Conseils pour une température de sommeil idéale sans climatisation

La France est confrontée à une nouvelle vague de chaleur qui menace de porter les températures à des niveaux extrêmes dans plus de 30 provinces de douze communautés autonomes.

Ce phénomène météorologique suscite des inquiétudes tant pour la santé que pour le bien-être. Les températures nocturnes élevées sont l'une des causes les plus courantes d'insomnie car elles rendent le repos difficile et impliquent une plus grande fatigue, apathie et irritabilité.

Quelle est la température idéale pour dormir?

Vous avez sûrement déjà eu trop chaud ou trop froid en essayant de dormir. La chaleur corporelle culmine en fin d'après-midi, puis commence à baisser la nuit pour préparer votre corps au sommeil, ce qui déclenche la production de mélatonine. Pour que ce processus se développe au mieux, la température idéale de la chambre se situe autour de 16 à 18 °C. De plus, si la pièce est trop chaude ou trop froide ou s'il y a des courants d'air, ils peuvent affecter le sommeil, en particulier le sommeil paradoxal (mouvements oculaires rapides).

“La chaleur affecte négativement la qualité de notre sommeil, qui diminue à partir de 24 °C de température nocturne. L'augmentation de la température corporelle complique l'entrée dans un sommeil profond et, par conséquent, ne parvient pas à atteindre un sommeil réparateur. Lorsque la température ambiante augmente, la durée des cycles de sommeil raccourcit”, explique Àlex Pastor.

“De plus, une température corporelle plus élevée amène le cerveau à générer moins de mélatonine, l'hormone que le corps humain sécrète et qui agit comme un régulateur et un précurseur du sommeil, indispensable à un bon sommeil”, conclut l'expert.

Le plus souvent, les températures supérieures à 24°C provoquent de l'agitation. À l'exception des jeunes enfants et des personnes âgées, qui peuvent avoir besoin d'un environnement légèrement plus chaud, il est donc utile d'investir dans un thermomètre d'ambiance pour surveiller les températures.

Comment rafraîchir la pièce sans climatisation?

Lorsqu'il fait chaud, vous pouvez prendre de nombreuses mesures pour rester au frais et à l'aise au lit :

Pendant la journée, baissez les stores et tirez les rideaux pour empêcher les rayons du soleil d'entrer et, avec eux, la chaleur.

Aérez tôt le matin, quand il fait généralement plus frais, et fermez les fenêtres à midi.

Créez des courants d'air en ouvrant deux fenêtres opposées la nuit.

Retirez ou remplacez les rideaux épais et les tapis. Si vous ne pouvez pas enlever les rideaux, vaporisez de l'eau de temps en temps pour rafraîchir la pièce.

Mouillez le sol de la chambre avec de l'eau froide avant de vous coucher. L'eau prendra la chaleur du sol pour s'évaporer, ce qui la refroidira.

Mettez des plantes d'intérieur, mieux si elles ont de grandes feuilles, car elles se refroidissent naturellement, surtout si elles sont arrosées à la tombée de la nuit.

Placer des récipients avec de l'eau glacée éparpillés dans la maison à des endroits stratégiques comme les fenêtres est assez efficace lorsqu'il s'agit de rafraîchir les pièces.

Éteignez les appareils électriques qui dégagent de la chaleur comme la télévision ou l'ordinateur. Si vous parvenez à arrêter l'émission de chaleur de cet équipement, vous pourrez rafraîchir la maison sans climatisation.

Avoir les lumières payées permet d'économiser sur la facture d'électricité et de garder la maison plus fraîche.

Conseils pour bien dormir en été

Suivez des routines de sommeil régulières, même au coucher et au réveil.

Évitez les siestes de plus de 30 minutes.

Dîners légers et au moins deux heures avant d'aller dormir.

Gardez la pièce ventilée pendant la journée et à une température comprise entre 20 °C et 22 °C la nuit.

Restez bien hydraté avec de l'eau ou des boissons sans caféine ni stimulants.

Douchez-vous à l'eau tiède ou tiède avant de vous coucher.

Portez un pyjama en coton.

Utilisez une literie en coton ou en lin.

Évitez de dormir avec la climatisation allumée, des ventilateurs peuvent être utilisés, mais évitez le flux d'air direct.

Faites du sport dans la journée mais évitez-le dans les dernières heures avant de vous coucher.

