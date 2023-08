Conseils essentiels en cas de piqûre de méduse : les erreurs à éviter et les gestes à adopter

Si vous allez à la plage cet été, une préoccupation vous viendra sans doute à l'esprit : les piqûres de méduses. Il est important que, pour la prévention, vous sachiez ce que vous devez (et ce que vous ne devez pas) faire en cas de morsure de cet animal.

Qu'est-ce qu'une méduse ?

Pour commencer, il faudrait définir ce qu'est une méduse. Les méduses appartiennent au groupe des Scyphozoaires (du grec classique skyphos, coupe, et zoon, animal, en raison de leur forme). Il comprend plus de 200 espèces dans le monde.

Parmi les premiers figurent la méduse aux œufs frits, très abondante en Méditerranée, ou la méduse Aequorea, une espèce typique de l'Atlantique qui ne produit même pas de piqûres.

Qu'est-ce qu'une piqûre de méduse et quels sont ses symptômes ?

La gravité d'une piqûre de méduse dépendra de l'espèce en question, ainsi que de la quantité de venin injectée, de l'âge et du poids de la personne et de la zone touchée. Dans tous les cas, il existe un certain nombre de symptômes principaux qu'une personne peut ressentir après une piqûre de méduse :

Douleur immédiate.

Démangeaison.

démangeaisons intenses

Rougeur de la peau.

Inflammation de la zone touchée.

Urticaire sur la peau.

Sensation d'oppression thoracique (dans les cas les plus graves).

Difficulté à respirer (dans les cas les plus graves).

Crampes musculaires (dans les cas les plus graves).

Comment soigner une piqûre de méduse

Pour soigner une piqûre de méduse, tout d'abord, il faut tenir compte du fait que l'eau douce est interdite, car elle peut casser les cellules piquantes du venin que nous avons déjà sur la peau, et il est fort probable que nous souffrions d'une nouvelle piqûre.

Tout d'abord, ce que nous devons faire est de bien laver la zone, soit avec une solution saline, soit avec l'eau de mer elle-même, la première option étant la plus conseillée.

Une fois le dard bien rincé, il faut regarder s'il reste des tentacules de méduse, ce qui est généralement le plus probable. Avec beaucoup de soin, ils doivent être retirés à l'aide d'une pince à épiler.

Pour soigner la piqûre de méduse et éliminer la sensation de démangeaison, vous pouvez appliquer de l'alcool 96 ou de l'ammoniaque.

Une fois cela fait, le froid sera appliqué sur la zone touchée pendant au moins 15 minutes, mais jamais directement sur la brûlure.

Certains types d'analgésiques peuvent également être administrés à la personne affectée pour minimiser sa douleur, bien que cela dépende de l'avis d'un professionnel.

Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est :

Ne grattez pas et ne frottez pas votre peau avec des serviettes ou d'autres vêtements.

Ne pas appliquer d'ammoniaque.

Ne pas appliquer d'alcool.

Évitez les bandages compressifs.

N'utilisez pas de remèdes maison peu fiables (comme l'urine, par exemple).

Par conséquent, la grande majorité des méduses ne produisent qu'une lésion gênante qui peut init

