odies la terminología inglesa.”

De nos jours, tout le monde doit connaître le terme “ghosting”, bien que certains d'entre nous détestent ce mot d'origine anglaise. En effet, de plus en plus de personnes semblent pratiquer le ‘ghosting', surtout à une époque où la communication en ligne et sur les réseaux sociaux est en plein essor. Il s'agit principalement de personnes qui décident de mettre fin à une relation sans pouvoir y apporter une conclusion adéquate et sans exprimer leurs sentiments. Au final, ils se contentent de fuir et de cesser de répondre à l'autre partie de la relation, sans fournir d'explication claire.

Le ‘ghosting' est particulièrement déroutant pour la personne qui est abandonnée sans explication. Il est courant qu'elle ne comprenne pas bien ce qui s'est passé, qu'elle se blâme pour ce qui est arrivé ou qu'elle ressente un manque de confiance en soi et une faible estime de soi. En effet, un abandon sans explication est une expérience traumatisante, car il est difficile de conclure quelque chose qui a été important à un moment donné.

Le ‘ghosting' peut être prédit

Selon ‘Psychology Today', il est tout à fait possible de prédire le ‘ghosting'. En fait, cette prédiction peut être très utile. Selon les experts, la prédiction du ‘ghosting' peut faciliter la guérison, le deuil, l'acceptation et la clôture finale. Voici quelques indices qui pourraient aider à le prédire.

1. L'abandon dans l'enfance

Il est probable que ceux qui pratiquent le ‘ghosting' aient subi un abandon dans leur enfance. Ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas d'une relation ou d'un engagement sérieux, ou qu'ils ne veulent que du sexe occasionnel. Mais lorsqu'ils décrivent leurs relations passées, que ce soit avec des amis ou des partenaires romantiques, un modèle se dessine souvent : ils s'en vont ou se déconnectent sans donner d'explication, ou ils ont une tendance à avoir des relations sexuelles occasionnelles.

2. Ils évitent d'exprimer leurs sentiments

Certaines personnes trouvent leurs sentiments accablants, ou ont du mal à exprimer les émotions complexes qu'elles éprouvent. S'ils n'ont pas

grandi dans un environnement où le partage de leurs émotions était sûr et accepté, il pourrait leur être plus facile de se fermer.

3. Ils ne se sentent pas responsables de leur comportement

Souvent, les personnes qui font du ‘ghosting' se sentent justifiées dans leur comportement. Elles sont plus préoccupées par la satisfaction de leurs besoins immédiats, qui passent par l'évasion, la distance et l'espace. Elles peuvent même penser qu'elles ont été plus blessées par des comportements plus sévères dans le passé et ne considèrent pas leur comportement comme particulièrement nuisible, ou du moins elles sous-estiment l'impact sur vous.

4. Vous avez des points de vue très différents

Vous avez peut-être essayé de trouver un terrain d'entente sur divers sujets, mais vos valeurs, vos pensées ou vos espoirs pour l'avenir divergent clairement. Les gens ont tendance à préférer la compagnie de ceux qui partagent ou sont alignés sur leur propre vision du monde. Cela aide à maintenir la sécurité psychologique. Ils préféreraient vous bloquer plutôt que d'admettre que vous pourriez avoir quelques points valides ou une vision du monde qui pourrait contredire ou défier la leur, car cela représente une menace.

5. Ils ont besoin de contrôler la situation

En fin de compte, ils peuvent sentir que continuer une relation avec vous les affaiblirait ou créerait une dynamique de pouvoir dans laquelle ils n'auraient plus le contrôle. Vous ne correspondez pas à leur vision de leur propre vie, ou à leur vision de l'évolution de la relation, et ils ne peuvent plus contrôler votre rôle dans leur vie. S'ils ne peuvent pas contrôler la situation, ils préféreraient être dans une relation où ils peuvent avoir ce contrôle.

