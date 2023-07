Conseils pour passer des nuits rafraîchissantes et éviter l’insomnie lors des chaudes nuits d’été

Avec l'arrivée de l'été, les nuits chaudes et étouffantes peuvent rendre le sommeil difficile. Les températures élevées inhibent le refroidissement du corps pendant le sommeil, ce qui rend encore plus difficile de s'endormir et de se reposer.

Heureusement, il existe différentes astuces pour garder votre corps au frais et améliorer la qualité de votre sommeil, même sans climatisation.

1. Pourquoi est-il plus difficile de dormir quand il fait chaud dehors ?

Bien que cela puisse sembler quelque chose de secondaire, la température est importante lorsqu'il s'agit de dormir car une partie des rythmes biologiques comprend un refroidissement du corps pendant que nous dormons la nuit. De plus, des températures élevées peuvent inhiber la capacité de notre corps à se refroidir pendant le sommeil, réduisant ainsi la vitesse à laquelle notre corps dégage de la chaleur. À tout cela, il faut aussi ajouter que des températures élevées peuvent induire une réaction de stress dans le corps, ce qui peut interrompre le sommeil.

2. Astuces pour garder le corps au frais sans climatisation

Après avoir compris la raison pour laquelle il nous est plus difficile de nous endormir en été et avec des températures élevées, voici quelques conseils qui peuvent vous aider à garder votre corps au frais même les nuits les plus chaudes :

Ne dors pas sans vêtements

Se déshabiller quand il fait très chaud est presque un autre réflexe, mais la réalité est que dormir sans vêtements peut vous donner encore plus chaud. La raison en est dans la sueur qui s'accumule dans le corps et n'est pas éliminée avec une surface capable d'absorber l'humidité, comme celle que les vêtements nous fourniraient.

Douche avant de se coucher

Prendre une douche avant de se coucher peut vous aider à dormir. Il n'est pas nécessaire que vous preniez une douche d'eau glacée, mais avec une douche ou un bain d'eau tiède ou chaude, vous pouvez même aider à augmenter le sommeil. De plus, ce type d'eau chaude aide à stimuler le système de thermorégulation du corps, augmentant la circulation vers la peau et permettant une bonne transpiration qui aidera à réduire la température corporelle.

Obtenir un ventilateur

Si vous n'avez pas la climatisation, une bonne option peut être d'investir dans un ventilateur. Avec lui, vous pouvez rester au frais et fournir à votre cerveau une partie de ce bruit blanc qui peut vous aider à dormir.

Utilisez des packs de glace

Enveloppez des compresses froides ou des sacs de glace dans une serviette et placez-la près des poignets, des chevilles, derrière les genoux ou sur le cou. Le froid à ces points aidera à refroidir le reste du corps.

Changer la literie

Réduire les couvertures, enlever les couettes, utiliser des draps en coton… Ce type de changement de literie et pendant les mois d'été sera crucial pour vous garder au frais.

Trouver un oreiller avec un côté froid

Certaines entreprises utilisent la technologie de la chaleur pour garder leurs tissus au frais. Donc, obtenir l'un de ces oreillers vous aidera à ne pas avoir à changer constamment de côté pour rester au frais.

Gardez la maison aussi fraîche que possible

Les endroits les plus frais de la maison seront ceux à l'altitude la plus basse, mais si votre maison est située dans une zone plus élevée, une autre façon de s'assurer qu'elle se refroidit est de garder les stores et les rideaux fermés pendant la journée pour réduire la chaleur qui passe à l'intérieur.

“Avec ces astuces simples, vous pourrez mieux dormir pendant les nuits chaudes d'été et profiter d'un sommeil réparateur, même sans climatisation.”

Les nuits chaudes d'été peuvent rendre le sommeil difficile, mais il existe des astuces simples pour garder votre corps au frais et améliorer la qualité de votre sommeil. En suivant ces conseils, vous pourrez mieux dormir et profiter d'un sommeil réparateur même sans climatisation.

3.8/5 - (13 votes)