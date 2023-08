Conseils pour prévenir et soulager les rhumes d’été

En été, il n'y a rien de plus ennuyeux que de tomber malade. Surtout lorsque les symptômes du rhume apparaissent, tels que la toux, le nez qui coule, les maux de gorge et même la fièvre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les rhumes ne sont pas exclusifs à l'hiver, et ils peuvent également survenir en été, presque sans avertissement.

Cette année, avec la vague de chaleur que nous vivons les uns après les autres, la climatisation et les ventilateurs sont devenus nos meilleurs alliés. Que ce soit dans les commerces, les restaurants, les centres commerciaux, les bureaux, les transports en commun ou même chez nous, il est presque impossible de résister à la fraîcheur produite par ces appareils.

Cependant, une utilisation incorrecte de la climatisation peut entraîner des symptômes tels que des rhumes, des laryngites, des pharyngites et des bronchites. Selon la Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique (SEPAR), 20% de ces affections sont directement liées à une mauvaise utilisation de la climatisation.

“La climatisation réduit l'humidité de l'environnement, ce qui entraîne le dessèchement des muqueuses nasales et des voies respiratoires supérieures, provoquant des irritations et des inflammations”, explique la SEPAR.

Mais le problème ne se limite pas simplement aux basses températures causées par une utilisation incorrecte de la climatisation. Les changements brusques de température peuvent également être à l'origine de ces infections.

Ce phénomène se produit notamment lorsqu'on passe d'un endroit climatisé à la rue ou inversement. C'est ainsi que surviennent les rhumes d'été, qui se manifestent souvent par des éternuements, une congestion nasale et un écoulement nasal.

Les experts mettent en garde contre cette croyance erronée selon laquelle il y aurait moins de risques de rhume en été. Il est donc essentiel d'être extrêmement prudent, notamment pour les asthmatiques, les enfants et les personnes âgées.

5 conseils pour éviter les rhumes

Voici quelques conseils simples pour éviter les rhumes pendant l'été :

1. Contrôlez la température de votre maison

Programmez la climatisation avec des températures comprises entre 24°C et 26°C. N'oubliez pas non plus de vérifier et de nettoyer régulièrement les filtres. Il est également important de maintenir une humidité de l'air entre 35% et 60%. Utilisez éventuellement un humidificateur si l'air de votre maison est trop sec.

2. Évitez les changements brusques de température

Évitez les situations où vous passez rapidement d'un environnement chaud à un environnement froid, comme boire des boissons glacées après avoir été exposé au soleil ou vous baigner dans une eau froide après avoir fait du sport.

3. Restez hydraté

Il est essentiel de boire entre 2 litres et 2,5 litres d'eau par jour pour rester hydraté, surtout en été.

4. Ayez une trousse de secours pour les voies respiratoires

Ayez toujours à disposition des produits pour traiter les voies respiratoires, tels que des solutions physiologiques, des sprays nasaux et des aérosols. Ces produits sont particulièrement recommandés pour les asthmatiques ou les personnes atteintes de maladies pulmonaires. Malheureusement, moins de 40% des Espagnols ont ces produits chez eux, selon le baromètre Pic Solution.

5. Soyez prévoyant en voyage

Lorsque vous partez en vacances, n'oubliez pas d'emporter une trousse de premiers soins. Il est courant d'oublier ces produits lorsqu'on voyage, et il est important d'avoir les outils nécessaires pour traiter rapidement les premiers symptômes d'un rhume.

Soyez vigilant et suivez ces conseils pour éviter les rhumes cet été !

