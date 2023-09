Conseils d’experts pour prolonger la durée du parfum sur votre peau

Expression silencieuse de notre personnalité, le parfum est une déclaration d'intentions. “Le parfum donne la touche finale à l'élégance, un détail qui souligne subtilement le look, un plus invisible qui complète l'homme et la personnalité d'une femme”, disait un jour Gianni Versace.

Pourtant, malgré nos efforts pour choisir le parfum parfait, il peut parfois sembler disparaître en un instant, surtout en été. Les températures élevées, la sueur et les journées intenses loin de la maison sont généralement les principales raisons pour lesquelles l'arôme de notre parfum ne dure pas aussi longtemps sur notre peau. Alors, comment faire pour que notre parfum tienne tout l'été ?

5 astuces pour faire durer votre parfum estival

Les experts d'Equivalenza, la marque leader spécialisée dans les parfums de haute qualité, cosmétiques et bien-être à des prix abordables, partagent leurs conseils imparables :

Évitez de vaporiser du parfum sur vos vêtements ou dans vos cheveux. Les vêtements pourraient être endommagés, en particulier les tissus, et dans le cas des cheveux, il est recommandé de choisir des parfums spécifiques, comme Hair Mist.

Ne secouez pas le parfum avant de l'utiliser, vous éviterez ainsi que sa formule ne se décompose et n'altère ses composants.

Ne gardez pas votre parfum dans la salle de bain. Pour préserver le parfum, évitez les zones humides comme la salle de bain et l'exposition directe au soleil, car cela pourrait l'endommager et, dans le pire des cas, s'évaporer.

Appliquez une lotion corporelle non parfumée avant de vous parfumer. Lorsque la peau est hydratée, surtout lorsqu'on applique une crème nourrissante, le parfum adhère mieux, surtout après la douche, c'est-à-dire lorsque la peau est déjà sèche, mais avec les pores ouverts. C'est le meilleur moment.

Appliquez du parfum sur les points de pulsation. N'oubliez jamais que “la peau est le patron”. Vous devez toujours appliquer dans la zone de pouls sanguin élevé (poignets, par exemple) ; Pensez également à ne jamais vous frotter les poignets, car ce geste altère les molécules du parfum et peut modifier son arôme.

Plus de conseils d'experts

Emmanuel Roche, créateur de la maison française de parfumerie naturelle de luxe Aemium, recommande : “Mon conseil est de se parfumer en deux temps : tôt le matin, juste après la douche, et tard dans l'après-midi : cela permet d'éviter le soleil et de porter de la lumière, parfums volatils. L'expert recommande également d'être particulièrement prudent en été : “il vaut mieux éviter de s'exposer au soleil immédiatement après avoir vaporisé du parfum sur la peau. En effet, la plupart des parfums peuvent être irritants lorsqu'ils sont exposés au soleil en raison de leur teneur en alcool. Certains parfums à la bergamote pourraient aussi tacher la peau ; aujourd'hui, c'est moins fréquent.”

Conseils supplémentaires pour l'été

Il est également important d'éviter les mélanges excessifs de parfums en été. Le chaud favorise une plus grande diffusion des différentes fragrances, ce qui peut entraîner un mélange excessif. Il est préférable de laisser cette technique aux saisons comme le printemps ou l'automne.

Enfin, pour ceux qui veulent prolonger la durée de vie de leur parfum estival, il est recommandé de le conserver au réfrigérateur. La chaleur est le deuxième facteur de vieillissement du parfum après les UV et l'oxydation. Cependant, à moins d'être exposé à la lumière directe ou à un radiateur, un parfum reste stable pendant au moins 3 ans à température ambiante, même dans un pays chaud. Les parfums les plus durables sont ceux qui sont protégés dans une bouteille sombre, comme ceux d'Aemium.

