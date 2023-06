Conseils pour un mariage en plein air plein de petites attentions pour les invités

Je suis sûre que vous avez déjà assisté à un mariage où vous avez laissé vos talons sur l'herbe parce que personne ne vous avait prévenu que vous alliez passer de l'asphalte dur à cette merveilleuse moquette verte et naturelle.

Pour que cela n'arrive pas à vos invités, nous vous proposons quelques conseils pratiques qu'ils vont adorer.

Consultation météo

Tout d'abord, faites attention au jour et à l'heure. La météo sera votre alliée pendant les mois qui précèdent la fête. La nature nous offre mille et un espaces différents, tous merveilleux pour organiser un événement. Vous pouvez opter pour un mariage sur la plage en profitant de la brise marine, un mariage dans la forêt entourée d'arbres et profitant des sons de la nature ou dans un beau jardin plein de fleurs… Les possibilités sont infinies, mais avant de fermer l'espace, assurez-vous que la réponse à cette question ne le gâchera pas : quel temps fera-t-il ? En cas de doute sur la météo, il est préférable d'envisager un plan B au cas où vous devriez le mettre en œuvre le jour même. Par exemple, en cas de vents violents, d'orages ou même de chaleur étouffante, envisagez la possibilité de monter rapidement une belle tente, des auvents ou des parasols et parasols pour que les invités puissent se protéger.

Éléments naturels

Les experts en organisation d'événements préconisent la nécessité d'intégrer autant que possible les éléments fournis par la nature dans tous les événements en plein air. Par exemple, le bois sera un incontournable dans tous les types de mariages, notamment dans les mariages rustiques et champêtres, de même que les coquillages ou les étoiles de mer, si vous optez pour une célébration sur la plage. Vous devez garder à l'esprit que la végétation, les plantes et les fleurs ne peuvent pas manquer, car les arrangements floraux pour les mariages en plein air sont incontournables. Savourez le banquet au milieu d'une forêt ou dans un jardin et profitez de la fête avec une vue imprenable sur le lieu. N'importe laquelle de ces vues panoramiques fera tomber votre famille et vos amis amoureux. Outre les éléments naturels, il faut également tenir compte de la palette de couleurs qui encadrera l'ensemble de la cérémonie. On ne peut pas utiliser les mêmes couleurs si l'événement se déroule sur la plage, où les bleus prédominent, et dans la forêt où vous disposez de toute la gamme des verts, des ors, etc. Les éléments de décoration doivent être en parfaite harmonie avec l'environnement.

Cadeaux pour les invités

La nature est immense et belle, mais si vous optez pour un mariage en plein air, il faut penser à protéger vos invités de différents âges. En pensant à eux, vous devriez, par exemple, vous procurer des chapeaux de paille, des lunettes de soleil et des éventails qui seront également très bien accueillis par vos proches. Et bien sûr, si vous fêtez sur une pelouse, n'oubliez pas d'apporter les utiles sandales ou même les tongs pour pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit. Si, en revanche, vous prévoyez que la brise sera inconfortable pour certains invités ou qu'il fera frais le soir, vous pouvez offrir des couvertures, des pashminas ou des châles.

