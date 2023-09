Conseils pratiques pour améliorer votre posture à tout âge

Avoir une bonne posture se traduit généralement par moins de douleurs au dos et au cou et par un meilleur équilibre.

Cela signifie finalement moins de blessures et un meilleur confort au quotidien. Pour obtenir une bonne posture, Harvard Health Publishing recommande de consacrer la majeure partie de votre temps avec le menton parallèle au sol, les épaules égales, la colonne vertébrale en position neutre et les bras à vos côtés. Votre poids corporel doit être réparti uniformément, vos hanches et vos genoux étant égaux et alignés. Vos muscles abdominaux doivent être légèrement renforcés pour maintenir votre tronc confortablement en place. Le plus difficile est de revenir à cette position assez souvent pour qu'elle devienne votre position par défaut, surtout si vous essayez de prendre une nouvelle habitude plus tard dans la vie. La bonne nouvelle? Les chiropraticiens et les experts en conditionnement physique affirment qu'il existe plusieurs façons simples d'améliorer votre posture à tout âge.

● 7 façons simples d'améliorer votre posture

Étant donné que le travailleur américain moyen passe huit heures et demie par jour au travail, votre équipement de bureau peut avoir un impact considérable sur votre posture et votre niveau de douleur. C'est pourquoi Kevin Lees, DC, chiropracteur et directeur des opérations chiropratiques de La société communerecommande de se procurer un bureau debout et une chaise ergonomique. “Cela peut sembler être le dernier engouement, mais un bureau debout vous permet de garder cette bonne posture tout au long de la journée et améliore votre circulation. Il aide également à garder les muscles posturaux actifs”, explique Lees. “Les chaises de bureau sont conçues pour soutenir votre colonne vertébrale, de sorte qu'une fois détendues, les courbes naturelles sont conservées. Des chaises qui ne soutiennent pas bien et qui ne s'ajustent pas bien peuvent laisser une personne mal à l'aise, développant des douleurs après une courte période de position assise, provoquant un déplacement de la personne. siège et affaissement. L'utilisation du support intégré dans une chaise permet aux muscles de se détendre sans développer une mauvaise posture. Todd Goldman, DC, chiropracteur avec Soins chiropratiques totaux et bien-êtreajoute que les oreillers et les coussins de soutien lombaire peuvent également améliorer votre posture en position assise.

L'utilisation de la technologie contraint souvent notre corps dans des positions inhabituelles, ce qui peut nous entraîner à adopter une mauvaise posture tout au long de la journée. L'une des plaintes les plus courantes est le « cou du texte », ou une douleur au cou résultant du fait de regarder le texte vers le bas. De même, « Mac back » fait référence à la douleur à la colonne vertébrale que les gens ressentent souvent après être restés trop longtemps assis devant un ordinateur. Lees suggère de garder votre téléphone ou votre ordinateur au niveau des yeux lorsque vous envoyez des SMS et naviguez, pour entraîner votre corps dans une posture plus confortable. Utiliser la technologie moins fréquemment dans l'ensemble peut également améliorer la position de votre corps.

Les exercices de musculation qui ciblent spécifiquement les muscles du haut du dos et de l'omoplate peuvent également améliorer considérablement votre posture, explique Josh Weight, expert en conditionnement physique et directeur de Physio Gravité. En particulier, il recommande d'essayer les rangées, les tirages au visage et Exercices YTWqui portent le nom des formes que forment vos bras en les faisant. “Le renforcement de ces muscles aide à rétracter et à stabiliser les épaules, créant ainsi une base solide pour une meilleure posture. Un haut du dos plus fort favorise non seulement un meilleur alignement, mais réduit également la tension exercée sur les muscles du cou et du bas du dos. En cultivant une force équilibrée dans ces zones, vous encouragez naturellement une posture plus droite et alignée”, explique-t-il.

Faire de l'exercice régulièrement, idéalement au moins 150 minutes par semaine – peut également améliorer votre posture à tout âge. Pour des résultats optimaux, les médecins recommandent le yoga ou le Pilates, qui peuvent simultanément développer la force de base, étirer vos muscles et améliorer votre posture grâce à une meilleure conscience du corps. “Bouger et s'étirer souvent gardera vos muscles stimulés et votre posture longue. Les exercices conçus pour renforcer vos muscles centraux qui soutiennent votre colonne vertébrale aboutissent à un port plus droit”, explique Lees. Weight convient que se concentrer sur votre corps peut mettre une meilleure posture à portée de main. “Les exercices de renforcement du tronc comme les planches, les ponts et les insectes morts ciblent les muscles abdominaux profonds et la colonne vertébrale qui soutiennent les courbes naturelles de la colonne vertébrale”, explique Weight. “Avec une meilleure endurance de base, le corps est mieux équipé pour résister à l'apparition d'un affaissement ou d'une mauvaise posture induit par la fatigue, ce qui se traduit par une posture globale plus confiante et alignée.”

Une attelle dorsale n'est jamais une solution permanente, et certains experts préviennent que son utilisation fréquente peut affaiblir les muscles dont vous avez besoin pour une meilleure posture. Cependant, Weight affirme qu'essayer un corset de manière sélective peut donner un aperçu de la façon dont votre corps se sent lorsqu'il est correctement aligné – et ce sont des informations précieuses à avoir lorsque vous pratiquez de nouvelles habitudes posturales. “Ce signal externe peut être particulièrement utile pendant les phases initiales d'amélioration de la posture, renforçant la position correcte du corps et vous aidant à devenir plus à l'écoute de l'alignement de votre corps. Au fil du temps, à mesure que vos muscles et votre conscience se renforcent, vous pouvez progressivement réduire votre dépendance à l'égard du corps. attelle, dans le but de maintenir une bonne posture de manière autonome”, explique-t-il.

Nous avons tendance à nous concentrer sur le dos, le cou et les épaules lorsque nous pensons à améliorer notre posture, mais Weight indique que certains problèmes de posture commencent plus bas dans les fléchisseurs de la hanche. “Des fléchisseurs de hanche serrés peuvent entraîner une inclinaison antérieure du bassin, provoquant une inclinaison du bassin vers l'avant et une courbure excessive du bas du dos. En incorporant des étirements réguliers des fléchisseurs de la hanche, vous corrigez ce déséquilibre courant, permettant au bassin de revenir à une position plus neutre. Ceci, à son tour, aligne correctement la colonne vertébrale, soulageant la tension sur le bas du dos et favorisant une posture allongée et plus confortable”, dit-il.

Consulter un chiropraticien pour une évaluation peut vous aider à mieux comprendre comment votre posture actuelle affecte votre santé et à quoi pourrait ressembler une meilleure posture pour vous. Des ajustements réguliers peuvent également apporter un soulagement pratique des douleurs au dos et au cou. “Les ajustements chiropratiques peuvent réaligner votre colonne vertébrale, relâcher les tensions et améliorer la posture”, explique Corinne Kennedy, DC, chiropracteur basée au Wisconsin et fondatrice

