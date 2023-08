Conseils de styliste pour réorganiser votre garde-robe au fil des années

En vieillissant, notre style personnel et nos préférences mode peuvent naturellement évoluer. La refonte de votre garde-robe vous permet d'aligner vos choix vestimentaires sur votre style de vie, vos intérêts et votre personnalité actuels, améliorant ainsi votre confiance en vous.

Non seulement cela, mais à mesure que votre corps change avec l'âge, vous pouvez trouver que certaines pièces ne vous vont pas aussi bien. Une refonte de garde-robe vous donne la possibilité d'investir dans des pièces bien ajustées et flatteuses qui non seulement complètent votre corps mais assurent également un confort optimal tout au long de la journée. Avec tout cela à l'esprit, continuez à lire pour entendre les stylistes parler de leurs meilleurs trucs et astuces pour ce rafraîchissement indispensable et bien mérité de la garde-robe à mesure que vous vieillissez.

Optez pour des tissus naturels

Les stylistes conviennent qu'il est crucial d'être sélectif avec les tissus à mesure que vous vieillissez. Certaines matières sont non seulement plus confortables mais s'accrochent également au corps de manière plus flatteuse. Les tissus naturels avec 2 à 5 % d'élasticité sont des amis, déclare Carol Davidson, une coach d'image et de style basée à New York. Non seulement ces tissus se sentiront bien sur la peau, mais le composant extensible est indulgent, permet un meilleur ajustement et offre une facilité de mouvement. Il est recommandé d'opter pour le coton, le lin, la soie et le bambou, qui se drapent tous magnifiquement. Le coton offre douceur et respirabilité, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien. Le lin est un tissu léger et naturel qui permet la circulation de l'air, parfait pour les climats plus chauds. Le tissu en bambou offre des propriétés d'évacuation de l'humidité et est respectueux de l'environnement. Ces matériaux sont également relativement infroissables, ce qui les rend faciles à entretenir.

Optez pour des vêtements polyvalents

Pour créer une garde-robe fonctionnelle et intemporelle, optez pour des vêtements polyvalents qui peuvent être facilement mélangés et assortis pour créer diverses tenues. Les pièces classiques comme les blazers bien ajustés, les pantalons ajustés et les jupes trapèze sont des incontournables intemporels qui peuvent être habillés ou décontractés pour différentes occasions. De plus, investissez dans des couleurs et des motifs neutres, comme le bleu marine, le gris et le beige, car ils offrent une plus grande flexibilité. Ces pièces peuvent instantanément mettre à jour vos tenues et ajouter une touche de personnalité.

Montrez un peu de peau

Vous pourriez supposer qu'en vieillissant, vous êtes censé montrer moins de peau, mais selon les experts, se couvrir de la tête aux pieds peut être une erreur. L'œil cherche un équilibre entre le vêtement et la peau. Envisagez un col en V au lieu d'un col ras du cou, une cheville ou un pantalon court au lieu d'un pantalon long, une longueur au coude ou une manche ¾ à la place ou une manche longue – même une sandale au lieu d'une chaussure fermée. Montrer un peu de peau rationalise visuellement le corps.

Ajoutez de la couleur et des accessoires

Ajoutez plus de couleurs et d'accessoires à votre garde-robe avec des bijoux tendance, des écharpes amusantes et des sacs à main audacieux. Ces pièces peuvent instantanément mettre à jour vos tenues et ajouter une touche de personnalité. Certaines couleurs peuvent sembler dures sur la peau à mesure que vous vieillissez. Il est donc recommandé d'introduire des couleurs d'intensité moyenne dans votre garde-robe. Les couleurs très sombres et tamisées, comme le noir, ne sont peut-être plus un ami. Optez pour une teinte plus claire que celle que vous portez normalement. Si vous ne savez pas quelles teintes vous vont le mieux, il est recommandé d'effectuer une analyse des couleurs. Un professionnel peut vous dire quelles nuances viendront compléter votre teint, faire ressortir la couleur de vos yeux et attirer l'attention sur votre beauté naturelle.

Optez pour des silhouettes structurées

Les silhouettes surdimensionnées et fluides peuvent ajouter une largeur et un poids indésirables. En règle générale, les pièces structurées sont beaucoup plus flatteuses à mesure que vous vieillissez. En plus de créer une apparence polie et sophistiquée, elles ne se démodent pas. Les chemisiers sur mesure, les robes à la taille définie et les vestes structurées ajoutent une touche d'élégance et de raffinement à votre garde-robe. Ils offrent également une coupe flatteuse et peuvent instantanément rehausser l'ensemble de votre look.

Choisissez des sous-vêtements bien ajustés

Ne sous-estimez pas le pouvoir que vos sous-vêtements ont de transformer votre tenue. Recherchez des soutiens-gorge bien ajustés qui se soulèvent et se séparent, ce qui peut faire toute la différence dans l'ajustement de vos chemisiers, robes et chandails. Le mauvais soutien-gorge ou la mauvaise taille de soutien-gorge peut vieillir et être peu flatteur. Il est conseillé de se rendre dans votre boutique de lingerie ou votre grand magasin local et de vous faire ajuster par un professionnel avant d'investir dans de nouvelles pièces. C'est le moyen le plus simple de se sentir plus jeune et de dégager plus de confiance.

En réorganisant votre garde-robe à mesure que vous vieillissez, vous pouvez vous assurer que votre style personnel reflète qui vous êtes aujourd'hui. Que ce soit en choisissant des tissus confortables, des vêtements polyvalents, en montrant un peu de peau, en ajoutant de la couleur et des accessoires, en optant pour des silhouettes structurées ou en choisissant des sous-vêtements bien ajustés, ces conseils de stylistes vous aideront à rester élégante et confiante à tout âge.

