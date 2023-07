Conseils pour préserver vos plantes en plein air lors d’une canicule estivale

Comment prendre soin de vos plantes d'extérieur pendant une vague de chaleur ? Les températures estivales ont atteint des sommets vertigineux cette année, et une vague de chaleur persistante brûle actuellement le sud-ouest de la France.

Certains experts estiment même que cette séquence de temps chaud pourrait être la plus chaude jamais enregistrée. Alors que votre première préoccupation devrait être de prendre soin de vous, vous vous demandez sûrement comment prendre soin de vos plantes d'extérieur, qui sont souvent vulnérables au stress et à la déshydratation pendant les périodes prolongées de chaleur extrême. Ne vous inquiétez pas, nous avons recueilli les conseils de jardinage des experts pour vous aider à prendre soin de vos précieuses plantes pendant cette vague de chaleur.

1. Arrosez régulièrement et en profondeur : Comme vous avez besoin de boire fréquemment pendant une vague de chaleur, vos plantes ont également besoin d'un verre. Andrew Laurier, expert en jardinage, recommande d'augmenter la fréquence des arrosages en période de canicule, en privilégiant l'arrosage en profondeur. Il conseille d'arroser tôt le matin ou le soir pour minimiser l'évaporation et de veiller à ce que l'eau atteigne la zone racinaire des plantes. Fern Berg, une autre experte en jardinage, suggère de vérifier régulièrement les niveaux d'humidité du sol. Si les deux premiers centimètres du sol sont secs, il est temps d'arroser vos plantes.

2. Utilisez du paillage pour conserver l'humidité du sol : L'arrosage en profondeur est essentiel lors d'une vague de chaleur, mais le paillage est tout aussi important pour préserver cette humidité tout au long de la journée. En appliquant une couche de paillis organique, comme des copeaux de bois ou de la paille, autour de la base de vos plantes, vous pouvez retenir l'humidité dans le sol, réduire la croissance des mauvaises herbes et réguler la température du sol. Cela empêche également l'évaporation excessive et protège les racines de la lumière directe du soleil.

3. Protégez vos plantes du soleil : Comme vous cherchez un abri lors d'une journée caniculaire, vos plantes bénéficient également d'une pause contre l'éblouissement du soleil. L'utilisation de vieilles feuilles, d'une toile d'ombrage, d'un parapluie ou d'un belvédère peut fournir une ombre temporaire à vos plantes les plus sensibles à la chaleur. En protégeant vos plantes de la lumière directe du soleil pendant la partie la plus chaude de la journée, vous réduisez la probabilité qu'elles subissent un stress excessif dû à la chaleur. De plus, déplacez les plantes en pot dans des zones ombragées pendant les chaleurs extrêmes.

4. Utilisez un brise-vent pour protéger vos plantes : Si la canicule est accompagnée de vents chauds et secs, une protection supplémentaire contre le vent peut faire une grande différence pour la survie de vos plantes. Un simple brise-vent, comme une feuille de plastique, de bois ou de métal suspendue au-dessus des plantes vulnérables, peut réduire la pression exercée sur les plantes et prévenir un dessèchement rapide du sol.

5. Évitez de fertiliser pendant une vague de chaleur : Lorsque vos plantes montrent des signes de détresse, vous pouvez être tenté de les nourrir avec de l'engrais. Cependant, les températures élevées peuvent rendre les plantes plus sensibles aux brûlures d'engrais. Il est préférable d'éviter de fertiliser pendant une vague de chaleur et de vous concentrer plutôt sur le maintien de leur hydratation. Attendez que le temps se refroidisse avant de reprendre la fertilisation.

6. Blanchissez les troncs des arbres pour réduire le stress thermique : Pour aider les arbres à faire face à la vague de chaleur, vous pouvez blanchir leurs troncs pour réfléchir la lumière du soleil et réduire le risque d'insolation, en particulier pour les arbres fruitiers et les arbres à fleurs. Vous pouvez utiliser de la peinture blanche au latex d'intérieur mélangée à de l'eau et l'appliquer sur le tronc ou toute écorce exposée à l'aide d'un pinceau. Cela est particulièrement bénéfique pour les jeunes arbres qui ont une écorce plus tendre.

7. Surveillez vos plantes de près : Pendant une vague de chaleur, il est essentiel de surveiller vos plantes pour détecter tout signe de stress ou de dommage. Les feuilles flétries, le jaunissement ou le brunissement du feuillage peuvent indiquer une déshydratation ou un coup de soleil. Ajustez votre routine de soins en conséquence, en fournissant de l'eau et de l'ombre supplémentaires si nécessaire. Les plantes en pot peuvent nécessiter une attention particulière, car elles sèchent plus rapidement que celles en pleine terre.

Prenez soin de vos plantes pendant cette vague de chaleur et elles vous récompenseront par leur beauté et leur vitalité. Suivez ces conseils d'experts en jardinage et votre flore préférée vivra pour se battre un autre jour !

